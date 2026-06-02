Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек
В ночь на 2 июня российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар, применив 15 ударных беспилотников и две баллистические ракеты. Попадания зафиксированы в четырёх районах города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Попадания зафиксированы в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.
Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.
В Слободском районе поврежден многоквартирный жилой дом, автомобили и сеть уличного освещения.
В Немишлянском районе в результате удара повреждено офисное здание, произошел пожар.
В Киевском районе зафиксировано попадание по территории промышленных предприятий.
На данный момент известно о 10 пострадавших, среди них один ребенок.
