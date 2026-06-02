Враг атаковал Киев: трое погибших, 29 пострадавших, разрушения и пожары в нескольких районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Воздушная тревога длилась несколько часов. По информации городских властей, под ударом оказались как минимум девять районов столицы.

Под ударом оказались жилые кварталы, медицинское учреждение, детский сад и гражданская инфраструктура

Наибольшие повреждения зафиксированы в Подольском районе, где произошло разрушение конструкций многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, под завалами могли находиться люди. Также из-за падения обломков возникли пожары автомобилей, а обломки ракеты упали на крышу одного из домов, вызвав возгорание и повреждение окон.

В Шевченковском районе загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах жилого дома, был поврежден фасад жилого здания, здание сервисного центра и нежилые помещения.

В Оболонском районе обломки беспилотников упали вблизи и на территории детского сада, а также вызвали пожар на территории недостроенного здания.

В Соломенском районе повреждены верхние этажи 15-этажного жилого дома, загорелись частные дома и квартиры в 24-этажке.

В Голосеевском районе в результате атаки возникли многочисленные пожары на территории нежилой застройки, в офисных помещениях, автопарке и бизнес-центре. Также повреждены фасад и окна медицинского учреждения.

В Дарницком районе произошел пожар на территории автозаправочной станции и в нежилом здании. В Святошинском районе загорелись жилой дом и крыша девятиэтажного здания. В Печерском районе повреждено недостроенное сооружение.

Среди пострадавших - дети

По состоянию на утро подтверждена гибель трех человек. Число пострадавших возросло до 29 человек, среди которых двое детей. 

"21 раненого медики госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте", - сообщил Кличко.

Российские войска атаковали Киев дронами и ракетами. Погибли три человека, пострадали 29 человек.
Топ комментарии
+6
Смерть расее/********,смерть свинособакам..
показать весь комментарий
02.06.2026 06:23 Ответить
+5
Ху...ло клав своє ху...ло на вся і всіх.Йому все фіолетово.Ніякі норми і закони міжнародного права.він не виконував і не виконає.На всі удари в нього буде заготовка що це відповідь "на украинсеие теракты",в даному випадку це за "мальчиков из Старобельска." Тому на такі удари треба відповідь бумерангом по всим стратегічним об'єктам паРаші і не тільки,в ще і по об'єктам критичної інфраструктури.Цього шизофреника,параноїка,псіхопата треба "обуздать"."Бешенных собак усыпляют"
показать весь комментарий
02.06.2026 06:50 Ответить
+4
Зараз бубачка з сибігою розкажуть нам про необхідність тиску партнерів на кацапів.
показать весь комментарий
02.06.2026 06:27 Ответить
❗️За 20 хвилин по Україні було запущено 30 (!) балістичних ракет
показать весь комментарий
02.06.2026 06:28 Ответить
***** істерить. Коли ж воно падло здохне?
показать весь комментарий
02.06.2026 06:43 Ответить
Не істерить, в методично знищує Україну. Істерять всілякі блогери-переможці на Ютубі і на "Цензорі"
показать весь комментарий
02.06.2026 07:09 Ответить
Сильні перемагають на фронті.
Тероризм - засіб слабких, які на фронті перемогти не здатні.
показать весь комментарий
02.06.2026 07:49 Ответить
Ви його психолог?
показать весь комментарий
02.06.2026 07:59 Ответить
https://t.me/voynareal/137479 ❗️На кадрах - момент збиття (!) касетного Іскандер-М над Києвом
показать весь комментарий
02.06.2026 06:29 Ответить
Видно не вспіли люди сховатися, мої їм співчуття.
показать весь комментарий
02.06.2026 07:17 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів проти українського народу ,свідомий геноцид рашиської орди ,вбивство мирних громадян і руйнування міст приносить задоволення маняку убивці путіну і його фашиській кліці ,тому має терор бути по всій росії ,має нарешті здохнути найкривавіший в світі терорист путін .
показать весь комментарий
02.06.2026 07:20 Ответить
Вова *********, чому скажений Пуйло не відчуває на своїй особистій шкурі наслідки свого терору? Чим займається СБУ, зокрема в.о. Хмара? Чому він соплі жує в той час, коли скажений Пуйло знищує Київ? Де лівквідовані високопоставлені лаптєногі, у яких дах зносить від безкарності? Коли, нарешті, в.о. Хмара приступить до виконання своїх прямих обов'язків?
показать весь комментарий
02.06.2026 08:48 Ответить
 
 