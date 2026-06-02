Враг атаковал Киев: трое погибших, 29 пострадавших, разрушения и пожары в нескольких районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Воздушная тревога длилась несколько часов. По информации городских властей, под ударом оказались как минимум девять районов столицы.

Под ударом оказались жилые кварталы, медицинское учреждение, детский сад и гражданская инфраструктура

Наибольшие повреждения зафиксированы в Подольском районе, где произошло разрушение конструкций многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, под завалами могли находиться люди. Также из-за падения обломков возникли пожары автомобилей, а обломки ракеты упали на крышу одного из домов, вызвав возгорание и повреждение окон.

В Шевченковском районе загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах жилого дома, был поврежден фасад жилого здания, здание сервисного центра и нежилые помещения.

В Оболонском районе обломки беспилотников упали вблизи и на территории детского сада, а также вызвали пожар на территории недостроенного здания.

В Соломенском районе повреждены верхние этажи 15-этажного жилого дома, загорелись частные дома и квартиры в 24-этажке.

В Голосеевском районе в результате атаки возникли многочисленные пожары на территории нежилой застройки, в офисных помещениях, автопарке и бизнес-центре. Также повреждены фасад и окна медицинского учреждения.

В Дарницком районе произошел пожар на территории автозаправочной станции и в нежилом здании. В Святошинском районе загорелись жилой дом и крыша девятиэтажного здания. В Печерском районе повреждено недостроенное сооружение.

Среди пострадавших - дети

По состоянию на утро подтверждена гибель трех человек. Число пострадавших возросло до 29 человек, среди которых двое детей.

"21 раненого медики госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте", - сообщил Кличко.

