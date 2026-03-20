Киевский ТЦК опроверг избиение ветерана Балуха: Проверили документы и отправили на ВВК
Киевский городской ТЦК подтвердил, что активиста и бывшего политического заключённого Кремля Владимира Балуха действительно доставили в Шевченковское районное отделение, где его направили на ВВК. Факт избиения там опровергли.
Об этом говорится в сообщении ТЦК, передает Цензор.НЕТ.
Комментарий ТЦК
В ТЦК заявили, что Балух, как военнообязанный, состоял на учете с нарушениями и не имел права на отсрочку или бронирование.
"Информации в реестрах о его пребывании в плену, присвоении ему званий или наград не было, права на отсрочку у него не было, он не был забронирован и подлежал призыву на военную службу во время мобилизации", — говорится в сообщении.
О ВВК
Там добавили, что его направили на прохождение ВВК, и содействия или уточнения данных со стороны военнообязанного не было, что увеличивало время его пребывания в ТЦК и СП. Позже прохождение им ВВК приостановили.
Также, как сообщили в ТЦК, во время обновления персональных данных, полученных из других реестров, появилась информация, что Владимир Балух имеет инвалидность 2 группы.
"Однако по неизвестным причинам он не оформил в установленном законом порядке отсрочку. Ему была вручена повестка с указанным сроком устранения нарушений в отношении своих военно-учетных данных, после чего он вышел из здания ТЦК и СП", — объясняют в ведомстве.
Избиения не было
В центре комплектования Киева заявили, что за все время пребывания никаких противоправных действий со стороны военнослужащих не было, физическая сила или средства сдерживания не применялись.
"Претензий к руководству ТЦК лично он не высказывал и с жалобами не обращался. Призываем граждан внимательно и критически относиться к информации, которая распространяется через соцсети, каким бы авторитетным или известным ни был ее автор", - добавил терцентр.
Что предшествовало?
- 20 марта народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев сообщил, что избили украинского активиста и бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Это произошло в помещении Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Киеве.
- Столичная полиция сообщила, что проверяет факт избиения ветерана в Шевченковском районе Киева.
- Балух в комментарии "Суспільне Крим" рассказал, что у него ушиб грудной клетки и плеча. По его словам, в ТЦК его доставили вчера после суда над Романом Червинским.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як можна було.
Він, ось якось так, сам по собі впав об бардюру.
Й так, чомусь, разів з 20!
А ми, ТЦК та СП, ми ні, ми нідочого!
а тут воно і прямо на ніж і так 8 разів...
Бритва Окама - не усложняй
Володимир - інвалід 2-ї групи, має металеву пластину на черепі. Volodymyr Ariev повідомляє, що Балуха «били по голові в приміщенні ТЦК, а потім всю ніч тримали в наручниках. Бо його довічна інвалідність оформлена якось не так. Коли він попросив відібраний телефон, отримав побої. Зараз Балуха випустили. Зараз в лікарні. Маю надію, що невдовзі Володимир Балух Володимир сам розповість про те що сталось. Сталось явно не випадково - його дуже жорстка критика влади Зеленського стала причиною такої негідної поведінки ТЦК.»
Після того як ТЦК зламали руку ветерану його побратими поспілкувалися з винуватцями Виявилося,що жоден з ТЦК НЕ служив у бойових підрозділах
Після бесіди предст\ТЦК забажали оплатити лікування покаліченого ними бійця За ЦЕЙ Кримін\Злочин ТЦК-мають СУДИТИ!
Але є ще один факт. За словами Балуха, у камері, яка була у приміщенні ТЦК, стояв телевізор, де цілодобово крутили російський серіал "Телохранители 2".
А потім нам всі розкажуть, що це російське ІПСО.