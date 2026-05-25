В порту Одесской области прогремел взрыв
В одном из портов Одесской области днём 25 мая произошёл взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях местных СМИ.
Взрыв в порту без тревоги
Инцидент произошел около 13:29. Часть жителей Одессы сообщила, что слышала звук детонации. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Позже представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что в порту взорвалось опасное устройство.
"Можем лишь подтвердить, что взрывоопасное устройство взорвалось в одном из портов. Значительных повреждений инфраструктуры и других объектов нет, обошлось без жертв", – отметил он в комментарии для "Суспільного".
Пресс-секретарь добавил, что пока не может раскрывать подробности.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тим більш база і напрацювання бойових плавців, після розпаду СРСР залишились у них.