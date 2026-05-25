Россия атакует Украину ударными дронами вечером 25 мая, - Вооруженные силы (обновлено)

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 25 мая.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

В 19:26 - БПЛА в Сумской области, курс на н.п. Терны.

В 19:34 - Сумская область — БПЛА через н.п. Липовая Долина, курсом на Полтавскую область.

В 19:55 - Полтава - БПЛА в направлении города.

Обновленная информация

В 20:10 – БпЛА над Полтавой, находитесь в укрытиях.

Ранее мы сообщали, что российские войска в течение дня более 30 раз атаковали Днепр и районы области, вследствие чего ранения получили 24 человека.

Обновленная информация

В 21:10 – Пуски КАБ на Сумщину.

В 21:18 – Пуски КАБ на Днепропетровщину.

