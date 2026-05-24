Два человека пострадали во время взрыва автомобиля в Одессе: СБУ рассматривает версию теракта
СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Приморском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По предварительным данным следствия, взрыв произошел 23 мая поздно вечером на улице Университетской. Пострадали два человека, находившиеся в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Продолжаются комплексные мероприятия
Отмечается, что Служба безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.
Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
О дальнейших деталях расследования будет сообщено дополнительно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль