Россия атакует Украину ударными дронами вечером 25 мая, - Вооруженные силы (обновлено)
Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 25 мая.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:26 - БПЛА в Сумской области, курс на н.п. Терны.
В 19:34 - Сумская область — БПЛА через н.п. Липовая Долина, курсом на Полтавскую область.
В 19:55 - Полтава - БПЛА в направлении города.
Обновленная информация
В 20:10 – БпЛА над Полтавой, находитесь в укрытиях.
- Ранее мы сообщали, что российские войска в течение дня более 30 раз атаковали Днепр и районы области, вследствие чего ранения получили 24 человека.
Обновленная информация
В 21:10 – Пуски КАБ на Сумщину.
В 21:18 – Пуски КАБ на Днепропетровщину.
Обновленная информация
Якщо так взяти протидронні бпла можуть збивати реактивні шахеди навіть в поточному варіанті, а при модернізації і більш швидкісні цілі.
Головне до них ще антени випускати що швидко розвертаються щоб атакувати на низьких висотах при складній місцевості.