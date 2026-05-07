Избиение ветерана Балуха в ТЦК Киева: проверка ВСП выявила нарушения в действиях военных, - СМИ

Проверка, проведенная Военной службой правопорядка, выявила нарушения в действиях сотрудников Шевченковского районного ТЦК в Киеве в отношении бывшего политического заключенного Кремля Владимира Балуха. По результатам проверки материалы были переданы в полицию, которая в настоящее время ведет расследование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе воинской части А2100 на запрос "Украинской правды" в ВСП.

Действия военных ТЦК

В ответе воинской части А2100 отмечается, что проверялась информация о незаконном содержании Балуха в наручниках в течение длительного времени и применении к нему физической силы. Это привело к ушибу грудной клетки, плеча и последующему пребыванию в медицинском учреждении.

Ранее в Шевченковском ТЦК сообщали, что Балуха задержали 19 марта за нарушение правил воинского учета (не уточнил вовремя учетные данные, отсутствует информация о прохождении ВВК). Там также заявляли об отсутствии в реестре "Оберег" информации о его пребывании в плену, воинских званиях и государственных наградах. По словам представителей ТЦК, информацию об инвалидности Балуха установили позже.

Опрошенные сотрудники Шевченковского ТЦК утверждали, что Балух вел себя вызывающе, постоянно ругался, провоцировал на драку представителей РТЦК и СП, препятствовал врачам в проведении медицинских осмотров. Видеодоказательств в подтверждение своих слов представители ТЦК не предоставили, мотивируя это тем, что в соответствующем помещении нет видеокамер.

Дело расследует полиция

Во время проверки военные также опросили мобилизованных, которые находились вместе с Балухом в ТЦК. Часть свидетелей не подтвердила фактов насилия, однако трое заявили, что видели применение силы, телесные повреждения и содержание Балуха в наручниках около 12 часов. В ВСП отметили, что такие действия имеют признаки пыток.

В результате материалы проверки передали в полицию из-за выявленных нарушений со стороны военнослужащих ТЦК. В документе также указано, что причинами инцидента могли стать небрежное отношение к служебным обязанностям, низкая дисциплина и нарушение требований законодательства. Отдельно отмечается ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством Шевченковского РТЦК и СП.

Что предшествовало?