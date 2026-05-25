Новини Атака на Дніпро
РФ вдарила балістикою по Дніпру: троє поранених (оновлено)

Вибух пролунав у Дніпрі 25 травня: загроза балістики

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Подробиці

Повітряні сили попередили про рух швидкісної цілі на місто.

За даними Суспільного, у місті пролунав вибух.

Глава ОВА Ганжа підтвердив удар по Дніпру. 

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки поранення дістали чоловіки 18, 45 та 67 років. Усі ушпиталені. Двоє у важкому стані. 

Дніпро обстріл Дніпропетровська область Дніпровський район
Щось з "дзеркальною відповіддю" за Київ не склалося. Кацапи продовжують терор.
25.05.2026 12:20 Відповісти
Бо у преЗедента є тілька одна карта - скинути з літака Юзіка і Стефанчука...
25.05.2026 12:32 Відповісти
"Gary" тут ти правий, лідор знову нає#ав з "діяти дзеркально" ..... жодної балістичної ракети на маскву не впало й навіть масової атаки дронів які долетіти змогли не було.
25.05.2026 12:45 Відповісти
Нема чим бо кацапи вже склади спалили
25.05.2026 12:46 Відповісти
міндичі вкрали
25.05.2026 12:50 Відповісти
Фламінги оті 3.000 штук, з КабМіндічами та зеленським, ще не фарбовані???
25.05.2026 12:57 Відповісти
Поки будують завод для виготовлення рожевої фарби.
25.05.2026 13:00 Відповісти
 
 