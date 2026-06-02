Массированная атака на Киевскую область: трое пострадавших, повреждены дома, склады и многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный авиаудар по Киевской области, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждениям подверглись жилые дома, складские помещения и транспорт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.
Пострадавшие в результате атаки
По данным областных властей, в Бучанском районе ранение получил мужчина, которого госпитализировали в больницу с резаной раной бедра. Житель Обуховского района получил осколочное ранение ноги. В Фастовском районе мужчине потребовалась медицинская помощь из-за острой реакции на стресс.
Удары по районам
Последствия вражеской атаки зафиксированы в Бучанском, Вышгородском, Фастовском и Обуховском районах.
Наибольшие разрушения понесла Бучанский район. Там повреждены три частных дома, логистические и складские помещения, другие нежилые сооружения, а также шесть грузовых автомобилей.
В частности, ликвидирован пожар в таунхаусе площадью около 100 кв. м. Также зафиксированы повреждения автомобилей на территории логистического объекта.
В Софиевской Борщаговке в результате атаки произошел пожар в двухэтажном складском здании, который ликвидировали на площади 500 кв. м. Кроме того, обломками повреждены частные жилые дома.
В селе Крюковщина возник пожар в неэксплуатируемом трехэтажном здании. Огонь охватил площадь 225 кв. м.
В Вышгородском районе повреждения получили два многоквартирных жилых дома и частное домовладение. Также из-за падения обломков беспилотника на открытой территории произошло возгорание травяного настила.
В Фастовском и Обуховском районах повреждены частные дома.
Последствия атаки
