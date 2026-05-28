Росіяни атакували Полтавщину: Повітряні сили попереджали про ракету
Увечері 28 травня російські війська здійснили атаку на Полтавський район.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Ворог атакував Полтавський район. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - написав він.
Глава ОВА додав, що інформація про наслідки атаки уточнюються.
Попередження ПС
О 22:40 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для всіх регіонів України через зліт винищувачів МіГ-31К, а також окремо про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
- Моніторингові канали писали про ракету в напрямку Полтави. "Суспільне" інформувало про вибух у Полтаві.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль