Жбурляли каміння та цеглини: на Закарпатті місцеві жителі напали на прикордонників, які здійснювали перевірчі заходи. ФОТО

Ввечері четверга, 29 травня, у місті Великий Березний на Закарпатті місцеві жителі вчинили напад на прикордонний наряд, який проводив перевірчі заходи щодо осіб, ймовірно, причетних до переправлення через українсько-словацький кордон групи громадян України призовного віку.

Про це в соцмережі фейсбук повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався під час спільної операції прикордонників із Нацполіцією та Нацгвардією в одному з ромських поселень міста Великий Березний.

Під час проведення опитування група громадян почала чинити активний опір правоохоронцям. Ініціатори конфлікту підбурювали решту громадян до вчинення протиправних дій, залучаючи жінок і неповнолітніх.

Повідомляється, що у прикордонників та службовий автотранспорт місцеві жителі почали жбурляти каміння та цеглини.

"Задля збереження життя та здоров'я військовослужбовців правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, зокрема, пристрої для відстрілу гумових куль", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок нападу двоє прикордонників зазнали тілесних ушкоджень середньої важкості. Їх доправили у місцеву лікарню, де надали медичну допомогу. Також пошкоджено два транспортні засоби прикордонників.



Обережно! Чутливі кадри

Осіб, які здійснили напад, затримано.

"У їхніх діях вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" та ст.194 ККУ "Умисне знищення або пошкодження майна". Відповідні повідомлення надіслано на адресу Національної поліції", - розповіли у прикордонній службі.

Після інциденту група громадян намагалася блокувати прикордонний підрозділ. Проте завдяки роз’яснювальній роботі протиправні дії місцевих жителів вдалося припинити.

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