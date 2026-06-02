Последствия атаки на Киев: разрушения в 8 районах, есть пострадавшие и люди под завалами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате ночной атаки повреждены жилые дома и инфраструктура в Киеве. В Подольском районе разрушена часть 9-этажного дома, под завалами могут находиться люди.

Подольский район: в результате попадания в 9-этажный жилой дом произошло частичное разрушение верхних этажей. Под завалами могут находиться люди. На данный момент известно о 5 пострадавших. Спасательные работы продолжаются.

По другим адресам: произошло возгорание автомобилей на открытой местности, на территории одного из учебных заведений возник пожар в 4-этажном здании, а на территории коммунального предприятия горят автомобили и складское здание

Оболонский район: произошло возгорание бытовки на территории строительства.

Шевченковский район: произошло частичное повреждение фасадной части и крыши 9-этажного жилого дома.

Дарницкий район: возник пожар на территории АЗС.

Соломенский район: произошло возгорание в одной из квартир на 16-м этаже 20-этажного жилого дома. На частной территории произошло возгорание частного жилого дома. Возгорание в 24-этажном жилом доме на уровне 9-го этажа. Спасатели деблокировали одного мужчину.

Голосеевский район: произошло возгорание на территории одной из торговых площадок и разрушение 2-го и 3-го этажей здания. По другим адресам возгорание нескольких автомобилей, возгорание в офисных помещениях, возгорание МАФов и торговых зданий, а также возгорание и разрушение одного из бизнес-центров.

Святошинский район: в жилом 5-этажном доме произошло повреждение фасада и остекления окон. По другому адресу — незначительные повреждения кровли жилого 9-этажного дома.

Печерский район: возникли незначительные повреждения на территории незавершенного строительства.

Топ комментарии
Весь рашиський терор відбуваєтся тому що ворог знає що за злочини йому нічого не буде ,влада марить якимись перемовами з терористами убивцями але вони розуміють тільки силу їх треба тільки знищувати і насамперед рашиських злочинців на чолі з путіном і всю його фашиську кліку.
02.06.2026 07:28 Ответить
Ще й зараз ні з того ні з сього запустили 2 циркони (неймовірно токсичні ракети). Типу, вбити рятувальників, та труїти канцерогенами українців ?

росіяни - маніяки вбивці. Це вже не просто обстріли, це не звичайний тероризм, це тупо ритуал у чекістів.
02.06.2026 07:33 Ответить
Вчора Буданов.
02.06.2026 07:33 Ответить
Обстрел и сейчас в 7:18 продолжается.
02.06.2026 07:21 Ответить
7:21 два вибухи..
02.06.2026 07:25 Ответить
то були пуски - два , потім ще два
02.06.2026 08:12 Ответить
Які нафіг пуски! В мене будинок хитався! А до Бортів не один кілометр.
02.06.2026 08:26 Ответить
02.06.2026 07:28 Ответить
Пєрєговори - це конкретно трампівська "фішка", при "Сонному Джо" ніяких пєрєговоров не було і близько.
02.06.2026 07:30 Ответить
Вони відбуваються постійно. Просто бойовим дідам форуму про це знати не обов'язково
02.06.2026 07:48 Ответить
Щодо обміну полоненими - так.
Щодо "окончанія войни" це виглядає приблизно "отдай Донбасс - ні - воюєм дальшє".
02.06.2026 07:50 Ответить
Хто марить ? Коли останній раз хтось щось говорив про перемовини ?
02.06.2026 07:30 Ответить
Вчора Буданов.
02.06.2026 07:33 Ответить
Зеленський 31.05.2026 (позавчора): в України є вікно можливостей у 6 місяців для перемовин з парашею (лінк https://www.cbsnews.com/news/volodymyr-zelenskyy-ukraine-president-face-the-nation-transcript-05-31-2026/ )
02.06.2026 07:37 Ответить
І що вже поїхали домовлятися ? Говорити можна про що завгодно особливо якщо наливайки горять
02.06.2026 07:39 Ответить
https://censor.net/ua/photonews/4005871/poroshenko-kaje-scho-********-i-svit-yak-nikoly-blyzki-do-myru
02.06.2026 08:15 Ответить
Бути готовим і вести переговори це як обіцяти женитися і женитися.
02.06.2026 08:52 Ответить
Сьогодні зеленський у ранковому зверненні до лохтората казав про перемовини, що Україна готова до них...І це після атаки на Київ
02.06.2026 08:50 Ответить
Балодя, а ти де знищуєш терористів і вбивць, під диваном на компутері?
02.06.2026 07:36 Ответить
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
02.06.2026 07:31 Ответить
Ломають психологічно. Тому Зеленський має угоду не чіпать Москву та Пітер (інколи йому дозволено підпалити щось в Капотне та Зеленограді, назвавши це "Москвою"). Бо можуть Путіна винести вперед ногами, а оно йому не треба.
02.06.2026 07:32 Ответить
оно треба !
02.06.2026 07:34 Ответить
02.06.2026 07:33 Ответить
Терористи бʼють по столиці під час розбору завалів!
02.06.2026 07:35 Ответить
Скільки наївних людей. Ні з того ні з сього! Ну так: війна ж закінчилася на сьогодні, сніданок по розпорядку. Є можливість - ворог б'є по нам і ніяких правил війни в принципі не існує. Добре що Україна це усвідомила і купить по цивільних об'єктах - аби досягти мети
02.06.2026 07:51 Ответить
Дано:
Максимальна дальність польоту балістичної ракети Іскандер-М 500 км.
В Україні гострий дефіцит протибалістичного ППО.
Київ знаходиться за 200 км від кордону з росією.

Встановити: скільки іноземних гостей мають відвідати воєнні заводи в Києві, щоб Зеленський і чиновники не тікали з Києва в день ворожої атаки?
02.06.2026 07:36 Ответить
❗️Близько 80 ракет різних типів та більше 600 дронів: цієї ночі росія вбила 9 мирних українців у Києві та Дніпрі, також є десятки постраждалих.
02.06.2026 07:43 Ответить
ЗЕленський не здатен "показати зуби" після таких обстрілів щоб нанести відповідь і помститись за загиблих і поранених.Яєць в нього нема взагалі бо кришкою рояля роздавив,виступаючи в "Кварталі"
02.06.2026 07:47 Ответить
кришка рояля упала
02.06.2026 07:50 Ответить
У вас якийсь нездоровий інтерес до геніталій Зеленського.
02.06.2026 08:24 Ответить
а хто здатен ? у кого крашенки є ?
хфамілію в студію

адин вже був - за 24 години закінчить.. за тиждень... за місяць..... за півроку..... і все нема
іран за три дні.... і шо ?

поки ху@лостан не здахне ділов не буде
02.06.2026 08:25 Ответить
Ми усвідомили що орки б'ють куди заманеться і тим чим можуть.
Ми теж чим можемо. Ось сьогодні підпалили бочку нпз в якомусь мухосранську.
Але в нас скоро будуть ракети які будуть летіти на 600 км і наш безпілотник зможе долетіти аж за Уральські гори! Аж до чукотських оленів.
02.06.2026 08:31 Ответить
 
 