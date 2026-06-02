Наслідки атаки на Київ: руйнування у 8 районах, є постраждалі та під завалами люди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок нічної атаки пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в Києві. У Подільському районі зруйновано частину 9-поверхівки, під завалами можуть бути люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.
Подільський район: внаслідок влучання в 9-ти поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть бути люди. Наразі відомо про 5 постраждалих. Рятувальні роботи продовжуються.
На інших адресах: сталося загоряння автомобілів на відкритій місцевості, на території одного із навчальних закладів виникла пожежа у 4-х поверховій будівлі, а на території комунального підприємства горять автомобілі та складська будівля
Оболонський район: виникло загоряння побутівки на території будівництва.
Шевченківський район: сталось часткове ушкодження фасадної частини та даху житлової 9-поверхівки.
Дарницький район: виникло загоряння на території АЗС.
Солом'янський район: сталося загоряння в одній із квартир на 16-му поверсі житлової 20-поверхівки. На приватній території сталося загоряння приватного житлового будинку. Загоряння в 24-х поверховому житловому будинку на рівні 9 поверху. Рятувальники деблокували одного чоловіка.
Голосіївський район: сталося загоряння на території одного із торговельних майданчиків та руйнування 2 й 3 поверхів будівлі. За іншими адресами загоряння кількох автомобілів, загоряння в офісних приміщень, загоряння МАФів та торговельних будівель, а також загоряння та руйнація одного із бізнес-центрів.
Святошинський район: в житловій - 5-поверхівці сталося пошкодження фасаду та скління вікон. За іншою адресою незначні пошкодження покрівлі житлової 9-поверхівки.
Печерський район: виникли незначні ушкодження на території незавершеного будівництва.
Наслідки російського удару
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щодо "окончанія войни" це виглядає приблизно "отдай Донбасс - ні - воюєм дальшє".
росіяни - маніяки вбивці. Це вже не просто обстріли, це не звичайний тероризм, це тупо ритуал у чекістів.
Максимальна дальність польоту балістичної ракети Іскандер-М 500 км.
В Україні гострий дефіцит протибалістичного ППО.
Київ знаходиться за 200 км від кордону з росією.
Встановити: скільки іноземних гостей мають відвідати воєнні заводи в Києві, щоб Зеленський і чиновники не тікали з Києва в день ворожої атаки?
Ми теж чим можемо. Ось сьогодні підпалили бочку нпз в якомусь мухосранську.
Але в нас скоро будуть ракети які будуть летіти на 600 км і наш безпілотник зможе долетіти аж за Уральські гори! Аж до чукотських оленів.
Счас как выйдет ... из себя.
И 3500
Фламингав из прошлошлогодней коллекции...
..... но нет...
Поручил на ставке искать ... анти баллистику...
Дурень .. это не трипер . Её не ищут . Или делают или покупают...
Штилерман... фаир понт. Поищите. Там можно и анти балистики найти . 3500 ...
Одно дело сцать в уши поклонникам рассмеши комика.. при помощи..Вероники феншуй ... воровать .. устраивать срач с союзниками ..
А на то что эта падла не способен...
Это быть не скотиной..