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Новини Фото Напад на прикордонників на Закарпатті
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Жбурляли каміння та цеглини: на Закарпатті місцеві жителі напали на прикордонників, які здійснювали перевірчі заходи. ФОТО

Ввечері четверга, 29 травня, у місті Великий Березний на Закарпатті місцеві жителі вчинили напад на прикордонний наряд, який проводив перевірчі заходи щодо осіб, ймовірно, причетних до переправлення через українсько-словацький кордон групи громадян України призовного віку.

Про це в соцмережі фейсбук повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент стався під час спільної операції прикордонників із Нацполіцією та Нацгвардією в одному з ромських поселень міста Великий Березний.

Під час проведення опитування група громадян почала чинити активний опір правоохоронцям. Ініціатори конфлікту підбурювали решту громадян до вчинення протиправних дій, залучаючи жінок і неповнолітніх. 

Повідомляється, що у прикордонників та службовий автотранспорт місцеві жителі почали жбурляти каміння та цеглини.

напад на прикордонників

"Задля збереження життя та здоров'я військовослужбовців правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, зокрема, пристрої для відстрілу гумових куль", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок нападу двоє прикордонників зазнали тілесних ушкоджень середньої важкості. Їх доправили у місцеву лікарню, де надали медичну допомогу. Також пошкоджено два транспортні засоби прикордонників.

напад на прикордонників
Обережно! Чутливі кадри

Осіб, які здійснили напад, затримано.

"У їхніх діях вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" та ст.194 ККУ "Умисне знищення або пошкодження майна". Відповідні повідомлення надіслано на адресу Національної поліції", - розповіли у прикордонній службі.

Після інциденту група громадян намагалася блокувати прикордонний підрозділ. Проте завдяки роз’яснювальній роботі протиправні дії місцевих жителів вдалося припинити.

Читайте також: Чоловік поранив ножем військового ТЦК на Чернігівщині. Його затримано, - поліція

Автор: 

напад (1137) прикордонники (1106) роми (25) Закарпатська область (2071) Ужгородський район (7) Великий Березний (1)


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Топ коментарі
+15
цигани ****** в кінець, або мадьяри це вже одна муйня
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29.05.2025 22:53
+9
відкривати вогонь! це вже було на донбасі, і чим це закінчилося.
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29.05.2025 23:03
+4
а випустити усю циганерію до орбана ніяк не можно?
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29.05.2025 22:56
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цигани ****** в кінець, або мадьяри це вже одна муйня
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29.05.2025 22:53 Відповісти
нічого незвичного

лише прочитав заголовок, зрозумів - рамали !

.
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29.05.2025 23:18 Відповісти
Цигани
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29.05.2025 22:54 Відповісти
а випустити усю циганерію до орбана ніяк не можно?
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29.05.2025 22:56 Відповісти
їх не випреш , де вони ще зможуть так заробляти, нічого не робивши
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29.05.2025 23:13 Відповісти
без участі дьопйоша зеленського не обійшлось ))
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29.05.2025 23:03 Відповісти
авжеж !

Зеленський по сусідству з Януковичем: роми розповіли, чому назвали сина прізвищем президента

https://www.youtube.com/@tsn
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29.05.2025 23:21 Відповісти
відкривати вогонь! це вже було на донбасі, і чим це закінчилося.
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29.05.2025 23:03 Відповісти
А цигани мабуть непонано кидаються цеглою.
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29.05.2025 23:07 Відповісти
Більш ніж впевнена, що серед мадярів в Україні досі найнижчий відсоток мобілізованих. Більшість із них мають угорські паспорти, а тому навіть не вважають себе громадянами України
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29.05.2025 23:10 Відповісти
Гниди русняві!
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29.05.2025 23:11 Відповісти
Судити і садити по закону.
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29.05.2025 23:11 Відповісти
Всих розстріляти і памятник сраліна в центрі Києва
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29.05.2025 23:15 Відповісти
Платили поліції,а тут ці приперлись .
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29.05.2025 23:16 Відповісти
а у нас шо, реально тюрем не вистачає????
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29.05.2025 23:18 Відповісти
Пора відстрілювати, бо чим далі тим більше народ нагліє
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29.05.2025 23:47 Відповісти
вообще народ *****.
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29.05.2025 23:53 Відповісти
Це і так кримінал, а ще додайте військовий стан. Війна у нас, а не базарний день!
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30.05.2025 00:10 Відповісти
Навіщо військовим зброя, якщо вони бояться нею користуватися? Вона створює небезпеку, бо може бути відібрана і застосована по них самих. Будівельна каска краще захищає від каміння.
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30.05.2025 00:10 Відповісти
 
 