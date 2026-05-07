Избиение ветерана Балуха в ТЦК Киева: проверка ВСП выявила нарушения в действиях военных, - СМИ
Проверка, проведенная Военной службой правопорядка, выявила нарушения в действиях сотрудников Шевченковского районного ТЦК в Киеве в отношении бывшего политического заключенного Кремля Владимира Балуха. По результатам проверки материалы были переданы в полицию, которая в настоящее время ведет расследование.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе воинской части А2100 на запрос "Украинской правды" в ВСП.
Действия военных ТЦК
В ответе воинской части А2100 отмечается, что проверялась информация о незаконном содержании Балуха в наручниках в течение длительного времени и применении к нему физической силы. Это привело к ушибу грудной клетки, плеча и последующему пребыванию в медицинском учреждении.
Ранее в Шевченковском ТЦК сообщали, что Балуха задержали 19 марта за нарушение правил воинского учета (не уточнил вовремя учетные данные, отсутствует информация о прохождении ВВК). Там также заявляли об отсутствии в реестре "Оберег" информации о его пребывании в плену, воинских званиях и государственных наградах. По словам представителей ТЦК, информацию об инвалидности Балуха установили позже.
Опрошенные сотрудники Шевченковского ТЦК утверждали, что Балух вел себя вызывающе, постоянно ругался, провоцировал на драку представителей РТЦК и СП, препятствовал врачам в проведении медицинских осмотров. Видеодоказательств в подтверждение своих слов представители ТЦК не предоставили, мотивируя это тем, что в соответствующем помещении нет видеокамер.
Дело расследует полиция
Во время проверки военные также опросили мобилизованных, которые находились вместе с Балухом в ТЦК. Часть свидетелей не подтвердила фактов насилия, однако трое заявили, что видели применение силы, телесные повреждения и содержание Балуха в наручниках около 12 часов. В ВСП отметили, что такие действия имеют признаки пыток.
В результате материалы проверки передали в полицию из-за выявленных нарушений со стороны военнослужащих ТЦК. В документе также указано, что причинами инцидента могли стать небрежное отношение к служебным обязанностям, низкая дисциплина и нарушение требований законодательства. Отдельно отмечается ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством Шевченковского РТЦК и СП.
Что предшествовало?
- 20 марта народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев сообщил, что избили украинского активиста и бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Это произошло в помещении Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Киеве.
- Столичная полиция сообщила, что проверяет факт избиения ветерана в Шевченковском районе Киева.
- Балух в комментарии "Суспільне Крим" рассказал, что у него ушиб грудной клетки и плеча. По его словам, в ТЦК его доставили вчера после суда над Романом Червинским.
Дії військових ТЦК з побиття людини повинні бути предметом слідства. А бездіяльність військовозобов'язаного? На ньому на спині десь написано,що він " політв'язень"?
Які дії повинні вчинити поліція і ТЦК, якщо у людини відсутні будь- які документи про відношення до служби?
Самі себе закопаємо таким відношеннням до обов'язків і до життя людей.
Обоє рябоє!
Бо на городі бузина, а в Києві, - дядько!!
Про що і мова.
А бездіяльність військовозобов'язаного?
За це відвезти в ТЦК або поліцію, з'ясувати особу і відпустити. День побігає, доводячи, що не верблюд - буде більш діяльним надалі.
Як би Балух відповідально ставився до своїх обв-язків як зобов'язаного, виправив би всі документі бігам би містом. Ніх то б його нечіпав. Це так важко пересічному зрозуміти?
Аби тільки одного Балуха так "вразумлялі".
Він був засуджений у роісії 2019 року повернувся в Україну. Інвалідність отримав після жорстокого побиттясв Гідропарку у 2020- му році.
Журнаоісти чомусь цьоготне пишуть. Не буде стільки хейту , не так цікаво буде.
Водкі тут нєт.
2. Злочини проти людяності (Стаття 7)
Катування або нелюдське поводження: Жорстоке поводження з особами, які відмовляються від призову (якщо це має системний характер).
Примус: Використання насильства, погроз або тортур під час мобілізаційних заходів підпадає під юрисдикцію МКС, якщо такі дії є частиною державної політики.
Примітка: МКС зазвичай переслідує не рядових виконавців, а топ-посадовців, які віддавали накази або допустили системні порушення прав людини під час військових кампаній.
Тобто,Балух був на суді на Червінським,незаконно ув'язненим.Коли виходив з суду,ті його викрали, незаконно утримували,тяжко побили.
І ніде нема того, що спеціально за ним прислали кцт для розправи.
" На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу..." (там ще і про прокурорів таке саме)
а тцк служба також військова
тобто сьогодні воно військовосліжбовець тцк, а завтра чиновник або прокурор
(подалі від нуля і поближче до грошей)🍆🍆🍆
А хто відповідає за внесення ціх даних? Сам повинен бігати по невідомо яким інстанціям, ще й перевіряти - чи внесли? Чи спитати цих "діжіталізаторів", хто це повинен робити?
Яке це має відношення до воєномату?
Вчи матеріальну частину