ВСП задержала "полтавского поджигателя", ушедшего в СЗЧ и обещавшего сжечь здание ТЦК

Военные правоохранители Полтавского зонального отдела ВСП совместно с Нацполицией разыскали и задержали военнослужащего, самовольно покинувшего свою часть (СЗЧ). Им оказался мужчина, известный как "полтавский поджигатель".

Об этом сообщила Военная служба правопорядка, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как выяснилось в ходе проверки, задержанный является автором резонансных видео и известен в медиапространстве под прозвищем "полтавский поджигатель".

"Через социальные сети осуществлял публичные призывы и угрозы о совершении террористического акта и применении насилия в отношении военнослужащих", - отметили в ВСП.

"Мужчину доставили в подразделение ВСП для выяснения причин и обстоятельств совершения правонарушений, а также подготовки материалов для передачи в органы досудебного расследования с целью правовой оценки его действий", - говорится в сообщении.

В то же время задержанному разъяснили его права, нормы законодательства об ответственности за самовольную отлучку в условиях военного положения, а также проинформировали о порядке возвращения на службу и восстановления правового статуса.

В настоящее время все собранные материалы изучают представители ГБР. Следственные действия продолжаются.

