9 631 31

Наслідки атаки на Київ: руйнування у 8 районах, є постраждалі та під завалами люди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної атаки пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в Києві. У Подільському районі зруйновано частину 9-поверхівки, під завалами можуть бути люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

Подільський район: внаслідок влучання в 9-ти поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть бути люди. Наразі відомо про 5 постраждалих. Рятувальні роботи продовжуються.

На інших адресах: сталося загоряння автомобілів на відкритій місцевості, на території одного із навчальних закладів виникла пожежа у 4-х поверховій будівлі, а на території комунального підприємства горять автомобілі та складська будівля

Оболонський район: виникло загоряння побутівки на території будівництва.

Шевченківський район: сталось часткове ушкодження фасадної частини та даху житлової 9-поверхівки.

Дарницький район: виникло загоряння на території АЗС.

Солом'янський район: сталося загоряння в одній із квартир на 16-му поверсі житлової 20-поверхівки. На приватній території сталося загоряння приватного житлового будинку. Загоряння в 24-х поверховому житловому будинку на рівні 9 поверху. Рятувальники деблокували одного чоловіка.

Голосіївський район: сталося загоряння на території одного із торговельних майданчиків та руйнування 2 й 3 поверхів будівлі. За іншими адресами загоряння кількох автомобілів, загоряння в офісних приміщень, загоряння МАФів та торговельних будівель, а також загоряння та руйнація одного із бізнес-центрів.

Святошинський район: в житловій - 5-поверхівці сталося пошкодження фасаду та скління вікон. За іншою адресою незначні пошкодження покрівлі житлової 9-поверхівки.

Печерський район: виникли незначні ушкодження на території незавершеного будівництва.

Наслідки російського удару

Весь рашиський терор відбуваєтся тому що ворог знає що за злочини йому нічого не буде ,влада марить якимись перемовами з терористами убивцями але вони розуміють тільки силу їх треба тільки знищувати і насамперед рашиських злочинців на чолі з путіном і всю його фашиську кліку.
02.06.2026 07:28 Відповісти
Ще й зараз ні з того ні з сього запустили 2 циркони (неймовірно токсичні ракети). Типу, вбити рятувальників, та труїти канцерогенами українців ?

росіяни - маніяки вбивці. Це вже не просто обстріли, це не звичайний тероризм, це тупо ритуал у чекістів.
02.06.2026 07:33 Відповісти
Вчора Буданов.
02.06.2026 07:33 Відповісти
Обстрел и сейчас в 7:18 продолжается.
02.06.2026 07:21 Відповісти
7:21 два вибухи..
02.06.2026 07:25 Відповісти
то були пуски - два , потім ще два
02.06.2026 08:12 Відповісти
Які нафіг пуски! В мене будинок хитався! А до Бортів не один кілометр.
02.06.2026 08:26 Відповісти
Пєрєговори - це конкретно трампівська "фішка", при "Сонному Джо" ніяких пєрєговоров не було і близько.
02.06.2026 07:30 Відповісти
Вони відбуваються постійно. Просто бойовим дідам форуму про це знати не обов'язково
02.06.2026 07:48 Відповісти
Щодо обміну полоненими - так.
Щодо "окончанія войни" це виглядає приблизно "отдай Донбасс - ні - воюєм дальшє".
02.06.2026 07:50 Відповісти
Хто марить ? Коли останній раз хтось щось говорив про перемовини ?
02.06.2026 07:30 Відповісти
Зеленський 31.05.2026 (позавчора): в України є вікно можливостей у 6 місяців для перемовин з парашею (лінк https://www.cbsnews.com/news/volodymyr-zelenskyy-ukraine-president-face-the-nation-transcript-05-31-2026/ )
02.06.2026 07:37 Відповісти
І що вже поїхали домовлятися ? Говорити можна про що завгодно особливо якщо наливайки горять
02.06.2026 07:39 Відповісти
https://censor.net/ua/photonews/4005871/poroshenko-kaje-scho-********-i-svit-yak-nikoly-blyzki-do-myru
02.06.2026 08:15 Відповісти
Бути готовим і вести переговори це як обіцяти женитися і женитися.
02.06.2026 08:52 Відповісти
Сьогодні зеленський у ранковому зверненні до лохтората казав про перемовини, що Україна готова до них...І це після атаки на Київ
02.06.2026 08:50 Відповісти
Балодя, а ти де знищуєш терористів і вбивць, під диваном на компутері?
02.06.2026 07:36 Відповісти
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
02.06.2026 07:31 Відповісти
Ломають психологічно. Тому Зеленський має угоду не чіпать Москву та Пітер (інколи йому дозволено підпалити щось в Капотне та Зеленограді, назвавши це "Москвою"). Бо можуть Путіна винести вперед ногами, а оно йому не треба.
02.06.2026 07:32 Відповісти
оно треба !
02.06.2026 07:34 Відповісти
Терористи бʼють по столиці під час розбору завалів!
02.06.2026 07:35 Відповісти
Скільки наївних людей. Ні з того ні з сього! Ну так: війна ж закінчилася на сьогодні, сніданок по розпорядку. Є можливість - ворог б'є по нам і ніяких правил війни в принципі не існує. Добре що Україна це усвідомила і купить по цивільних об'єктах - аби досягти мети
02.06.2026 07:51 Відповісти
Дано:
Максимальна дальність польоту балістичної ракети Іскандер-М 500 км.
В Україні гострий дефіцит протибалістичного ППО.
Київ знаходиться за 200 км від кордону з росією.

Встановити: скільки іноземних гостей мають відвідати воєнні заводи в Києві, щоб Зеленський і чиновники не тікали з Києва в день ворожої атаки?
02.06.2026 07:36 Відповісти
❗️Близько 80 ракет різних типів та більше 600 дронів: цієї ночі росія вбила 9 мирних українців у Києві та Дніпрі, також є десятки постраждалих.
02.06.2026 07:43 Відповісти
ЗЕленський не здатен "показати зуби" після таких обстрілів щоб нанести відповідь і помститись за загиблих і поранених.Яєць в нього нема взагалі бо кришкою рояля роздавив,виступаючи в "Кварталі"
02.06.2026 07:47 Відповісти
кришка рояля упала
02.06.2026 07:50 Відповісти
Ми усвідомили що орки б'ють куди заманеться і тим чим можуть.
Ми теж чим можемо. Ось сьогодні підпалили бочку нпз в якомусь мухосранську.
Але в нас скоро будуть ракети які будуть летіти на 600 км і наш безпілотник зможе долетіти аж за Уральські гори! Аж до чукотських оленів.
02.06.2026 08:31 Відповісти
Ну всьо Владимир александрович....
Счас как выйдет ... из себя.
И 3500
Фламингав из прошлошлогодней коллекции...
..... но нет...
Поручил на ставке искать ... анти баллистику...
Дурень .. это не трипер . Её не ищут . Или делают или покупают...
Штилерман... фаир понт. Поищите. Там можно и анти балистики найти . 3500 ...
Одно дело сцать в уши поклонникам рассмеши комика.. при помощи..Вероники феншуй ... воровать .. устраивать срач с союзниками ..
А на то что эта падла не способен...
Это быть не скотиной..
02.06.2026 09:48 Відповісти
 
 