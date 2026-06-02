Новини Атака на Дніпро
1 942 5

Російська атака на Дніпро: 5 загиблих, 25 поранених, зруйновано житловий будинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 2 червня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа та було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Станом на ранок кількість загиблих зросла до п'яти осіб. Ще 25 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними ОВА, 23 постраждалих госпіталізовано. Серед них - 13-річна дівчинка, стан якої медики оцінюють як середньої тяжкості. Троє поранених перебувають у важкому стані.

На місці удару працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки продовжує уточнюватися.

Наслідки атаки

Росія атакувала Дніпро: після удару виникла пожежа
Дніпро обстріл Дніпропетровська область Дніпровський район
На фронті за травень "прірастілі" менше 15 кв.км., то що залишається?
Тільки по мирняку гатити.
Прастиє, ні в чьом нє вінаватиє русскіє - в восторгє. Ух ми какіє, могьом жє!
02.06.2026 06:11 Відповісти
Ще раз кажу , треба бити у відповідь на рашистський терор по їхнім аеропортам ,літакам і аеродромній інфраструктурі .Щоб кожна російська провоєнна паскуда відчувала на своїй шкурі що війна прийшла і до них.
02.06.2026 06:41 Відповісти
Чим бити?????
02.06.2026 06:45 Відповісти
Треба бити у відповідь по аеропортах рашки ,щоб рашисти розуміли що війна і до них прийшла.
02.06.2026 06:43 Відповісти
Коли звірюга поранена смертельно відчуває погибель починається агонії може тяжко поранить авто і вбить так і кацапсятіна відчуває кінець б'є по цивільних об'єктах щоб шкоду.принести
02.06.2026 07:20 Відповісти
 
 