Наслідки атаки на Дніпро: зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки російських військ у Дніпрі зруйновано щонайменше 7 будинків, пошкоджено ще 49. Є загиблі та зниклі безвісти, тривають рятувальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Борис Філатов та в ДСНС України.

Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти здійснили повторний обстріл, внаслідок якого загинув рятувальник.

"Після того, як російські нелюди вкотре вдарили по щільній житловій забудові, понівечено щонайменше 49 будинків.

Із них 7 практично зруйновані вщент. Постраждали також декілька закладів освіти та трамваї", - повідомив Філатов.

Пожежі, що виникли після ударів, були ліквідовані. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

Наслідки атаки

Руйнування після атаки РФ: сотні вибитих вікон і знищені будинки
Дніпро (3542) обстріл (34280) Дніпропетровська область (5078) Дніпровський район (394)
Співчуття рідним загиблих,швидкого одужання пораненим-всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
02.06.2026 08:12 Відповісти
Ось це і є "русский мир", це смерть ,руїна ,кров і сльози ,це злочинна терористична орда яка ментально живе в середньовіччі варвари убивці щоб ви всі виздихали разом з своїм маняком убивцею.
02.06.2026 08:25 Відповісти
Призивами до паРаші і цивілізованого світу нічого змінити не можна.Тільки успіхами на фронті,знищенням економіки недоімперії,знищенням стратегічних об'єктів і інфраструктури ідіотської держави і адекватного управління в самій Україні можна примусити болото до миру.
02.06.2026 08:40 Відповісти
Зараз бочку з керосіном Маляр підпалить у 16 раз (одну й ту саму) буде вам адекватна відповідь русні.
02.06.2026 08:57 Відповісти
 
 