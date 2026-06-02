Массированная атака на Киев: масштабные разрушения в столице
В результате комбинированного удара со стороны РФ повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили, в различных районах возникли пожары, продолжаются спасательные работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают мэр Виталий Кличко и ГСЧС Украины.
В городе зафиксированы масштабные разрушения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры, складских помещений и автомобилей. В разных районах столицы возникли пожары.
По последним данным на 06:57, число пострадавших возросло до 58 человек.
На местах ударов работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и поиск людей под завалами.
хУ#ЛО розуміє тільки і виключно мову сили