РФ вдарила балістикою по Дніпру: троє поранених (оновлено)

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про рух швидкісної цілі на місто.

За даними Суспільного, у місті пролунав вибух.

Глава ОВА Ганжа підтвердив удар по Дніпру.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки поранення дістали чоловіки 18, 45 та 67 років. Усі ушпиталені. Двоє у важкому стані.

