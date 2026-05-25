Массированные обстрелы Днепропетровщины: в течение дня пострадали 24 человека

Атака на Днепропетровскую область 25 мая

В течение дня российские войска более 30 раз обстреляли Днепр и районы области, вследствие чего ранения получили 24 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи в Telegram.

Массированные удары по области

По его словам, для атак российские войска применили артиллерию, беспилотники и ракеты.

В Павлограде вследствие обстрела повреждены административные здания, автомобили и многоэтажка. Ранения получили 12 человек, четверо госпитализированы. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Повреждения в Днепре и районах

В Днепре вследствие удара выбиты окна в школе, колледже и жилых домах, также повреждены автомобили. Пострадали четыре человека.

В Никопольском районе под удары попали Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Мировская и Покровская громады. Там повреждены многоквартирные и частные дома, инфраструктура, рынок и автомобили. Ранения получили три женщины и двое мужчин. Все они будут лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе под обстрелом оказалась Славянская громада. Пострадал 73-летний мужчина.

Также российские войска атаковали Зеленодольскую громаду Криворожского района. Там повреждены солнечные панели и автомобиль. Ранения получили 37-летний мужчина и семилетний мальчик.

  • Ранее сообщалось, что 25 мая российские военные атаковали Краматорск и Ясногорку в Донецкой области. Вследствие удара двое человек погибли, трое — ранены.

