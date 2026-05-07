РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5415 посетителей онлайн
Новости Избиение военного в Киеве Избиение военных
4 066 63

Избиение ветерана Балуха в ТЦК Киева: проверка ВСП выявила нарушения в действиях военных, - СМИ

Ветеран ВСУ Владимир Балух
Фото: Володимир Ар’єв/ Facebook

Проверка, проведенная Военной службой правопорядка, выявила нарушения в действиях сотрудников Шевченковского районного ТЦК в Киеве в отношении бывшего политического заключенного Кремля Владимира Балуха. По результатам проверки материалы были переданы в полицию, которая в настоящее время ведет расследование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе воинской части А2100 на запрос "Украинской правды" в ВСП.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Действия военных ТЦК

В ответе воинской части А2100 отмечается, что проверялась информация о незаконном содержании Балуха в наручниках в течение длительного времени и применении к нему физической силы. Это привело к ушибу грудной клетки, плеча и последующему пребыванию в медицинском учреждении.

Ранее в Шевченковском ТЦК сообщали, что Балуха задержали 19 марта за нарушение правил воинского учета (не уточнил вовремя учетные данные, отсутствует информация о прохождении ВВК). Там также заявляли об отсутствии в реестре "Оберег" информации о его пребывании в плену, воинских званиях и государственных наградах. По словам представителей ТЦК, информацию об инвалидности Балуха установили позже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Связал руки стяжками и избил сослуживца: задержанному военному сообщено о подозрении, — ГБР

Опрошенные сотрудники Шевченковского ТЦК утверждали, что Балух вел себя вызывающе, постоянно ругался, провоцировал на драку представителей РТЦК и СП, препятствовал врачам в проведении медицинских осмотров. Видеодоказательств в подтверждение своих слов представители ТЦК не предоставили, мотивируя это тем, что в соответствующем помещении нет видеокамер.

Дело расследует полиция 

Во время проверки военные также опросили мобилизованных, которые находились вместе с Балухом в ТЦК. Часть свидетелей не подтвердила фактов насилия, однако трое заявили, что видели применение силы, телесные повреждения и содержание Балуха в наручниках около 12 часов. В ВСП отметили, что такие действия имеют признаки пыток.

В результате материалы проверки передали в полицию из-за выявленных нарушений со стороны военнослужащих ТЦК. В документе также указано, что причинами инцидента могли стать небрежное отношение к служебным обязанностям, низкая дисциплина и нарушение требований законодательства. Отдельно отмечается ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством Шевченковского РТЦК и СП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский ТЦК опроверг избиение ветерана Балуха: Проверили документы и отправили на ВВК

Что предшествовало?

  • 20 марта народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев сообщил, что избили украинского активиста и бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Это произошло в помещении Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Киеве.
  • Столичная полиция сообщила, что проверяет факт избиения ветерана в Шевченковском районе Киева.
  • Балух в комментарии "Суспільне Крим" рассказал, что у него ушиб грудной клетки и плеча. По его словам, в ТЦК его доставили вчера после суда над Романом Червинским.

Автор: 

избиение (9620) Киев (26260) Балух Владимир (342) Военная служба правопорядка (54) ТЦК (1077)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Я не зовсім зрозумів, тобто у нас і полонений має сам бігати і оформлювати документи, що був у полоні? Нахєра взагалі у нас такий величезний штат чиновників?
показать весь комментарий
07.05.2026 17:38 Ответить
+19
"Матеріали передано до поліції..." Ну на тому і кінець.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:38 Ответить
+12
"За його словами, у ТЦК його доставили вчора після суду над Романом Червінським".
Тобто,Балух був на суді на Червінським,незаконно ув'язненим.Коли виходив з суду,ті його викрали, незаконно утримували,тяжко побили.
І ніде нема того, що спеціально за ним прислали кцт для розправи.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніколи такого не було - і от знову.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:37 Ответить
Ціла бригада кабміндічів-шурми-шиферів-недострєльонних, з 2020 року ошивалися в Києві і не тільки, під охороною УДО, МВС, СБУ, ГУР, ДБР…., а їх у ЖОДНОМУ ТЦК так і не бачили, для уточнення особистих данних!!!??
показать весь комментарий
07.05.2026 18:31 Ответить
Це дає право будь- кому не мати будь- яких документів про відношення до мобілізації?
показать весь комментарий
07.05.2026 18:56 Ответить
Не пройдено ВЛК. Іноді мені теж доводилося сперечатися - навіщо мені дані про ВЛК, якщо я не підлягаю мобілізації до кінця воєнного стану. Він до речі теж.....
показать весь комментарий
07.05.2026 22:38 Ответить
Що саме " знову"? Що військовозобв'язаний під час широкомаштабної війни, воєнного стану, клав на документи, що визначають його стан по відношенню до мобілізації?
Дії військових ТЦК з побиття людини повинні бути предметом слідства. А бездіяльність військовозобов'язаного? На ньому на спині десь написано,що він " політв'язень"?
Які дії повинні вчинити поліція і ТЦК, якщо у людини відсутні будь- які документи про відношення до служби?
Самі себе закопаємо таким відношеннням до обов'язків і до життя людей.
Обоє рябоє!
показать весь комментарий
07.05.2026 18:55 Ответить
Це усе ви правознавцю зеленському написали, чи ******??
Бо на городі бузина, а в Києві, - дядько!!
показать весь комментарий
07.05.2026 19:08 Ответить
Це для таких як ти дуболо..в написано. Щоб розуміли, що у громадян крім прав, є ще і обов'язки.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:18 Ответить
Дії військових ТЦК з побиття людини повинні бути предметом слідства.
Про що і мова.
А бездіяльність військовозобов'язаного?
За це відвезти в ТЦК або поліцію, з'ясувати особу і відпустити. День побігає, доводячи, що не верблюд - буде більш діяльним надалі.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:22 Ответить
Які підстави для " відпускання"? У Балуха були відсутні будь- які документи що до відношення до мобілізвції. ВЛК він не проходив. Які дії повинеі були бути?
Як би Балух відповідально ставився до своїх обв-язків як зобов'язаного, виправив би всі документі бігам би містом. Ніх то б його нечіпав. Це так важко пересічному зрозуміти?
показать весь комментарий
07.05.2026 19:28 Ответить
Мабуть, важко, що доводиться пояснювати мовою жестів.
Аби тільки одного Балуха так "вразумлялі".
показать весь комментарий
07.05.2026 19:30 Ответить
"Які дії повинні вчинити поліція і ТЦК, якщо у людини відсутні будь- які документи про відношення до служби?" - виключно відповідно до чинного законодавства, як наприклад у випадку із сплатою пенсії.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:51 Ответить
"Матеріали передано до поліції..." Ну на тому і кінець.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:38 Ответить
ну Балуху це тільки в плюс, він в разі мовчання поліції влаштує такий гвалт, що міністр сам сяде, аби не чути
показать весь комментарий
07.05.2026 17:40 Ответить
Раніше у Шевченківському ТЦК повідомляли, що Балуха затримали 19 березня через порушення правил військового обліку (не уточнив вчасно облікові дані, відсутня інформація про проходження ВЛК). Там також заявляли про відсутність у реєстрі "Оберіг" інформації щодо його перебування в полоні, військових звань та державних нагород. За словами представників ТЦК, інформацію про інвалідність Балуха встановили пізніше. ЗА ЩО ЙОГО НЕЗАКОННО УТРИМУВАЛИ,ТА ВЧИНЯЛИ ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО , ЯК ЗЛОЧИНЦІ ,КОТРІ НА СЛУЖБІ У "ЗЕЛЕНОЇ ВЛАДИ"
показать весь комментарий
07.05.2026 17:38 Ответить
Нє надо істєрік, дядя. За то, що побили, будуть нести відповідальність, за відсутність документів у військовозобов'язаного - одна із ознак пофігізму у населленя. " А чего я должєн дакумєнті дєлать"?
показать весь комментарий
07.05.2026 19:04 Ответить
Я не зовсім зрозумів, тобто у нас і полонений має сам бігати і оформлювати документи, що був у полоні? Нахєра взагалі у нас такий величезний штат чиновників?
показать весь комментарий
07.05.2026 17:38 Ответить
Ага. А крім міністерства ( громадного с купою департаментів та військкоматів) є ще ціле міністерство ☝️у справах ветеранів.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:44 Ответить
До речі, вказаними Вами проблемами має займатися те ж саме ТЦК, котре СП.
показать весь комментарий
07.05.2026 18:04 Ответить
Взагалі то, Балух був політичний полонений, а не військовий. Але його затримання було ініційоване владою.
показать весь комментарий
07.05.2026 18:40 Ответить
Ти тримала свічку?
показать весь комментарий
07.05.2026 18:59 Ответить
Відкрий ГУГЛ і зроби запит-" політв'язень Балух"
показать весь комментарий
07.05.2026 19:12 Ответить
Давно з бодуна? У ГУГЛ немає ініціатив влади про затримання громадян.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:25 Ответить
Не перекручуй. Балух не був у полоні.
Він був засуджений у роісії 2019 року повернувся в Україну. Інвалідність отримав після жорстокого побиттясв Гідропарку у 2020- му році.
Журнаоісти чомусь цьоготне пишуть. Не буде стільки хейту , не так цікаво буде.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:08 Ответить
а де відео що Балух поводився ...... ?
показать весь комментарий
07.05.2026 17:39 Ответить
Так вони ж як в анекдоті: Ми джентльмени, а джентльменам вірять на слово.)
показать весь комментарий
07.05.2026 17:52 Ответить
"Відеодоказів на підтвердження своїх слів представники ТЦК не надали, мотивуючи це тим, що у відповідному приміщенні відеокамер немає."
показать весь комментарий
07.05.2026 17:58 Ответить
Наезд на тцк продолжается,единственная организация отправляющая пополнение на фронт продолжает находиться под усиливающимся пропагандистским огнем.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:41 Ответить
Зелена піся хоче перекласти провину за пройопану оборонну політику, за пройопану оборону.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:46 Ответить
Кацапе, що ти тут робиш?
Водкі тут нєт.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:56 Ответить
Нах иди путинская мразь
показать весь комментарий
07.05.2026 18:04 Ответить
Цензор, когда забанишь этого кацапского бота?
показать весь комментарий
07.05.2026 18:09 Ответить
Ха-ха-ха,путинцу уже лень включать переводчик,барбосы-шестерки цензора знают своих хозяев по запаху.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:01 Ответить
Модераторе, скільки ще часу потрібно терпіти образи читачів Цензора?
показать весь комментарий
07.05.2026 19:08 Ответить
Московит опять включил переводчик,покажите ему образцовое послушание перед путинских агентом.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:12 Ответить
Москва и агент путина анатолий должны сгореть до тла- быстро удалите это с промосковского ресурса.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:15 Ответить
Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС):

​2. Злочини проти людяності (Стаття 7)

​​Катування або нелюдське поводження: Жорстоке поводження з особами, які відмовляються від призову (якщо це має системний характер).

​Примус: Використання насильства, погроз або тортур під час мобілізаційних заходів підпадає під юрисдикцію МКС, якщо такі дії є частиною державної політики.

​Примітка: МКС зазвичай переслідує не рядових виконавців, а топ-посадовців, які віддавали накази або допустили системні порушення прав людини під час військових кампаній.
показать весь комментарий
07.05.2026 18:24 Ответить
Ключові слова---частина свідків не підтвердила фактів насильства а тільки троє підтвердили для мене це показово--то хто бреше.?
показать весь комментарий
07.05.2026 17:41 Ответить
Треба вміти свідків шукати. Колись, біля гуртожитку де я жила, пограбували авто. Приходить дільничний, питається чи бачила. Кажу, ні. Давай покази, що нічого не бачила. Далі пішов в іншу квартиру і так весь гуртожиток.
показать весь комментарий
07.05.2026 18:46 Ответить
Що ти мелеш? Сама розумієш?
показать весь комментарий
07.05.2026 19:01 Ответить
"За його словами, у ТЦК його доставили вчора після суду над Романом Червінським".
Тобто,Балух був на суді на Червінським,незаконно ув'язненим.Коли виходив з суду,ті його викрали, незаконно утримували,тяжко побили.
І ніде нема того, що спеціально за ним прислали кцт для розправи.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:43 Ответить
су* а ,ці позорні військові , чи нюхають шось ,чи двігаються чимсь ! Як можно Балуха ,легенду патриотизма , бити ?! За шо ?!!! За те шо ці військові самі прорусняві , совкові дітки ?!!!...
показать весь комментарий
07.05.2026 17:44 Ответить
Рішення суду: "Балуха більше не чіпати, над рештою громадян з пісюнами можна продовжувати знущатися, нічого вам за це не буде"!
показать весь комментарий
07.05.2026 17:47 Ответить
Це ах*эвші п*дараси, а не "військові"!
показать весь комментарий
07.05.2026 17:55 Ответить
причому, всі порушення будуть виявлені в діях військового ветерана балуха!! ))
показать весь комментарий
07.05.2026 17:59 Ответить
Він не військовий ветеран. Він полів'язень.
показать весь комментарий
07.05.2026 21:09 Ответить
Я думаю це ІПСО? Там у тцк всі кристально ветерани з передової, хіба не так?
показать весь комментарий
07.05.2026 18:09 Ответить
про закон №4826-ІХ чули?
" На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу..." (там ще і про прокурорів таке саме)

а тцк служба також військова

тобто сьогодні воно військовосліжбовець тцк, а завтра чиновник або прокурор
(подалі від нуля і поближче до грошей)🍆🍆🍆
показать весь комментарий
07.05.2026 19:12 Ответить
"заявляли про відсутність у реєстрі "Оберіг" інформації щодо його перебування в полоні, військових звань та державних нагород. "
А хто відповідає за внесення ціх даних? Сам повинен бігати по невідомо яким інстанціям, ще й перевіряти - чи внесли? Чи спитати цих "діжіталізаторів", хто це повинен робити?
показать весь комментарий
07.05.2026 18:26 Ответить
Так його тцк, куди приписали жителів Криму, десь на окупованій території.
показать весь комментарий
07.05.2026 18:48 Ответить
Мариш?
показать весь комментарий
07.05.2026 19:02 Ответить
Балух зареєстрований в тцк м. Щастя Луганської обл.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:50 Ответить
Ще раз: звідки взялося ТЦК на окупованій території? На ТОТ працюють кацапські військкомати.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:56 Ответить
Вася, " які дані"? Балух повернувся із російської тюрми у 2019-му, орима валідеістьу 2020- му після побиття у Гідропарку..
Яке це має відношення до воєномату?
показать весь комментарий
07.05.2026 19:16 Ответить
Ваня, коли тобі вже vpn остаточно прикроють, щоб тут дурниць не писало?
показать весь комментарий
07.05.2026 20:45 Ответить
У тебе є інші дані про Балуха? Напиши, почитаємо.
показать весь комментарий
07.05.2026 21:11 Ответить
до чого тут "інші дані"? чого ти, як справжній бот, з теми з'їзжаєш? ХТО повинен вносити всі дані в "Оберіг", хто відповідає за їх правдивість, точність, повність?
показать весь комментарий
07.05.2026 21:29 Ответить
Дані про інвалідність у Резерв і Оберіг вносить ВЛК, яку Балух не проходив.
Вчи матеріальну частину
показать весь комментарий
07.05.2026 22:10 Ответить
Не може бути! Епілепсія не винна?
показать весь комментарий
07.05.2026 19:27 Ответить
Яка взагалі користь від всп?! Вони в основному на блокпостах чилять
показать весь комментарий
07.05.2026 19:55 Ответить
Бідний Балух, у московському полоні так не *******, як на рідній землі.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:52 Ответить
Порушення, тобто злочину вони не побачили.
показать весь комментарий
07.05.2026 22:50 Ответить
 
 