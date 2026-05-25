Российская атака разрушила монастырь и католический институт в Киеве. ФОТО
В Киеве вследствие массированной российской атаки в ночь на 24 мая были повреждены здания Института святого Фомы Аквинского и доминиканского монастыря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт религиозных наук святого Фомы Аквинского.
Что известно о последствиях удара
По данным учреждения, взрывная волна возникла после попадания российской ракеты в соседний дом.
В самом институте, монастыре и других помещениях выбило окна и двери.
В часовне вылетели витражи.
Также значительные повреждения получила Большая Аула.
