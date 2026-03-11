Задержаны ромы, напавшие на военнослужащих ТЦК в Ужгородском районе, - полиция. ВИДЕО

Полиция Ужгородщины задержала лиц, причастных к нападению на военнослужащих ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции области.

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Подробности инцидента

Как отмечается, вчера вблизи села Пацканьово в Ужгородском районе группа местных мужчин совершила хулиганское нападение на военнослужащих ТЦК и СП. В тот момент они проводили меры по оповещению граждан о мобилизации и проверку военно-учетных документов.

По предварительным данным, злоумышленники умышленно перегородили дорогу автомобилю, на котором передвигались военнослужащие, после чего спровоцировали конфликт. Во время ссоры нападавшие применили деревянные палки, которыми повредили транспортное средство и пытались оказать давление на представителей военной службы.

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Нападавшие задержаны

Сотрудники полиции пресекли противоправные действия и не допустили дальнейшего обострения ситуации.

Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 4 ст. 296 УК.

В настоящее время полицейские установили всех участников инцидента. Они дают показания следователям. Трое человек, которые проявляли наиболее активные хулиганские действия, задержаны в порядке ст. 208 УПК.

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