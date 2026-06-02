Последствия атаки на Киев: разрушения в 8 районах, есть пострадавшие и люди под завалами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате ночной атаки повреждены жилые дома и инфраструктура в Киеве. В Подольском районе разрушена часть 9-этажного дома, под завалами могут находиться люди.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
Подольский район: в результате попадания в 9-этажный жилой дом произошло частичное разрушение верхних этажей. Под завалами могут находиться люди. На данный момент известно о 5 пострадавших. Спасательные работы продолжаются.
По другим адресам: произошло возгорание автомобилей на открытой местности, на территории одного из учебных заведений возник пожар в 4-этажном здании, а на территории коммунального предприятия горят автомобили и складское здание
Оболонский район: произошло возгорание бытовки на территории строительства.
Шевченковский район: произошло частичное повреждение фасадной части и крыши 9-этажного жилого дома.
Дарницкий район: возник пожар на территории АЗС.
Соломенский район: произошло возгорание в одной из квартир на 16-м этаже 20-этажного жилого дома. На частной территории произошло возгорание частного жилого дома. Возгорание в 24-этажном жилом доме на уровне 9-го этажа. Спасатели деблокировали одного мужчину.
Голосеевский район: произошло возгорание на территории одной из торговых площадок и разрушение 2-го и 3-го этажей здания. По другим адресам возгорание нескольких автомобилей, возгорание в офисных помещениях, возгорание МАФов и торговых зданий, а также возгорание и разрушение одного из бизнес-центров.
Святошинский район: в жилом 5-этажном доме произошло повреждение фасада и остекления окон. По другому адресу — незначительные повреждения кровли жилого 9-этажного дома.
Печерский район: возникли незначительные повреждения на территории незавершенного строительства.
Последствия российского удара
Щодо "окончанія войни" це виглядає приблизно "отдай Донбасс - ні - воюєм дальшє".
росіяни - маніяки вбивці. Це вже не просто обстріли, це не звичайний тероризм, це тупо ритуал у чекістів.
Максимальна дальність польоту балістичної ракети Іскандер-М 500 км.
В Україні гострий дефіцит протибалістичного ППО.
Київ знаходиться за 200 км від кордону з росією.
Встановити: скільки іноземних гостей мають відвідати воєнні заводи в Києві, щоб Зеленський і чиновники не тікали з Києва в день ворожої атаки?
