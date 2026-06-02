Масована атака на Київщину: троє постраждалих, пошкоджені будинки, склади та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Постраждалі внаслідок атаки

За даними обласної влади, у Бучанському районі поранення отримав чоловік, якого госпіталізували до лікарні з різаною раною стегна. Житель Обухівського району дістав уламкове поранення ноги. У Фастівському районі чоловіку знадобилася медична допомога через гостру реакцію на стрес.

Удари по районах

Наслідки ворожої атаки зафіксовано у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах.

Найбільших руйнувань зазнав Бучанський район. Там пошкоджено три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові споруди, а також шість вантажних автомобілів.

Зокрема ліквідовано пожежу в таунхаусі на площі близько 100 кв. м. Також зафіксовано пошкодження автомобілів на території логістичного об’єкта.

У Софіївській Борщагівці внаслідок атаки сталася пожежа у двоповерховій складській будівлі, яку ліквідували на площі 500 кв. м. Крім того, уламками пошкоджено приватні житлові будинки.

У селі Крюківщина виникла пожежа у триповерховій будівлі, що не експлуатується. Вогонь охопив площу 225 кв. м.

У Вишгородському районі пошкоджень зазнали два багатоквартирні житлові будинки та приватне домоволодіння. Також через падіння уламків безпілотника на відкритій території сталося займання трав’яного настилу.

У Фастівському та Обухівському районах пошкоджено приватні будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей

Наслідки атаки



















