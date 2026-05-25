Рашисты атаковали Краматорск и Ясногорку на Донетчине: 2 погибших и 3 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром российские оккупанты атаковали Краматорск в Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Захватчики сбросили на город пять ФАБ-250.

"Под ударом оказались районы многоквартирной жилой застройки и гражданская инфраструктура. По предварительной информации, ранения получили две женщины и мужчина.



Повреждены 14 многоэтажек, учебное заведение и административные здания", - говорится в сообщении.

На местах ударов работают соответствующие службы и коммунальные аварийные бригады.

Обновление

По данным прокуратуры, в 10:22 оккупанты обстреляли Краматорск и поселок Ясногорка.

"В результате попадания средств поражения погибли 64-летний мужчина и женщина 38 лет, еще 3 горожанки ранены. У пострадавших в возрасте 46, 54 и 56 лет диагностированы минно-взрывные травмы, контузии и убойная рана. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Окончательные последствия вражеской атаки и тип вооружения устанавливаются", - говорится в сообщении.







