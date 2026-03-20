Киевский ТЦК опроверг избиение ветерана Балуха: Проверили документы и отправили на ВВК

Киевский городской ТЦК подтвердил, что активиста и бывшего политического заключённого Кремля Владимира Балуха действительно доставили в Шевченковское районное отделение, где его направили на ВВК. Факт избиения там опровергли.

Об этом говорится в сообщении ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Комментарий ТЦК

В ТЦК заявили, что Балух, как военнообязанный, состоял на учете с нарушениями и не имел права на отсрочку или бронирование.

"Информации в реестрах о его пребывании в плену, присвоении ему званий или наград не было, права на отсрочку у него не было, он не был забронирован и подлежал призыву на военную службу во время мобилизации", — говорится в сообщении.

О ВВК

Там добавили, что его направили на прохождение ВВК, и содействия или уточнения данных со стороны военнообязанного не было, что увеличивало время его пребывания в ТЦК и СП. Позже прохождение им ВВК приостановили.

Также, как сообщили в ТЦК, во время обновления персональных данных, полученных из других реестров, появилась информация, что Владимир Балух имеет инвалидность 2 группы.

"Однако по неизвестным причинам он не оформил в установленном законом порядке отсрочку. Ему была вручена повестка с указанным сроком устранения нарушений в отношении своих военно-учетных данных, после чего он вышел из здания ТЦК и СП", — объясняют в ведомстве.

Избиения не было

В центре комплектования Киева заявили, что за все время пребывания никаких противоправных действий со стороны военнослужащих не было, физическая сила или средства сдерживания не применялись.

"Претензий к руководству ТЦК лично он не высказывал и с жалобами не обращался. Призываем граждан внимательно и критически относиться к информации, которая распространяется через соцсети, каким бы авторитетным или известным ни был ее автор", - добавил терцентр.

Что предшествовало?

20 марта народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев сообщил, что избили украинского активиста и бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Это произошло в помещении Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Киеве.

Столичная полиция сообщила, что проверяет факт избиения ветерана в Шевченковском районе Киева.

Балух в комментарии "Суспільне Крим" рассказал, что у него ушиб грудной клетки и плеча. По его словам, в ТЦК его доставили вчера после суда над Романом Червинским.

