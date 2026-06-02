Массированная атака на Киевскую область: трое пострадавших, повреждены дома, склады и многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный авиаудар по Киевской области, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждениям подверглись жилые дома, складские помещения и транспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пострадавшие в результате атаки

По данным областных властей, в Бучанском районе ранение получил мужчина, которого госпитализировали в больницу с резаной раной бедра. Житель Обуховского района получил осколочное ранение ноги. В Фастовском районе мужчине потребовалась медицинская помощь из-за острой реакции на стресс.

Удары по районам

Последствия вражеской атаки зафиксированы в Бучанском, Вышгородском, Фастовском и Обуховском районах.

Наибольшие разрушения понесла Бучанский район. Там повреждены три частных дома, логистические и складские помещения, другие нежилые сооружения, а также шесть грузовых автомобилей.

В частности, ликвидирован пожар в таунхаусе площадью около 100 кв. м. Также зафиксированы повреждения автомобилей на территории логистического объекта.

В Софиевской Борщаговке в результате атаки произошел пожар в двухэтажном складском здании, который ликвидировали на площади 500 кв. м. Кроме того, обломками повреждены частные жилые дома.

В селе Крюковщина возник пожар в неэксплуатируемом трехэтажном здании. Огонь охватил площадь 225 кв. м.

В Вышгородском районе повреждения получили два многоквартирных жилых дома и частное домовладение. Также из-за падения обломков беспилотника на открытой территории произошло возгорание травяного настила.

В Фастовском и Обуховском районах повреждены частные дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек

Последствия атаки



















