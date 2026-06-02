Российская атака на Днепр: 6 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 2 июня российские войска атаковали Днепр. В результате удара возник пожар и был частично разрушен двухэтажный жилой дом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
По состоянию на утро число погибших возросло до пяти человек. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.
По данным ОВА, 23 пострадавших госпитализированы. Среди них — 13-летняя девочка, состояние которой медики оценивают как средней тяжести. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
На месте удара работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.
Обновление
В результате атаки, по состоянию на 7:30, в Днепре частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи, уничтожены автомобили.
"Погибли шесть человек. 33 ранены. 22-летний парень, 71-летняя женщина в тяжелом состоянии. 24 человека, среди которых 16-летний парень и 13-летняя девочка, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться дома", - сообщил Ганжа.
Последствия атаки
Тільки по мирняку гатити.
Прастиє, ні в чьом нє вінаватиє русскіє - в восторгє. Ух ми какіє, могьом жє!