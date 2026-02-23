Двоє підлітків напали на військового у Дніпрі та завдали ножових поранень: він у важкому стані. ФОТО

17 лютого 2026 року близько опівночі в центрі Дніпра двоє юнаків 16 і 17 років познайомились із військовослужбовцем. Згодом між ними виник конфлікт, під час якого один із підлітків завдав чоловікові чотири ножові поранення у спину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Побиття фіксували на телефон

Потерпілого повалили на землю та били руками й ногами по голові та тулубу, фіксуючи це на мобільні телефони. Забравши його сумку, підлітки залишили чоловіка без свідомості.

Потерпілий у тяжкому стані

"Близько 03:00 правоохоронці виявили постраждалого під час патрулювання та доправили до лікарні. Він перебуває у реанімації у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, проникаючим ножовим пораненням і численними гематомами", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановили підозрюваних. Під час обшуків знайдено одяг зі слідами крові, ніж та телефони з відеозаписами злочину. Неповнолітніх затримано за ст. 208 КПК України.

Що нападникам загрожує?

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, учиненому групою осіб (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

20 лютого 2026 року суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави.





