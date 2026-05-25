У порту Одеської області пролунав вибух
В одному з портів Одеської області вдень 25 травня стався вибух.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях місцевих ЗМІ.
Вибух у порту без тривоги
Інцидент стався близько 13:29. Частина мешканців Одеси повідомила, що чула звук детонації. При цьому повітряну тривогу в регіоні не оголошували.
Пізніше речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що в порту здетонував небезпечний пристрій.
"Можемо лише підтвердити, що вибухонебезпечний пристрій здетонував в одному з портів. Значних пошкоджень інфраструктури та інших об'єктів немає, обійшлося без жертв", – зазначив він у коментарі для "Суспільного".
Речник додав, що наразі не може розкривати подробиці.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тим більш база і напрацювання бойових плавців, після розпаду СРСР залишились у них.