Затримано ромів, які напали на військовослужбовців ТЦК на Ужгородщині, - поліція. ВIДЕО

Поліція Ужгородщини затримала осіб, причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції області.

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Подробиці інциденту

Як зазначається, вчора поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі група місцевих чоловіків здійснила хуліганський напад на військовослужбовців ТЦК та СП. На той момент вони проводили заходи з оповіщення громадян щодо мобілізації та перевірку військово-облікових документів.

За попередніми даними, зловмисники навмисно перегородили дорогу автомобілю, яким пересувалися військовослужбовці, після чого спровокували конфлікт. Під час сварки нападники застосували дерев’яні палиці, якими пошкодили транспортний засіб та намагалися чинити тиск на представників військової служби.

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Нападників затримано

Співробітники поліції припинили протиправні дії та не допустили подальшого загострення ситуації.

Слідчі кваліфікували дії нападників за ч. 4 ст. 296 ККУ.

Наразі поліцейські встановили всіх учасників інциденту. Вони надають свідчення слідчим. Трьох осіб, які проявляли найбільш активні хуліганські дії, затримано у порядку ст. 208 КПК.

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