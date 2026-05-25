Найстаріший McDonald’s в Україні планує відновити роботу після російського обстрілу

Найстаріший в Україні заклад мережі ресторанів McDonald's на Лук'янівці в Києві (вул. Юрія Іллєнка, 3) планує відновити роботу після недавнього обстрілу столиці в ніч на 24 травня.

Про це повідомили в пресслужбі ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд", яке розвиває мережу в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми оцінюємо рівень ушкоджень і плануємо відновити роботу якнайшвидше. Головне, що всі наші працівники перебували в укритті й ніхто не постраждав", – повідомили в компанії.

Про ресторан

Заклад на Лук’янівці – перший із мережі McDonald’s в Україні. Його відкрили 24 травня 1997 року. Із 2022 року заклад кілька разів зазнавав пошкоджень унаслідок обстрілів РФ.

Удар по Україні

Як повідомлялося, Росія в ніч на 24 травня 2026 року здійснила масований удар по Україні. Атакували, зокрема, Київ і Київську область.

Уранці 24 травня стало відомо, що станція метро "Лук'янівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю.

Пізніше того дня станція метро "Лук’янівська" у Києві відновила роботу після масованої атаки РФ на столицю.

Про мережу McDonald’s в Україні

На сьогодні McDonald’s забезпечує роботою майже 11 тис. українців та налічує 139 ресторанів, із яких наразі працює 124 ресторани у 42 населеному пункті.

McDonald’s в Україні за підсумками 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду попереднього року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,57 млрд грн. У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).