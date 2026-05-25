Российская атака разрушила монастырь и католический институт в Киеве. ФОТО

В Киеве вследствие массированной российской атаки в ночь на 24 мая были повреждены здания Института святого Фомы Аквинского и доминиканского монастыря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт религиозных наук святого Фомы Аквинского.

Что известно о последствиях удара

По данным учреждения, взрывная волна возникла после попадания российской ракеты в соседний дом.

В самом институте, монастыре и других помещениях выбило окна и двери.

В часовне вылетели витражи.

Также значительные повреждения получила Большая Аула.

