Новости Фото
Последствия атаки на Днепр: разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной атаки российских войск в Днепре разрушено не менее 7 домов, повреждено ещё 49. Есть погибшие и пропавшие без вести, продолжаются спасательные работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Борис Филатов и в ГСЧС Украины.

Во время работы подразделений ГСЧС оккупанты осуществили повторный обстрел, в результате которого погиб спасатель.

"После того, как российские нелюди в очередной раз нанесли удар по плотной жилой застройке, повреждены как минимум 49 домов.

Из них 7 практически разрушены до основания. Пострадали также несколько учебных заведений и трамваи", - сообщил Филатов.

Пожары, возникшие после ударов, были ликвидированы. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

Последствия атаки

Разрушения после атаки РФ: сотни выбитых окон и уничтоженные дома
Днепр, обстрел, Днепропетровская область, Днепровский район
Співчуття рідним загиблих,швидкого одужання пораненим-всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
02.06.2026 08:12 Ответить
Ось це і є "русский мир", це смерть ,руїна ,кров і сльози ,це злочинна терористична орда яка ментально живе в середньовіччі варвари убивці щоб ви всі виздихали разом з своїм маняком убивцею.
02.06.2026 08:25 Ответить
Призивами до паРаші і цивілізованого світу нічого змінити не можна.Тільки успіхами на фронті,знищенням економіки недоімперії,знищенням стратегічних об'єктів і інфраструктури ідіотської держави і адекватного управління в самій Україні можна примусити болото до миру.
02.06.2026 08:40 Ответить
Зараз бочку з керосіном Маляр підпалить у 16 раз (одну й ту саму) буде вам адекватна відповідь русні.
02.06.2026 08:57 Ответить
 
 