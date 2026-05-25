В порту Одесской области прогремел взрыв

Одесский порт, в котором произошел взрыв 25 мая
Фото: Ілюстративне

В одном из портов Одесской области днём 25 мая произошёл взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях местных СМИ.

Взрыв в порту без тревоги

Инцидент произошел около 13:29. Часть жителей Одессы сообщила, что слышала звук детонации. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Позже представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что в порту взорвалось опасное устройство.

"Можем лишь подтвердить, что взрывоопасное устройство взорвалось в одном из портов. Значительных повреждений инфраструктуры и других объектов нет, обошлось без жертв", – отметил он в комментарии для "Суспільного".

Пресс-секретарь добавил, что пока не может раскрывать подробности.

Кацапи швидко вчаться.
А тим більш база і напрацювання бойових плавців, після розпаду СРСР залишились у них.
25.05.2026 19:03 Ответить
А як же 73-й МЦСО?
25.05.2026 19:13 Ответить
Нічого в якцапів не залишилось. Специ були тут в Україні.
25.05.2026 19:23 Ответить
 
 