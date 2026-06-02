Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек

В ночь на 2 июня российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар, применив 15 ударных беспилотников и две баллистические ракеты. Попадания зафиксированы в четырёх районах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Попадания зафиксированы в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

В Слободском районе поврежден многоквартирный жилой дом, автомобили и сеть уличного освещения.

В Немишлянском районе в результате удара повреждено офисное здание, произошел пожар.

В Киевском районе зафиксировано попадание по территории промышленных предприятий.

На данный момент известно о 10 пострадавших, среди них один ребенок.

