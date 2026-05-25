Рашисти атакували Краматорськ та Ясногірку на Донеччині: 2 загиблих та 3 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Вранці російські окупанти атакували Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомила пресслужба мерії, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Загарбники скинули на місто пʼять ФАБ-250.

"Під ударом опинились райони багатоквартирної житлової забудови та цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, поранень зазнали дві жінки та чоловік.



Пошкоджено 14 багатоповерхівок, заклад освіти та адміністративні будівлі", - йдеться в повідомленні.

На місцях ударів працюють відповідні служби та комунальні аварійні бригади.

Оновлення

За даними прокуратури, о 10:22 окупанти обстріляли Краматорськ та селище Ясногірка.

"Внаслідок влучання засобів ураження загинули 64-річний чоловік та жінка 38 років, ще 3 містянок поранено. У постраждалих віком 46, 54 та 56 років діагностовано мінно-вибухові травми, контузії та забійну рану. Їм надано необхідну медичну допомогу.



Остаточні наслідки ворожої атаки та тип озброєння встановлюються", - йдеться в повідомленні.

