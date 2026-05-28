Росіяни атакували Полтавщину: Повітряні сили попереджали про ракету

Увечері 28 травня російські війська здійснили атаку на Полтавський район.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"Ворог атакував Полтавський район. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - написав він.

Глава ОВА додав, що інформація про наслідки атаки уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожий дрон влучив у приватний будинок у Полтавському районі, - ОВА

Попередження ПС

О 22:40 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для всіх регіонів України через зліт винищувачів МіГ-31К, а також окремо про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Моніторингові канали писали про ракету в напрямку Полтави. "Суспільне" інформувало про вибух у Полтаві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару по Полтавщині: пожежу в адмінбудівлі ліквідовано. ФОТОрепортаж