Російська атака розтрощила монастир і католицький інститут у Києві. ФОТО

У Києві внаслідок масованої російської атаки у ніч на 24 травня пошкоджень зазнали будівлі Інституту святого Томи Аквінського та домініканського монастиря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Інститут релігійних наук святого Томи Аквінського.

Що відомо про наслідки удару

За даними закладу, вибухова хвиля виникла після влучання російської ракети у сусідній будинок.

У самому інституті, монастирі та інших приміщеннях вибило вікна й двері.

У каплиці повилітали вітражі.

Також значних пошкоджень зазнала Велика Аула.

