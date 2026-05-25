Новини Обстріл Одеси
Рашисти вдарили по Одесі: 1 загиблий, 3 постраждалих, пошкоджено об’єкт інфраструктури

Російська армія ввечері 25 травня завдала удару по Одесі. Є поранені та пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки 

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури в одному з районів міста.

"Вже відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожого удару. Один з них –– у важкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - написали в ОВА.

  • Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч.

Оновлено

"Росіяни ввечері завдали комбінованого ракетно-дронового удару по одеському регіону. На жаль, одна людина загинула, щонайменше троє постраждали.

В Одесі в результаті удару пошкоджено скління та фасад обʼєкта інфраструктури та прилеглих будівель", - написав Олег Кіпер.

