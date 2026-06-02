Наслідки атаки на Київ: руйнування у 8 районах, є постраждалі та під завалами люди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної атаки пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в Києві. У Подільському районі зруйновано частину 9-поверхівки, під завалами можуть бути люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

Подільський район: внаслідок влучання в 9-ти поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть бути люди. Наразі відомо про 5 постраждалих. Рятувальні роботи продовжуються.



На інших адресах: сталося загоряння автомобілів на відкритій місцевості, на території одного із навчальних закладів виникла пожежа у 4-х поверховій будівлі, а на території комунального підприємства горять автомобілі та складська будівля

Оболонський район: виникло загоряння побутівки на території будівництва.





Шевченківський район: сталось часткове ушкодження фасадної частини та даху житлової 9-поверхівки.





Дарницький район: виникло загоряння на території АЗС.

Солом'янський район: сталося загоряння в одній із квартир на 16-му поверсі житлової 20-поверхівки. На приватній території сталося загоряння приватного житлового будинку. Загоряння в 24-х поверховому житловому будинку на рівні 9 поверху. Рятувальники деблокували одного чоловіка.





Голосіївський район: сталося загоряння на території одного із торговельних майданчиків та руйнування 2 й 3 поверхів будівлі. За іншими адресами загоряння кількох автомобілів, загоряння в офісних приміщень, загоряння МАФів та торговельних будівель, а також загоряння та руйнація одного із бізнес-центрів.

Святошинський район: в житловій - 5-поверхівці сталося пошкодження фасаду та скління вікон. За іншою адресою незначні пошкодження покрівлі житлової 9-поверхівки.





Печерський район: виникли незначні ушкодження на території незавершеного будівництва.

