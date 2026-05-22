ВСП задержала "полтавского поджигателя", ушедшего в СЗЧ и обещавшего сжечь здание ТЦК
Военные правоохранители Полтавского зонального отдела ВСП совместно с Нацполицией разыскали и задержали военнослужащего, самовольно покинувшего свою часть (СЗЧ). Им оказался мужчина, известный как "полтавский поджигатель".
Об этом сообщила Военная служба правопорядка, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как выяснилось в ходе проверки, задержанный является автором резонансных видео и известен в медиапространстве под прозвищем "полтавский поджигатель".
"Через социальные сети осуществлял публичные призывы и угрозы о совершении террористического акта и применении насилия в отношении военнослужащих", - отметили в ВСП.
"Мужчину доставили в подразделение ВСП для выяснения причин и обстоятельств совершения правонарушений, а также подготовки материалов для передачи в органы досудебного расследования с целью правовой оценки его действий", - говорится в сообщении.
В то же время задержанному разъяснили его права, нормы законодательства об ответственности за самовольную отлучку в условиях военного положения, а также проинформировали о порядке возвращения на службу и восстановления правового статуса.
В настоящее время все собранные материалы изучают представители ГБР. Следственные действия продолжаются.
Кто такой "полтавский поджигатель"
- Виталий Чепурко или "полтавский поджигатель" - житель Полтавы, которого в 2010 году задержали после серии поджогов. По данным правоохранителей, за одну ночь он мог поджечь до восьми входных дверей жилых помещений. После задержания записали интервью, которое впоследствии стало вирусным в сети.
- Как сообщали правоохранительные органы, мужчина неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления, в частности кражи и поджоги. В разные годы он отбывал наказание в местах лишения свободы.
- В январе 2026 года Виталий Чепурко сообщил в видеообращении, что добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины и проходит подготовку в учебном центре Сил обороны. В мае 2026 года появилась информация, что мужчина самовольно покинул воинскую часть.
там вогню багато..