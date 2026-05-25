УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22251 відвідувач онлайн
Новини Атака безпілотників
1 902 4

Росія атакує Україну ударними дронами увечері 25 травня, - Збройні сили (оновлено)

Атака шахедів на Україну 25 травня

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 25 травня. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 19:26 - БпЛА на Сумщині, курс н.п. Терни.

О 19:34 - Сумщина - БпЛА через н.п. Липова Долина, курсом на Полтавщину.

О 19:55 - Полтава - БпЛА в напрямку міста.

Оновлена інформація

О 20:10 - БпЛА над Полтавою, перебувайте в укриттях.

Оновлена інформація

О 21:10 - Пуски КАБ на Сумщину.

О 21:18 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 21:40 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих безпілотників: 

  • Харків - БпЛА в напрямку міста.
  • Група БпЛА на Харківщині в південно-східному напрямку.
  • Група БпЛА на заході Харківщини - повз Ков'яги, Шарівку південно-західним курсом.

Оновлена інформація

О 21:58 - БпЛА на Миколаївщину з півдня.

О 22:04 - Полтавщина - група БпЛА поблизу Диканьки.

О 22:05 - Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Раніше ми повідомляли, що російські війська протягом дня понад 30 разів атакували Дніпро та райони області, унаслідок чого поранення дістали 24 людини.

Також читайте: Російська атака розтрощила монастир і католицький інститут у Києві. ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5879) обстріл (34141) атака (1543) Шахед (2218)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реактивні дрони вже пішли, вони постійно модернізують, а ми?
показати весь коментар
25.05.2026 20:26 Відповісти
Доречі в Австралії розігнали аналог пісюна до 730 км/год, нашим інженерам б варто було вивчити їх досвід, там спеціальна форма гвинта і т.д.

Якщо так взяти протидронні бпла можуть збивати реактивні шахеди навіть в поточному варіанті, а при модернізації і більш швидкісні цілі.

Головне до них ще антени випускати що швидко розвертаються щоб атакувати на низьких висотах при складній місцевості.
показати весь коментар
25.05.2026 20:31 Відповісти
А в нас після ''міндічгейту'' ''династія'', після неї там щось ''ратріоти'' побудували в Карпатах. Хіба мало? Ви маєте порадувати ст за невідомого Вову і його оточення. Хоч в нього все виходить, в українці якось переб'ються. Кому не подобається, можуть їхати до ЄС чи в США.
показати весь коментар
25.05.2026 21:47 Відповісти
Дві балістики прилетіли по Одесі.
Пишуть, що ще є ціль.
показати весь коментар
25.05.2026 22:13 Відповісти
 
 