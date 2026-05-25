У порту Одеської області пролунав вибух

Фото: Ілюстративне

В одному з портів Одеської області вдень 25 травня стався вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях місцевих ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вибух у порту без тривоги

Інцидент стався близько 13:29. Частина мешканців Одеси повідомила, що чула звук детонації. При цьому повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Пізніше речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що в порту здетонував небезпечний пристрій.

"Можемо лише підтвердити, що вибухонебезпечний пристрій здетонував в одному з портів. Значних пошкоджень інфраструктури та інших об'єктів немає, обійшлося без жертв", – зазначив він у коментарі для "Суспільного".

Речник додав, що наразі не може розкривати подробиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє людей постраждали під час вибуху автомобіля в Одесі: СБУ розглядає теракт