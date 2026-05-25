Росія атакує Україну ударними дронами увечері 25 травня, - Збройні сили (оновлено)
Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 25 травня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:26 - БпЛА на Сумщині, курс н.п. Терни.
О 19:34 - Сумщина - БпЛА через н.п. Липова Долина, курсом на Полтавщину.
О 19:55 - Полтава - БпЛА в напрямку міста.
Оновлена інформація
О 20:10 - БпЛА над Полтавою, перебувайте в укриттях.
Оновлена інформація
О 21:10 - Пуски КАБ на Сумщину.
О 21:18 - Пуски КАБ на Дніпропетровщину.
Оновлена інформація
О 21:40 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих безпілотників:
- Харків - БпЛА в напрямку міста.
- Група БпЛА на Харківщині в південно-східному напрямку.
- Група БпЛА на заході Харківщини - повз Ков'яги, Шарівку південно-західним курсом.
Оновлена інформація
О 21:58 - БпЛА на Миколаївщину з півдня.
О 22:04 - Полтавщина - група БпЛА поблизу Диканьки.
О 22:05 - Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
Раніше ми повідомляли, що російські війська протягом дня понад 30 разів атакували Дніпро та райони області, унаслідок чого поранення дістали 24 людини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо так взяти протидронні бпла можуть збивати реактивні шахеди навіть в поточному варіанті, а при модернізації і більш швидкісні цілі.
Головне до них ще антени випускати що швидко розвертаються щоб атакувати на низьких висотах при складній місцевості.
Пишуть, що ще є ціль.