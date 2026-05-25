Масовані обстріли Дніпропетровщини: впродовж дня постраждали 24 людини

Російські війська протягом дня понад 30 разів атакували Дніпро та райони області, унаслідок чого поранення дістали 24 людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі у Телеграмі.

Масовані удари по області

За його словами, для атак російські війська застосували артилерію, безпілотники та ракету.

У Павлограді внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, автомобілі та багатоповерхівка. Поранення дістали 12 людей, чотирьох госпіталізували. Стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

Пошкодження у Дніпрі та районах

У Дніпрі через удар вибиті вікна у школі, коледжі та житлових будинках, також пошкоджені автомобілі. Постраждали четверо людей.

У Нікопольському районі під удари потрапили Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Там пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, інфраструктура, ринок і автомобілі. Поранення дістали троє жінок і двоє чоловіків. Усі вони лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі під обстрілом опинилася Слов’янська громада. Постраждав 73-річний чоловік.

Також російські війська атакували Зеленодольську громаду Криворізького району. Там пошкоджені сонячні панелі та автомобіль. Поранення дістали 37-річний чоловік і семирічний хлопчик.

Раніше повідомлялося, що російські військові 25 травня атакували Краматорськ та Ясногірку на Донеччині. У результаті удару двоє людей загинули, троє - поранені.

