Масована атака на Київ: масштабні руйнування в столиці. ВIДЕО

Унаслідок комбінованого удару РФ пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі, у різних районах виникли пожежі, тривають рятувальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Віталій Кличко та у ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У місті зафіксовано масштабні руйнування житлових будинків, об’єктів цивільної інфраструктури, складських приміщень і автомобілів. У різних районах столиці виникли пожежі.

За останніми даними станом на 06:57, кількість постраждалих зросла до 58 осіб.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та пошук людей під завалами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки на Київ: руйнування у 8 районах, є постраждалі та під завалами люди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж