РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12738 посетителей онлайн
Новости Видео Нападение на ТЦК
10 682 73

Задержаны ромы, напавшие на военнослужащих ТЦК в Ужгородском районе, - полиция. ВИДЕО

Полиция Ужгородщины задержала лиц, причастных к нападению на военнослужащих ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности инцидента

Как отмечается, вчера вблизи села Пацканьово в Ужгородском районе группа местных мужчин совершила хулиганское нападение на военнослужащих ТЦК и СП. В тот момент они проводили меры по оповещению граждан о мобилизации и проверку военно-учетных документов.

По предварительным данным, злоумышленники умышленно перегородили дорогу автомобилю, на котором передвигались военнослужащие, после чего спровоцировали конфликт. Во время ссоры нападавшие применили деревянные палки, которыми повредили транспортное средство и пытались оказать давление на представителей военной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бросали камни и кирпичи: на Закарпатье местные жители напали на пограничников, которые проводили проверочные мероприятия. ФОТО

Нападавшие задержаны

  • Сотрудники полиции пресекли противоправные действия и не допустили дальнейшего обострения ситуации.
  • Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 4 ст. 296 УК.
  • В настоящее время полицейские установили всех участников инцидента. Они дают показания следователям. Трое человек, которые проявляли наиболее активные хулиганские действия, задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Читайте также: Конфликт под ТЦК в Виноградове: ромы признали, что действовали агрессивно, и починили поврежденные забор и ворота. ФОТО

Автор: 

избиение (9641) ромы (27) ТЦК (1158) Закарпатская область (2769)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Так в армії вони покрадуть зброю та дрони і продадуть кацапам. В тюрьмі буде те саме.
Тут лише варіант депортації, до Угорщини наприклад.
показать весь комментарий
11.03.2026 10:42 Ответить
+23
В армію цих потвор захребетних! Нехай на ціпках окопи риють! Паскуди тільки крадіжками живуть!
показать весь комментарий
11.03.2026 10:40 Ответить
+18
Тільки обісрані сцикуни вважають службу в ЗСУ покаранням.Мені циган Міша дорожчий за сотню коваленків.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В армію цих потвор захребетних! Нехай на ціпках окопи риють! Паскуди тільки крадіжками живуть!
показать весь комментарий
11.03.2026 10:40 Ответить
Так в армії вони покрадуть зброю та дрони і продадуть кацапам. В тюрьмі буде те саме.
Тут лише варіант депортації, до Угорщини наприклад.
показать весь комментарий
11.03.2026 10:42 Ответить
На ціпках не покрадуть...
показать весь комментарий
11.03.2026 10:43 Ответить
З Уралу пишеш,алєксанДРЫЧ?
показать весь комментарий
11.03.2026 10:56 Ответить
Алєксандравічь, як там зараз погода у Вологді?
показать весь комментарий
11.03.2026 10:57 Ответить
Ага, а через 10 років (якщо ми ще існуватимемо), тобі цю депортацію так пригадають, що мало не здасться. Коли політика партії зміниться і потрібно буде шукати відповідачів серед "папєрєднікав"
показать весь комментарий
11.03.2026 12:19 Ответить
депортації громадян України з України?
показать весь комментарий
12.03.2026 02:02 Ответить
Не будут роми воювати ніколи, це немає сенсу. Втечуть.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:08 Ответить
У нас був циган з Закарпаття.Міша любив бухнуть,не вмів писать і балакав на цигансько-закарпатській.Але ніколи не петляв, на бойові ходив як і всі.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:24 Ответить
Він домашнй циган був, чи кочовий, до війни теж розводив людей на вулицях і крав?
показать весь комментарий
11.03.2026 11:32 Ответить
А хіба ще існують кочові цигани?Не бачив таких.В армії нічого не крав,не знаю як вдома.Казав що навіть ходив до школи ,а потім його вигнали, бо пив вино,у другому класі.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:45 Ответить
А якби ти побачив епічне відео,як п'яний Міша співав на Київському вокзалі під гітару разом з ромалами-Я йду на війноньку рідну землю захищати.Шкода що мєнти не оцінили і розігнали концерт патріотів.
показать весь комментарий
11.03.2026 12:03 Ответить
в армію до тебе в відділення, де ти служиш, будеш з ними воювати
показать весь комментарий
11.03.2026 11:25 Ответить
Тільки обісрані сцикуни вважають службу в ЗСУ покаранням.Мені циган Міша дорожчий за сотню коваленків.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:34 Ответить
ок, до тебе цього цигана і відправлять, будеш з ним воювати.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:35 Ответить
Нема толку. Пробували вже і перси, і араби, і європейці, і совіти, і німці. Не вийшло. Роми живуть при любій владі. І живуть однаково вже 2000 років. Спосіб життя їх не змінився і не зміниться
показать весь комментарий
11.03.2026 12:21 Ответить
Таке убоге і смирненько стоїть… А як шалманом кинулись на АВТО проти посадових осіб з ТЦК, такі буйні були!!
Виконують вказівки Оманських з окупантами, - зривати заходи мобілізації в Україні!! Прямий факт протизаконних дій вчинених групою осіб в Особливий період під час воєнного стану!!
Але нехай не хвилюються, зеленський їх відпустить, як і вагнерівців чи беркутню, або симоненка!!
показать весь комментарий
11.03.2026 15:47 Ответить
Треба їх відправити до орбанутого, це його тварини
показать весь комментарий
11.03.2026 10:41 Ответить
Вони будуть лише раді потрапити в Угорщину.
показать весь комментарий
11.03.2026 10:48 Ответить
Так, а нам що поганого, хай там грабують
показать весь комментарий
11.03.2026 11:01 Ответить
Хто танки крастиме у орків? Лисий з пікаловим? Так в них сраки в люк не пролізуть.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:30 Ответить
От тільки Угорщина буде не в захваті
показать весь комментарий
11.03.2026 11:29 Ответить
пороздавала угрофінщина свої паспорти ромам,
нехай їх і кормить
показать весь комментарий
11.03.2026 11:35 Ответить
Готові штурмовики для полку "Скеля" !
І головне, що там не побикують перед тими, хто бачив усе....
показать весь комментарий
11.03.2026 10:53 Ответить
Це точно, а ще до тих хто втік
показать весь комментарий
11.03.2026 11:02 Ответить
Тих хто втік каструвати бензопилою.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:15 Ответить
Куди втік, у Німеччину?
показать весь комментарий
11.03.2026 11:25 Ответить
Там теж бензопили продають. Так що нехай готує коки.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:28 Ответить
"єто всьо ВПН, а срач на форумі я веду з палаючого танка!" (С)
показать весь комментарий
11.03.2026 11:30 Ответить
з палаючого танку..
в Горлівці..
показать весь комментарий
11.03.2026 11:38 Ответить
І до тих хто ще не втік.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:39 Ответить
щось я не вірю щоб якийсь сраний мєнт і прокурор зміг не вступити в червону армію, або НКВД купляли вілли десь в іспанії і їздили в ТЦК на гелендваген-німецьких конях , а ще є 40 річні військові пенсіонери, всяк тупі клоуни-золкіни...
показать весь комментарий
11.03.2026 11:50 Ответить
А хто повинен воювати за українську націю? Нація і етнос це різні речі, Єслі Шо...
показать весь комментарий
11.03.2026 11:25 Ответить
Зовсім хворе.З якого це часу кацапи носять пейси?
показать весь комментарий
11.03.2026 11:29 Ответить
А хтось ще пам'ятає, як на початку повномасштабного роми на Херсонщині вкрали у кацапів танк і передали його ЗСУ? А потім зенітку...
показать весь комментарий
11.03.2026 11:06 Ответить
Їх би енергію, та в правильне русло!
показать весь комментарий
11.03.2026 11:31 Ответить
Зараз вже так не покозакуєш, все змінилося.
Роми різні бувають, почитайте наприклад історію Йосипа Лакатоша, батька шести дітей.
Трохи комічна і трагічна одночасно, але показова.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:40 Ответить
Трубопровід розібрати, щоб всіляки ****** не вимагали нафту срасєйську ним переганяти..
показать весь комментарий
11.03.2026 14:22 Ответить
в Закарпатті немає кацапських танків, чи зеніток..
що тоді красти?
показать весь комментарий
11.03.2026 11:41 Ответить
Навіть не знаю...
Але все керівництво силових відомств напередодні повномасштабного вторгнення, в лютому 22-го року передислокувалося саме туди. Мабуть вони очікували, що саме там відбудуться самі запеклі зіткнення з ворогом...
показать весь комментарий
11.03.2026 11:44 Ответить
були всі індіції, що Київ - за три дні..
показать весь комментарий
15.03.2026 16:50 Ответить
Закарпаття чемпіон із наявності ухилянтів, там майже всі хворі, можуть лише сто метрів швидко бігти.
показать весь комментарий
11.03.2026 14:10 Ответить
І то через кордон..
показать весь комментарий
11.03.2026 20:17 Ответить
медведчук там свого часу кормився,
а його жінка золото добувала..
типа підіймали відсталі регіони..
добре, що ті регіони не мали границі з рабсією..
показать весь комментарий
15.03.2026 16:53 Ответить
Роми зроду не працювали...тим більш захищати Україну не будуть. Тільки в'язниця та без всякої мобілізації,бо все одно втечуть та ще й зрадять...такий народ
показать весь комментарий
11.03.2026 11:08 Ответить
Текст вивчили чи по бамажці читали? Позорище.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:26 Ответить
Ось ромське знамено. Під ним цигани підуть на війну.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:39 Ответить
Ай не-не...
показать весь комментарий
11.03.2026 11:41 Ответить
А результат який, зробили постанову на камеру відпустили? Таке враження, що наша поліція, яку ми утримуємо за наши податки, не взмозі приструнити деякі кримінальні нацменьшини.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:44 Ответить
Не так все просто. Єрмак був адвокатом, а цигани тепер йому винні до скону. Або табун кобил.
показать весь комментарий
11.03.2026 11:49 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2026 11:48 Ответить
🤣🤣
показать весь комментарий
11.03.2026 12:13 Ответить
Здається мені, що дії тцк якісь неправильні і напевно незаконні, якщо всі на них нападають, б'ють, ріжуть і судячи по різних відео, передачах і статтях дедалі частіше
показать весь комментарий
11.03.2026 12:13 Ответить
Чому всі, тільки "хворі" та жінки.
показать весь комментарий
11.03.2026 14:14 Ответить
В кулінарній книзі "Циганські страви" кожний рецепт починається з речення: Вкрадіть чисту каструлю. ))
показать весь комментарий
11.03.2026 12:45 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2026 13:35 Ответить
Боже, на фронт їх усіх. Перемога не за горами
показать весь комментарий
11.03.2026 14:30 Ответить
А ви в якiй групi?
показать весь комментарий
11.03.2026 15:52 Ответить
Я працюю в приватній фірмі.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:12 Ответить
Офіційно, і вона сплачує усі податки.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:13 Ответить
В чому це були не українці, а роми ?
показать весь комментарий
11.03.2026 13:59 Ответить
Навіщо красти людей, якщо вони стали на облік, оновили свої дані, мають на руках потрібні документи?
показать весь комментарий
11.03.2026 14:18 Ответить
І шо і шо? Той військовий дозволив тобі бути ухилесом чи як? 😺
показать весь комментарий
11.03.2026 17:42 Ответить
 
 