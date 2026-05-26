Ворожий дрон влучив у приватний будинок у Полтавському районі, - ОВА
Ворожий БпЛА влучив у територію приватного домоволодіння у Полтавському районі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича в Телеграмі.
Удар по будинку і порятунок жінки
Унаслідок атаки зруйновано житловий будинок. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС.
"Підрозділи ДСНС, які оперативно прибули на місце, врятували з-під завалів жінку", — повідомив очільник ОВА.
Постраждалій надається необхідна допомога. Ліквідація наслідків атаки триває.
Інформація уточнюється.
Раніше повідомлялося, що внаслідок вечірньої атаки на Одесу одна людина загинула, є поранені.
