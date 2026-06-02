Наслідки атаки на Дніпро: зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки російських військ у Дніпрі зруйновано щонайменше 7 будинків, пошкоджено ще 49. Є загиблі та зниклі безвісти, тривають рятувальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Борис Філатов та в ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти здійснили повторний обстріл, внаслідок якого загинув рятувальник.

"Після того, як російські нелюди вкотре вдарили по щільній житловій забудові, понівечено щонайменше 49 будинків.

Із них 7 практично зруйновані вщент. Постраждали також декілька закладів освіти та трамваї", - повідомив Філатов.

Пожежі, що виникли після ударів, були ліквідовані. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська атака на Дніпро: 6 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наслідки атаки















