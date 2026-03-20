Київський ТЦК заперечив побиття ветерана Балуха: Перевірили документи та відправили на ВЛК

Фото: Володимир Ар’єв/ Facebook

Київський міський ТЦК підтвердив, що активіста та колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха дійсно доставили до Шевченківського районного відділення, де його спрямували на ВЛК. Факт побиття там заперечили.

Про це йдеться у повідомленні терцентру, передає Цензор.НЕТ.

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Коментар ТЦК

У терцентрі заявили, що Балух, як військовозобов'язаний, перебував на обліку з порушеннями та не мав права на відстрочку або бронювання.

"Інформації в реєстрах щодо перебування його в полоні, присвоєння йому звань чи нагород не було, права для відстрочки він не мав, не був заброньований та підлягав призову на військову службу під час мобілізації", - йдеться у повідомленні.

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Про ВЛК

Там додали, що його направили для проходження ВЛК, і сприяння або уточнення даних з боку військовозобов'язаного не було, що збільшувало його час перебування в ТЦК та СП. Пізніше проходження ним ВЛК призупинили.

Також, як повідомили в ТЦК, що під час оновлення персональних даних, які підтягнулися з інших реєстрів, з’явилася інформація, що Володимир Балух має інвалідність 2 групи.

"Однак з невідомих причин він не оформив у встановленому законом порядку відстрочку. Йому була вручена повістка із вказаним терміном усунути порушення щодо своїх військово-облікових даних, після чого він вийшов з будівлі ТЦК та СП", - пояснюють у відомстві.

Побиття не було

У центрі комплектування Києва заявили, що за весь час перебування жодних протиправних дій з боку військовослужбовців не було, фізична сила чи засоби стримування не застосовувалися.

"Претензій до керівництва ТЦК особисто він не виказував і зі скаргами не звертався. Закликаємо громадян уважно і критично ставитися до інформації, яка шириться через соцмережі, яким би авторитетним чи відомим не був його автор", - додав терцентр.

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Що передувало?

20 березня народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв повідомив, що побили українського активіста та колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Це сталося в приміщенні Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) у Києві.

Столична поліція повідомила, що перевіряє факт побиття ветерана у Шевченківському районі Києва.

Балух у коментарі "Суспільне Крим" розповів, що у нього забій грудної клітини та плеча. За його словами, у ТЦК його доставили вчора після суду над Романом Червінським.

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