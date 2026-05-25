УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22989 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
154 0

Масовані обстріли Дніпропетровщини: впродовж дня постраждали 24 людини

Атака на Дніпропетровщину 25 травня

Російські війська протягом дня понад 30 разів атакували Дніпро та райони області, унаслідок чого поранення дістали 24 людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі у Телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масовані удари по області

За його словами, для атак російські війська застосували артилерію, безпілотники та ракету.

У Павлограді внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, автомобілі та багатоповерхівка. Поранення дістали 12 людей, чотирьох госпіталізували. Стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

Читайте також: Затримано адвоката, який за $6 тис. обіцяв "допомогу" з ТЦК. ФОТО

Пошкодження у Дніпрі та районах

У Дніпрі через удар вибиті вікна у школі, коледжі та житлових будинках, також пошкоджені автомобілі. Постраждали четверо людей.

У Нікопольському районі під удари потрапили Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Там пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, інфраструктура, ринок і автомобілі. Поранення дістали троє жінок і двоє чоловіків. Усі вони лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі під обстрілом опинилася Слов’янська громада. Постраждав 73-річний чоловік.

Також російські війська атакували Зеленодольську громаду Криворізького району. Там пошкоджені сонячні панелі та автомобіль. Поранення дістали 37-річний чоловік і семирічний хлопчик.

  • Раніше повідомлялося, що російські військові 25 травня атакували Краматорськ та Ясногірку на Донеччині. У результаті удару двоє людей загинули, троє - поранені.

Також читайте: Найстаріший McDonald’s в Україні планує відновити роботу після російського обстрілу

Автор: 

Дніпро (3529) обстріл (34141) Павлоград (195) атака (1543) Дніпропетровська область (5048) Дніпровський район (380) Павлоградський район (143)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 