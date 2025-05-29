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Новости Фото Нападение на пограничников на Закарпатье
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Бросали камни и кирпичи: на Закарпатье местные жители напали на пограничников, которые проводили проверочные мероприятия. ФОТО

Вечером четверга, 29 мая, в городе Великий Березный на Закарпатье местные жители совершили нападение на пограничный наряд, который проводил проверочные мероприятия в отношении лиц, вероятно, причастных к переправке через украинско-словацкую границу группы граждан Украины призывного возраста.

Об этом в соцсети фейсбук сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел во время совместной операции пограничников с Нацполицией и Нацгвардией в одном из ромских поселений города Великий Березный.

Во время проведения опроса группа граждан начала оказывать активное сопротивление правоохранителям. Инициаторы конфликта подстрекали остальных граждан к совершению противоправных действий, привлекая женщин и несовершеннолетних.

Сообщается, что в пограничников и служебный автотранспорт местные жители начали швырять камни и кирпичи.

нападение на пограничников

"Для сохранения жизни и здоровья военнослужащих правоохранителям пришлось применить меры физического воздействия и специальные средства, в частности, устройства для отстрела резиновых пуль", - говорится в сообщении.

Вследствие нападения двое пограничников получили телесные повреждения средней тяжести. Их доставили в местную больницу, где оказали медицинскую помощь. Также повреждены два транспортных средства пограничников.

нападение на пограничников
Осторожно! Чувствительные кадры

Лица, совершившие нападение, задержаны.

"В их действиях усматривают признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ст.345 УКУ "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и ст.194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Соответствующие сообщения направлены в Национальную полицию", - рассказали в пограничной службе.

После инцидента группа граждан пыталась блокировать пограничное подразделение. Однако благодаря разъяснительной работе противоправные действия местных жителей удалось прекратить.

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Автор: 

нападение (2227) пограничники (1580) ромы (25) Закарпатская область (2605) Ужгородский район (6) Великий Березный (1)


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Топ комментарии
+15
цигани ****** в кінець, або мадьяри це вже одна муйня
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29.05.2025 22:53
+9
відкривати вогонь! це вже було на донбасі, і чим це закінчилося.
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29.05.2025 23:03
+4
а випустити усю циганерію до орбана ніяк не можно?
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29.05.2025 22:56
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цигани ****** в кінець, або мадьяри це вже одна муйня
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29.05.2025 22:53 Ответить
нічого незвичного

лише прочитав заголовок, зрозумів - рамали !

.
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29.05.2025 23:18 Ответить
Цигани
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29.05.2025 22:54 Ответить
а випустити усю циганерію до орбана ніяк не можно?
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29.05.2025 22:56 Ответить
їх не випреш , де вони ще зможуть так заробляти, нічого не робивши
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29.05.2025 23:13 Ответить
без участі дьопйоша зеленського не обійшлось ))
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29.05.2025 23:03 Ответить
авжеж !

Зеленський по сусідству з Януковичем: роми розповіли, чому назвали сина прізвищем президента

https://www.youtube.com/@tsn
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29.05.2025 23:21 Ответить
відкривати вогонь! це вже було на донбасі, і чим це закінчилося.
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29.05.2025 23:03 Ответить
А цигани мабуть непонано кидаються цеглою.
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29.05.2025 23:07 Ответить
Більш ніж впевнена, що серед мадярів в Україні досі найнижчий відсоток мобілізованих. Більшість із них мають угорські паспорти, а тому навіть не вважають себе громадянами України
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29.05.2025 23:10 Ответить
Роберт Броуді - народився на Закарпатті, більш відомий, як засновник і командир підрозділу «Птахи Мадяра» (нині 414 окрема бригада) - українець угорського походження, досконало володіє українською та угорською мовою.
Герой України.
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30.05.2025 00:37 Ответить
Гниди русняві!
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29.05.2025 23:11 Ответить
Судити і садити по закону.
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29.05.2025 23:11 Ответить
Всих розстріляти і памятник сраліна в центрі Києва
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29.05.2025 23:15 Ответить
Платили поліції,а тут ці приперлись .
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29.05.2025 23:16 Ответить
а у нас шо, реально тюрем не вистачає????
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29.05.2025 23:18 Ответить
Пора відстрілювати, бо чим далі тим більше народ нагліє
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29.05.2025 23:47 Ответить
вообще народ *****.
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29.05.2025 23:53 Ответить
Це і так кримінал, а ще додайте військовий стан. Війна у нас, а не базарний день!
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30.05.2025 00:10 Ответить
Навіщо військовим зброя, якщо вони бояться нею користуватися? Вона створює небезпеку, бо може бути відібрана і застосована по них самих. Будівельна каска краще захищає від каміння.
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30.05.2025 00:10 Ответить
 
 