Бросали камни и кирпичи: на Закарпатье местные жители напали на пограничников, которые проводили проверочные мероприятия. ФОТО

Вечером четверга, 29 мая, в городе Великий Березный на Закарпатье местные жители совершили нападение на пограничный наряд, который проводил проверочные мероприятия в отношении лиц, вероятно, причастных к переправке через украинско-словацкую границу группы граждан Украины призывного возраста.

Об этом в соцсети фейсбук сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел во время совместной операции пограничников с Нацполицией и Нацгвардией в одном из ромских поселений города Великий Березный.

Во время проведения опроса группа граждан начала оказывать активное сопротивление правоохранителям. Инициаторы конфликта подстрекали остальных граждан к совершению противоправных действий, привлекая женщин и несовершеннолетних.

Сообщается, что в пограничников и служебный автотранспорт местные жители начали швырять камни и кирпичи.

"Для сохранения жизни и здоровья военнослужащих правоохранителям пришлось применить меры физического воздействия и специальные средства, в частности, устройства для отстрела резиновых пуль", - говорится в сообщении.

Вследствие нападения двое пограничников получили телесные повреждения средней тяжести. Их доставили в местную больницу, где оказали медицинскую помощь. Также повреждены два транспортных средства пограничников.



Осторожно! Чувствительные кадры

Лица, совершившие нападение, задержаны.

"В их действиях усматривают признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ст.345 УКУ "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и ст.194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Соответствующие сообщения направлены в Национальную полицию", - рассказали в пограничной службе.

После инцидента группа граждан пыталась блокировать пограничное подразделение. Однако благодаря разъяснительной работе противоправные действия местных жителей удалось прекратить.

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