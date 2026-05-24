Два человека пострадали во время взрыва автомобиля в Одессе: СБУ рассматривает версию теракта

СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Приморском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По предварительным данным следствия, взрыв произошел 23 мая поздно вечером на улице Университетской. Пострадали два человека, находившиеся в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Смотрите также: Готовили удар РФ, в частности, по дому главы ГСЧС: СБУ задержала корректировщиков в Киеве и Одессе. ФОТО

Продолжаются комплексные мероприятия

Отмечается, что Служба безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.

Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

О дальнейших деталях расследования будет сообщено дополнительно.

Читайте также: ВСП задержала "полтавского поджигателя", ушедшего в СОЧ и обещавшего сжечь здание ТЦК