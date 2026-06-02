Масована атака на Київ: масштабні руйнування в столиці. ВIДЕО
Унаслідок комбінованого удару РФ пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі, у різних районах виникли пожежі, тривають рятувальні роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Віталій Кличко та у ДСНС України.
У місті зафіксовано масштабні руйнування житлових будинків, об’єктів цивільної інфраструктури, складських приміщень і автомобілів. У різних районах столиці виникли пожежі.
За останніми даними станом на 06:57, кількість постраждалих зросла до 58 осіб.
На місцях ударів працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та пошук людей під завалами.
хУ#ЛО розуміє тільки і виключно мову сили