Рашисти атакували Полтавщину ракетами та дронами: пошкоджено підприємство і будинки

Сьогодні, 2 червня 2026 року, під час масованої комбінованої атаки ворога зафіксовані влучання БпЛА та ракет у Лубенському районі на Полтавщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки

За даними ОВА, внаслідок атаки пошкоджено приміщення приватного підприємства.

На другій локації зафіксовано падіння ракети поблизу приватних домоволодінь. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Постраждала людина

Одна людина отримала травми. Стан - задовільний. Медики надали їй усю необхідну допомогу.

Що передувало?

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі 6 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей.