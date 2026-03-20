Цензор.НЕТ
Новости Избиение военного в Киеве Ветераны ВСУ
Киевский ТЦК опроверг избиение ветерана Балуха: Проверили документы и отправили на ВВК

Ветеран ВСУ Владимир Балух
Фото: Володимир Ар’єв/ Facebook

Киевский городской ТЦК подтвердил, что активиста и бывшего политического заключённого Кремля Владимира Балуха действительно доставили в Шевченковское районное отделение, где его направили на ВВК. Факт избиения там опровергли.

Комментарий ТЦК

В ТЦК заявили, что Балух, как военнообязанный, состоял на учете с нарушениями и не имел права на отсрочку или бронирование.

"Информации в реестрах о его пребывании в плену, присвоении ему званий или наград не было, права на отсрочку у него не было, он не был забронирован и подлежал призыву на военную службу во время мобилизации", — говорится в сообщении.

О ВВК

Там добавили, что его направили на прохождение ВВК, и содействия или уточнения данных со стороны военнообязанного не было, что увеличивало время его пребывания в ТЦК и СП. Позже прохождение им ВВК приостановили.

Также, как сообщили в ТЦК, во время обновления персональных данных, полученных из других реестров, появилась информация, что Владимир Балух имеет инвалидность 2 группы.

"Однако по неизвестным причинам он не оформил в установленном законом порядке отсрочку. Ему была вручена повестка с указанным сроком устранения нарушений в отношении своих военно-учетных данных, после чего он вышел из здания ТЦК и СП", — объясняют в ведомстве.

Избиения не было

В центре комплектования Киева заявили, что за все время пребывания никаких противоправных действий со стороны военнослужащих не было, физическая сила или средства сдерживания не применялись.

"Претензий к руководству ТЦК лично он не высказывал и с жалобами не обращался. Призываем граждан внимательно и критически относиться к информации, которая распространяется через соцсети, каким бы авторитетным или известным ни был ее автор", - добавил терцентр.

В столичном ТЦК факт избиения отрицают

Что предшествовало?

  • 20 марта народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев сообщил, что избили украинского активиста и бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Это произошло в помещении Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Киеве.
  • Столичная полиция сообщила, что проверяет факт избиения ветерана в Шевченковском районе Киева.
  • Балух в комментарии "Суспільне Крим" рассказал, что у него ушиб грудной клетки и плеча. По его словам, в ТЦК его доставили вчера после суда над Романом Червинским.

Топ комментарии
Вам ніхто не вірить, тцкадло, всіх на фронт!
20.03.2026 17:53 Ответить
Його побили фейки іпсо і ші-буряти!
20.03.2026 17:52 Ответить
Та шо Ви, шо Ви!
Як можна було.
Він, ось якось так, сам по собі впав об бардюру.
Й так, чомусь, разів з 20!
А ми, ТЦК та СП, ми ні, ми нідочого!
20.03.2026 17:55 Ответить
Йому не подобалось ,як його кацапи в Криму били .так нехай краще рідні українські тецекашники б'ють ?
показать весь комментарий
20.03.2026 18:20 Ответить
А не задумувалися, чому вони так лютують? Власне тому, щоб самим на фронт не потрапити. Маю на увазі тих, хто там не був. Бо ті, що були, такого лютування собі не дозволяють.
20.03.2026 19:00 Ответить
А Балух шо каже?
20.03.2026 17:55 Ответить
ец так читай уважно інфу
20.03.2026 18:05 Ответить
Каже, що побили. Останній абзац статті.
20.03.2026 18:06 Ответить
А що, перш, ніж тягти людину на формальну ВЛК, не можна було підтягти дані з реєстрів? І з якого переляку інваліди другої групи повинні бути військовозобовʼязаними?
20.03.2026 17:55 Ответить
так його спеціально коло суду (над Червінським) чатували - вгадай з трьох раз хто їм дав команду
20.03.2026 18:51 Ответить
Та шо Ви, шо Ви!
Як можна було.
Він, ось якось так, сам по собі впав об бардюру.
Й так, чомусь, разів з 20!
А ми, ТЦК та СП, ми ні, ми нідочого!
стою собі, чищю апелсин,
а тут воно і прямо на ніж і так 8 разів...
20.03.2026 18:27 Ответить
Вони за плече його вхватили щоб втримати від падіння грудиною на землю, внаслідок чого й з"явився забій плеча.
20.03.2026 18:53 Ответить
Так його оглядали лікарі, і побиття не виявили?
20.03.2026 17:56 Ответить
Лікарі? У ВЛК?
20.03.2026 18:03 Ответить
Що?? Яка відстрочка? Якщо він інвалід 2 групи, то там не відстрочка, а виключення з обліку взагалі-то! Якщо людина інвалід 2 групи, то він не військовозобов'язаний уже!
20.03.2026 18:01 Ответить
А тепер ******* у три горла - це по-нашому...
20.03.2026 18:04 Ответить
Ветерана відправили на ВЛК?!?!?! Ну знаєте....брехати теж траба вміти.
20.03.2026 18:04 Ответить
Зачєм, єслі і так прокатує ?

Бритва Окама - не усложняй
20.03.2026 18:56 Ответить
Треш... Колишнього політвʼязня Кремля Володимира Балуха побили в Шевченківському ТЦК. https://www.facebook.com/cervinskijroman?__cft__[0]=AZYvUDFFcYxSf-kzB26Oet1_lS6KwPVpgUHSycfRPWU2aeZ9OBSB_3fLxj7LSJ88REyiuG3jfihevMwL4-*****************************************************************************************************************&__tn__=-]K-R Червінський Роман каже, що вчора о 14 годині громадського діяча затримали співробітники ТЦК з метою недопущення до участі в якості спостерігача на суді!

Володимир - інвалід 2-ї групи, має металеву пластину на черепі. https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZYvUDFFcYxSf-kzB26Oet1_lS6KwPVpgUHSycfRPWU2aeZ9OBSB_3fLxj7LSJ88REyiuG3jfihevMwL4-*****************************************************************************************************************&__tn__=-]K-R Volodymyr Ariev повідомляє, що Балуха «били по голові в приміщенні ТЦК, а потім всю ніч тримали в наручниках. Бо його довічна інвалідність оформлена якось не так. Коли він попросив відібраний телефон, отримав побої. Зараз Балуха випустили. Зараз в лікарні. Маю надію, що невдовзі Володимир https://www.facebook.com/baluh.volodimir?__cft__[0]=AZYvUDFFcYxSf-kzB26Oet1_lS6KwPVpgUHSycfRPWU2aeZ9OBSB_3fLxj7LSJ88REyiuG3jfihevMwL4-*****************************************************************************************************************&__tn__=-]K-R Балух Володимир сам розповість про те що сталось. Сталось явно не випадково - його дуже жорстка критика влади Зеленського стала причиною такої негідної поведінки ТЦК.»
20.03.2026 18:05 Ответить
Ну так ясно же що цкуни це ланцюгові пси режиму ішака зеленого.
20.03.2026 18:07 Ответить
Так само деякий час тому їх, як дівчаток легкої поведінки, використав у своїх цілях бригадний генерал СБУ Вітюк, корупціонер і покидьок.
20.03.2026 18:19 Ответить
хай подякує що живий і недодали інвалідності.....
20.03.2026 18:10 Ответить
ВЛК - вийди ліпше кривим.
20.03.2026 18:06 Ответить
зараз не пройде,як казала лікар з Одеси-руки/ноги на місці вже придатний...
20.03.2026 18:09 Ответить
а що скаже сам ветеран??чи після влк та теплого прийому він вже не може ???
20.03.2026 18:06 Ответить
все записано на боді-камерах. А якшо не записано, то нічого і не було.
20.03.2026 18:58 Ответить
Да, хорошо хоть сразу в морг не отправили... а если серьёзно то здаётся мне что потихоньку ТЦК превращается в антинародную структуру...
20.03.2026 18:12 Ответить
Ну що кримський патріот ,за що боровся ,на те і напоровся , в кацапів немає бусифікації жив би собі спокійнісінько в місті Саки ,ні йому захотілось пригод на своє одне місце , от тепер і бусифікувала тебе рідна ненька за яку ти так боровся . тепер підеш повоюєш за неї.
20.03.2026 18:15 Ответить
А ти підеш на х#й,ватна сволота.
20.03.2026 18:23 Ответить
Я не ватник , я виключно пишу те що є ,що пану Балуху в Криму не вистачало ,от тепер нехай думає перед тим як щось робити ,хіба адекватна людина вчепить на своєму будинку на окупованій території український прапор - ні ,тому що за це одразу потрапиш в фсб.
20.03.2026 18:29 Ответить
Тебе треба ще більше *******...
20.03.2026 18:27 Ответить
"...на своє одне місце..." - це у Вас чисто рефлекторно, у кого чого болить, тот про це і говорить.
20.03.2026 18:33 Ответить
Так шановні ур-патріоти ,так вже змініть методичку ,то у вас погані ухиянти ,а хороші тецекашники .а тепер як -навпаки ?
20.03.2026 18:36 Ответить
Поціновувач рузького миру («…жив би собі спокійнісінько в місті Саки…» ) знов бреше.
20.03.2026 18:40 Ответить
https://www.facebook.com/baluh.volodimir?__tn__=-]K Балух Володимир прокоментував ситуацію щодо свого викрадення ТЦК. І це варто почути.

https://www.facebook.com/reel/1601783417729575
20.03.2026 18:18 Ответить
Я проходив влк приблизно 10 секунд лікар,лор побив рекорд
20.03.2026 18:19 Ответить
Я понимаю, сегодня пятница вечер, но в ТЦК есть адекватные, хотя бы из начальства подписывающего заявления "пресскинь"?
20.03.2026 18:26 Ответить
риторичне питання,вирване з контексту....і навіщо ви про це в публічному просторі???
20.03.2026 18:36 Ответить
https://x.com/BorisenkoBoris Boris Borisenko
Після того як ТЦК зламали руку ветерану його побратими поспілкувалися з винуватцями Виявилося,що жоден з ТЦК НЕ служив у бойових підрозділах
Після бесіди предст\ТЦК забажали оплатити лікування покаліченого ними бійця За ЦЕЙ Кримін\Злочин ТЦК-мають СУДИТИ!
https://x.com/BorisenkoBoris/status/2034995829941944821
20.03.2026 18:31 Ответить
У тцк служать наглядачі з тюрем,які зараз на тот, багато залишилися,але ті що виїхали всі в тцк,плюс люстровані мусора
20.03.2026 18:46 Ответить
Він же був полоненим, потім йому проломили череп якісь малолітні аиродки і він був довго в комі. Це ж писали в усіх новинах. Тут ключове - після суду над Червінським.
20.03.2026 18:38 Ответить
....Натомість Володимир Балух розповів деталі. - він каже, що в нього відібрали телефон, не давали звʼязатись з рідними- після того, як Балух звернувся до начальника районного ТЦК з питанням, чому не дають телефон, цей начальник напав на Балуха, побив, вдягнув кайданки та відправив у камеру на всю ніч - пізніше йому зробили всі документи і оновили дані
Але є ще один факт. За словами Балуха, у камері, яка була у приміщенні ТЦК, стояв телевізор, де цілодобово крутили російський серіал "Телохранители 2".

А потім нам всі розкажуть, що це російське ІПСО.
20.03.2026 19:11 Ответить
І чаєм з канапкою, напевно, пригостили.
