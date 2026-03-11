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Новини Відео Напад на ТЦК
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Затримано ромів, які напали на військовослужбовців ТЦК на Ужгородщині, - поліція. ВIДЕО

Поліція Ужгородщини затримала осіб, причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції області.

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Подробиці інциденту

Як зазначається, вчора поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі група місцевих чоловіків здійснила хуліганський напад на військовослужбовців ТЦК та СП. На той момент вони проводили заходи з оповіщення громадян щодо мобілізації та перевірку військово-облікових документів.

За попередніми даними, зловмисники навмисно перегородили дорогу автомобілю, яким пересувалися військовослужбовці, після чого спровокували конфлікт. Під час сварки нападники застосували дерев’яні палиці, якими пошкодили транспортний засіб та намагалися чинити тиск на представників військової служби.

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Нападників затримано

  • Співробітники поліції припинили протиправні дії та не допустили подальшого загострення ситуації.
  • Слідчі кваліфікували дії нападників за ч. 4 ст. 296 ККУ.
  • Наразі поліцейські встановили всіх учасників інциденту. Вони надають свідчення слідчим. Трьох осіб, які проявляли найбільш активні хуліганські дії, затримано у порядку ст. 208 КПК.

Також читайте: Конфлікт під ТЦК у Виноградові: роми визнали, що діяли агресивно та полагодили пошкоджені паркан і ворота. ФОТО

Автор: 

побиття (1072) роми (27) ТЦК та СП (1214) Закарпатська область (2268)
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Топ коментарі
+34
Так в армії вони покрадуть зброю та дрони і продадуть кацапам. В тюрьмі буде те саме.
Тут лише варіант депортації, до Угорщини наприклад.
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11.03.2026 10:42 Відповісти
+23
В армію цих потвор захребетних! Нехай на ціпках окопи риють! Паскуди тільки крадіжками живуть!
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11.03.2026 10:40 Відповісти
+18
Тільки обісрані сцикуни вважають службу в ЗСУ покаранням.Мені циган Міша дорожчий за сотню коваленків.
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11.03.2026 11:34 Відповісти
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В армію цих потвор захребетних! Нехай на ціпках окопи риють! Паскуди тільки крадіжками живуть!
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11.03.2026 10:40 Відповісти
Так в армії вони покрадуть зброю та дрони і продадуть кацапам. В тюрьмі буде те саме.
Тут лише варіант депортації, до Угорщини наприклад.
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11.03.2026 10:42 Відповісти
На ціпках не покрадуть...
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11.03.2026 10:43 Відповісти
З Уралу пишеш,алєксанДРЫЧ?
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11.03.2026 10:56 Відповісти
Алєксандравічь, як там зараз погода у Вологді?
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11.03.2026 10:57 Відповісти
Ага, а через 10 років (якщо ми ще існуватимемо), тобі цю депортацію так пригадають, що мало не здасться. Коли політика партії зміниться і потрібно буде шукати відповідачів серед "папєрєднікав"
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11.03.2026 12:19 Відповісти
депортації громадян України з України?
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12.03.2026 02:02 Відповісти
Не будут роми воювати ніколи, це немає сенсу. Втечуть.
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11.03.2026 11:08 Відповісти
У нас був циган з Закарпаття.Міша любив бухнуть,не вмів писать і балакав на цигансько-закарпатській.Але ніколи не петляв, на бойові ходив як і всі.
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11.03.2026 11:24 Відповісти
Він домашнй циган був, чи кочовий, до війни теж розводив людей на вулицях і крав?
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11.03.2026 11:32 Відповісти
А хіба ще існують кочові цигани?Не бачив таких.В армії нічого не крав,не знаю як вдома.Казав що навіть ходив до школи ,а потім його вигнали, бо пив вино,у другому класі.
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11.03.2026 11:45 Відповісти
А якби ти побачив епічне відео,як п'яний Міша співав на Київському вокзалі під гітару разом з ромалами-Я йду на війноньку рідну землю захищати.Шкода що мєнти не оцінили і розігнали концерт патріотів.
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11.03.2026 12:03 Відповісти
в армію до тебе в відділення, де ти служиш, будеш з ними воювати
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11.03.2026 11:25 Відповісти
Тільки обісрані сцикуни вважають службу в ЗСУ покаранням.Мені циган Міша дорожчий за сотню коваленків.
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11.03.2026 11:34 Відповісти
ок, до тебе цього цигана і відправлять, будеш з ним воювати.
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11.03.2026 11:35 Відповісти
Нема толку. Пробували вже і перси, і араби, і європейці, і совіти, і німці. Не вийшло. Роми живуть при любій владі. І живуть однаково вже 2000 років. Спосіб життя їх не змінився і не зміниться
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11.03.2026 12:21 Відповісти
Таке убоге і смирненько стоїть… А як шалманом кинулись на АВТО проти посадових осіб з ТЦК, такі буйні були!!
Виконують вказівки Оманських з окупантами, - зривати заходи мобілізації в Україні!! Прямий факт протизаконних дій вчинених групою осіб в Особливий період під час воєнного стану!!
Але нехай не хвилюються, зеленський їх відпустить, як і вагнерівців чи беркутню, або симоненка!!
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11.03.2026 15:47 Відповісти
Треба їх відправити до орбанутого, це його тварини
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11.03.2026 10:41 Відповісти
Вони будуть лише раді потрапити в Угорщину.
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11.03.2026 10:48 Відповісти
Так, а нам що поганого, хай там грабують
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11.03.2026 11:01 Відповісти
Хто танки крастиме у орків? Лисий з пікаловим? Так в них сраки в люк не пролізуть.
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11.03.2026 11:30 Відповісти
От тільки Угорщина буде не в захваті
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11.03.2026 11:29 Відповісти
пороздавала угрофінщина свої паспорти ромам,
нехай їх і кормить
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11.03.2026 11:35 Відповісти
Готові штурмовики для полку "Скеля" !
І головне, що там не побикують перед тими, хто бачив усе....
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11.03.2026 10:53 Відповісти
Це точно, а ще до тих хто втік
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11.03.2026 11:02 Відповісти
Тих хто втік каструвати бензопилою.
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11.03.2026 11:15 Відповісти
Куди втік, у Німеччину?
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11.03.2026 11:25 Відповісти
Там теж бензопили продають. Так що нехай готує коки.
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11.03.2026 11:28 Відповісти
"єто всьо ВПН, а срач на форумі я веду з палаючого танка!" (С)
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11.03.2026 11:30 Відповісти
з палаючого танку..
в Горлівці..
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11.03.2026 11:38 Відповісти
І до тих хто ще не втік.
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11.03.2026 11:39 Відповісти
щось я не вірю щоб якийсь сраний мєнт і прокурор зміг не вступити в червону армію, або НКВД купляли вілли десь в іспанії і їздили в ТЦК на гелендваген-німецьких конях , а ще є 40 річні військові пенсіонери, всяк тупі клоуни-золкіни...
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11.03.2026 11:50 Відповісти
А хто повинен воювати за українську націю? Нація і етнос це різні речі, Єслі Шо...
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11.03.2026 11:25 Відповісти
Зовсім хворе.З якого це часу кацапи носять пейси?
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11.03.2026 11:29 Відповісти
А хтось ще пам'ятає, як на початку повномасштабного роми на Херсонщині вкрали у кацапів танк і передали його ЗСУ? А потім зенітку...
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11.03.2026 11:06 Відповісти
Їх би енергію, та в правильне русло!
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11.03.2026 11:31 Відповісти
Зараз вже так не покозакуєш, все змінилося.
Роми різні бувають, почитайте наприклад історію Йосипа Лакатоша, батька шести дітей.
Трохи комічна і трагічна одночасно, але показова.
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11.03.2026 11:40 Відповісти
Трубопровід розібрати, щоб всіляки ****** не вимагали нафту срасєйську ним переганяти..
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11.03.2026 14:22 Відповісти
в Закарпатті немає кацапських танків, чи зеніток..
що тоді красти?
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11.03.2026 11:41 Відповісти
Навіть не знаю...
Але все керівництво силових відомств напередодні повномасштабного вторгнення, в лютому 22-го року передислокувалося саме туди. Мабуть вони очікували, що саме там відбудуться самі запеклі зіткнення з ворогом...
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11.03.2026 11:44 Відповісти
були всі індіції, що Київ - за три дні..
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15.03.2026 16:50 Відповісти
Закарпаття чемпіон із наявності ухилянтів, там майже всі хворі, можуть лише сто метрів швидко бігти.
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11.03.2026 14:10 Відповісти
І то через кордон..
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11.03.2026 20:17 Відповісти
медведчук там свого часу кормився,
а його жінка золото добувала..
типа підіймали відсталі регіони..
добре, що ті регіони не мали границі з рабсією..
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15.03.2026 16:53 Відповісти
Роми зроду не працювали...тим більш захищати Україну не будуть. Тільки в'язниця та без всякої мобілізації,бо все одно втечуть та ще й зрадять...такий народ
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11.03.2026 11:08 Відповісти
Текст вивчили чи по бамажці читали? Позорище.
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11.03.2026 11:26 Відповісти
Ось ромське знамено. Під ним цигани підуть на війну.
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11.03.2026 11:39 Відповісти
Ай не-не...
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11.03.2026 11:41 Відповісти
А результат який, зробили постанову на камеру відпустили? Таке враження, що наша поліція, яку ми утримуємо за наши податки, не взмозі приструнити деякі кримінальні нацменьшини.
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11.03.2026 11:44 Відповісти
Не так все просто. Єрмак був адвокатом, а цигани тепер йому винні до скону. Або табун кобил.
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11.03.2026 11:49 Відповісти
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11.03.2026 11:48 Відповісти
🤣🤣
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11.03.2026 12:13 Відповісти
Здається мені, що дії тцк якісь неправильні і напевно незаконні, якщо всі на них нападають, б'ють, ріжуть і судячи по різних відео, передачах і статтях дедалі частіше
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11.03.2026 12:13 Відповісти
Чому всі, тільки "хворі" та жінки.
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11.03.2026 14:14 Відповісти
В кулінарній книзі "Циганські страви" кожний рецепт починається з речення: Вкрадіть чисту каструлю. ))
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11.03.2026 12:45 Відповісти
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11.03.2026 13:35 Відповісти
Боже, на фронт їх усіх. Перемога не за горами
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11.03.2026 14:30 Відповісти
А ви в якiй групi?
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11.03.2026 15:52 Відповісти
Я працюю в приватній фірмі.
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11.03.2026 16:12 Відповісти
Офіційно, і вона сплачує усі податки.
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11.03.2026 16:13 Відповісти
В чому це були не українці, а роми ?
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11.03.2026 13:59 Відповісти
Навіщо красти людей, якщо вони стали на облік, оновили свої дані, мають на руках потрібні документи?
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11.03.2026 14:18 Відповісти
І шо і шо? Той військовий дозволив тобі бути ухилесом чи як? 😺
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11.03.2026 17:42 Відповісти
 
 