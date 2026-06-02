Последствия атаки на Днепр: разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночной атаки российских войск в Днепре разрушено не менее 7 домов, повреждено ещё 49. Есть погибшие и пропавшие без вести, продолжаются спасательные работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Борис Филатов и в ГСЧС Украины.
Во время работы подразделений ГСЧС оккупанты осуществили повторный обстрел, в результате которого погиб спасатель.
"После того, как российские нелюди в очередной раз нанесли удар по плотной жилой застройке, повреждены как минимум 49 домов.
Из них 7 практически разрушены до основания. Пострадали также несколько учебных заведений и трамваи", - сообщил Филатов.
Пожары, возникшие после ударов, были ликвидированы. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.
Последствия атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль