Задержаны ромы, напавшие на военнослужащих ТЦК в Ужгородском районе, - полиция. ВИДЕО
Полиция Ужгородщины задержала лиц, причастных к нападению на военнослужащих ТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции области.
Подробности инцидента
Как отмечается, вчера вблизи села Пацканьово в Ужгородском районе группа местных мужчин совершила хулиганское нападение на военнослужащих ТЦК и СП. В тот момент они проводили меры по оповещению граждан о мобилизации и проверку военно-учетных документов.
По предварительным данным, злоумышленники умышленно перегородили дорогу автомобилю, на котором передвигались военнослужащие, после чего спровоцировали конфликт. Во время ссоры нападавшие применили деревянные палки, которыми повредили транспортное средство и пытались оказать давление на представителей военной службы.
Нападавшие задержаны
- Сотрудники полиции пресекли противоправные действия и не допустили дальнейшего обострения ситуации.
- Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 4 ст. 296 УК.
- В настоящее время полицейские установили всех участников инцидента. Они дают показания следователям. Трое человек, которые проявляли наиболее активные хулиганские действия, задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Тут лише варіант депортації, до Угорщини наприклад.
Виконують вказівки Оманських з окупантами, - зривати заходи мобілізації в Україні!! Прямий факт протизаконних дій вчинених групою осіб в Особливий період під час воєнного стану!!
Але нехай не хвилюються, зеленський їх відпустить, як і вагнерівців чи беркутню, або симоненка!!
нехай їх і кормить
І головне, що там не побикують перед тими, хто бачив усе....
в Горлівці..
Роми різні бувають, почитайте наприклад історію Йосипа Лакатоша, батька шести дітей.
Трохи комічна і трагічна одночасно, але показова.
що тоді красти?
Але все керівництво силових відомств напередодні повномасштабного вторгнення, в лютому 22-го року передислокувалося саме туди. Мабуть вони очікували, що саме там відбудуться самі запеклі зіткнення з ворогом...
а його жінка золото добувала..
типа підіймали відсталі регіони..
добре, що ті регіони не мали границі з рабсією..