У порту Одеської області пролунав вибух

Одеський порт у якому стався вибух 25 травня
Фото: Ілюстративне

В одному з портів Одеської області вдень 25 травня стався вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях місцевих ЗМІ.

Вибух у порту без тривоги

Інцидент стався близько 13:29. Частина мешканців Одеси повідомила, що чула звук детонації. При цьому повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Пізніше речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що в порту здетонував небезпечний пристрій.

"Можемо лише підтвердити, що вибухонебезпечний пристрій здетонував в одному з портів. Значних пошкоджень інфраструктури та інших об'єктів немає, обійшлося без жертв", – зазначив він у коментарі для "Суспільного".

Речник додав, що наразі не може розкривати подробиці.

Кацапи швидко вчаться.
А тим більш база і напрацювання бойових плавців, після розпаду СРСР залишились у них.
25.05.2026 19:03 Відповісти
А як же 73-й МЦСО?
25.05.2026 19:13 Відповісти
Нічого в якцапів не залишилось. Специ були тут в Україні.
25.05.2026 19:23 Відповісти
 
 