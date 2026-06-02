Російська атака на Дніпро: 5 загиблих, 25 поранених, зруйновано житловий будинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 2 червня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа та було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Станом на ранок кількість загиблих зросла до п'яти осіб. Ще 25 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними ОВА, 23 постраждалих госпіталізовано. Серед них - 13-річна дівчинка, стан якої медики оцінюють як середньої тяжкості. Троє поранених перебувають у важкому стані.

На місці удару працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки продовжує уточнюватися.

Наслідки атаки






























