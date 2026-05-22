РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10258 посетителей онлайн
Новости СОЧ в ВСУ Угрозы сотрудникам ТЦК
702 9

ВСП задержала "полтавского поджигателя", ушедшего в СЗЧ и обещавшего сжечь здание ТЦК

Віталій Чепурко, відомий як Полтавський палій

Военные правоохранители Полтавского зонального отдела ВСП совместно с Нацполицией разыскали и задержали военнослужащего, самовольно покинувшего свою часть (СЗЧ). Им оказался мужчина, известный как "полтавский поджигатель".

Об этом сообщила Военная служба правопорядка, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Как выяснилось в ходе проверки, задержанный является автором резонансных видео и известен в медиапространстве под прозвищем "полтавский поджигатель".

"Через социальные сети осуществлял публичные призывы и угрозы о совершении террористического акта и применении насилия в отношении военнослужащих", - отметили в ВСП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раскрыта масштабная схема дезертирства в четырех областях Украины: организаторы брали до $15 тыс., - ГБР. ФОТО 

Віталій Чепурко, відомий як Полтавський палій

"Мужчину доставили в подразделение ВСП для выяснения причин и обстоятельств совершения правонарушений, а также подготовки материалов для передачи в органы досудебного расследования с целью правовой оценки его действий", - говорится в сообщении.

В то же время задержанному разъяснили его права, нормы законодательства об ответственности за самовольную отлучку в условиях военного положения, а также проинформировали о порядке возвращения на службу и восстановления правового статуса.

В настоящее время все собранные материалы изучают представители ГБР. Следственные действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение ветерана Балуха в ТЦК Киева: проверка ВСП выявила нарушения в действиях военных, - СМИ

Кто такой "полтавский поджигатель"

  • Виталий Чепурко или "полтавский поджигатель" - житель Полтавы, которого в 2010 году задержали после серии поджогов. По данным правоохранителей, за одну ночь он мог поджечь до восьми входных дверей жилых помещений. После задержания записали интервью, которое впоследствии стало вирусным в сети.
  • Как сообщали правоохранительные органы, мужчина неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления, в частности кражи и поджоги. В разные годы он отбывал наказание в местах лишения свободы.
  • В январе 2026 года Виталий Чепурко сообщил в видеообращении, что добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины и проходит подготовку в учебном центре Сил обороны. В мае 2026 года появилась информация, что мужчина самовольно покинул воинскую часть.

Автор: 

теракт (2427) Военная служба правопорядка (56) ТЦК (1105) СОЧ (163) Полтавская область (1399)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо рило замазали? Та й так не дуже схожий.
показать весь комментарий
22.05.2026 16:39 Ответить
в крематорій, палія..
там вогню багато..
показать весь комментарий
22.05.2026 16:40 Ответить
"15 разів притягувався до кримінальної відповідальності"🤦 цікаво і куди його тепер? Так він же матьорий рецидивіст, знову втіче, бл... тцк кого ви в зсу набираєте? Чи плани перш за все?
показать весь комментарий
22.05.2026 16:40 Ответить
У січні 2026 року Віталій Чепурко повідомив у відеозверненні, що добровільно вступив до лав Збройних сил України Джерело: https://censor.net/ua/n4004595
показать весь комментарий
22.05.2026 16:44 Ответить
цікаво, йому вогнемет на фронті чого не видали ?
показать весь комментарий
22.05.2026 16:48 Ответить
Кого только не берут сейчас в ВСУ. Месяц получения(в госконторе) справки о не судимости, сейчас вспоминается как анекдот.
показать весь комментарий
22.05.2026 16:41 Ответить
Не плачте мамо - я їм так навоюю як вам наробив
показать весь комментарий
22.05.2026 16:45 Ответить
Он психически болен.
показать весь комментарий
22.05.2026 16:47 Ответить
на влк це не показатєль
показать весь комментарий
22.05.2026 16:50 Ответить
 
 