714 0
Рашисти вдарили по Одесі: 1 загиблий, 3 постраждалих, пошкоджено об’єкт інфраструктури
Російська армія ввечері 25 травня завдала удару по Одесі. Є поранені та пошкодження інфраструктури.
Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури в одному з районів міста.
"Вже відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожого удару. Один з них –– у важкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - написали в ОВА.
- Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч.
Оновлено
"Росіяни ввечері завдали комбінованого ракетно-дронового удару по одеському регіону. На жаль, одна людина загинула, щонайменше троє постраждали.
В Одесі в результаті удару пошкоджено скління та фасад обʼєкта інфраструктури та прилеглих будівель", - написав Олег Кіпер.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль