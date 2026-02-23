Двоє підлітків напали на військового у Дніпрі та завдали ножових поранень: він у важкому стані. ФОТО

17 лютого 2026 року близько опівночі в центрі Дніпра двоє юнаків 16 і 17 років познайомились із військовослужбовцем. Згодом між ними виник конфлікт, під час якого один із підлітків завдав чоловікові чотири ножові поранення у спину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Побиття фіксували на телефон

Потерпілого повалили на землю та били руками й ногами по голові та тулубу, фіксуючи це на мобільні телефони. Забравши його сумку, підлітки залишили чоловіка без свідомості.

Потерпілий у тяжкому стані

"Близько 03:00 правоохоронці виявили постраждалого під час патрулювання та доправили до лікарні. Він перебуває у реанімації у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, проникаючим ножовим пораненням і численними гематомами", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановили підозрюваних. Під час обшуків знайдено одяг зі слідами крові, ніж та телефони з відеозаписами злочину. Неповнолітніх затримано за ст. 208 КПК України.

Що нападникам загрожує?

  • За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, учиненому групою осіб (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).
  • 20 лютого 2026 року суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Дніпро (3540) побиття (1067) військовослужбовці (5185) Офіс Генпрокурора (3900) Дніпропетровська область (5072) Дніпровський район (392)
Топ коментарі
+31
туди ж в клітку потрібно садити і тих недобатьків, які виростили нелюдів
23.02.2026 15:48 Відповісти
23.02.2026 15:48 Відповісти
+29
Сподіваюсь, побратими помстяться. Одужання тобі, Воїне
23.02.2026 15:47 Відповісти
23.02.2026 15:47 Відповісти
+23
Знайти виродків, у родин все конфіскувати на користь воїна, а ********* з родиною на болота!
23.02.2026 15:51 Відповісти
23.02.2026 15:51 Відповісти
23.02.2026 15:47 Відповісти
23.02.2026 15:47 Відповісти
Чому молодь не мобілізовують?
23.02.2026 15:53 Відповісти
23.02.2026 15:53 Відповісти
Я розумію, що військовослужбовець в комендантську годину опівночі може перебувати: 1). У складі комендантського патруля. 2). У складі мобільної групи з відбиття повітряної атаки. .......... Питання: що робив цей воїн в такий час і що його спонукало до спілкування з малолітками?
23.02.2026 16:08 Відповісти
23.02.2026 16:08 Відповісти
Й..б а маленькі діти шо гуляют в цей час з ножами тебе не хвилюють.
23.02.2026 16:16 Відповісти
23.02.2026 16:16 Відповісти
Це питання до патрулів.
23.02.2026 16:22 Відповісти
23.02.2026 16:22 Відповісти
ПавЄл, а що малі пдрси робили в такий час не вдома?
24.02.2026 01:08 Відповісти
24.02.2026 01:08 Відповісти
23.02.2026 15:48 Відповісти
23.02.2026 15:48 Відповісти
Підлітки в нас до 25 років.
23.02.2026 15:49 Відповісти
23.02.2026 15:49 Відповісти
23.02.2026 15:51 Відповісти
23.02.2026 15:51 Відповісти
Не понял? Это что же - в коммендантский час?!
23.02.2026 15:52 Відповісти
23.02.2026 15:52 Відповісти
Що керувало цими недоумками. Виплятки рузького міра, мабуть і батьки цекали освабадітєлєй.
23.02.2026 15:55 Відповісти
23.02.2026 15:55 Відповісти
не стратять нажаль ☹
23.02.2026 15:57 Відповісти
23.02.2026 15:57 Відповісти
Військовий "світанув" партмане і ... отримав! Хочу помилятися із висновками!
23.02.2026 15:59 Відповісти
23.02.2026 15:59 Відповісти
Воїну скорішого одужання.
Молодих гієн, показово для інших, посадити в клітку на 15 років.
З батьків утримувати на лікування воїна
23.02.2026 16:05 Відповісти
23.02.2026 16:05 Відповісти
Коли вже буде по законам воєнного врємєні?
23.02.2026 16:06 Відповісти
23.02.2026 16:06 Відповісти
Коли буде воєнне врємя
23.02.2026 16:58 Відповісти
23.02.2026 16:58 Відповісти
Це наслідки політикі---- ВОНИ Ж ДІТТИ
23.02.2026 16:09 Відповісти
23.02.2026 16:09 Відповісти
Ніт.
23.02.2026 16:57 Відповісти
23.02.2026 16:57 Відповісти
Кіля, ти?
23.02.2026 18:08 Відповісти
23.02.2026 18:08 Відповісти
Що може бути спільного опівночі у військового і підлітків?Хто з головою,думаю здогадались
23.02.2026 16:13 Відповісти
23.02.2026 16:13 Відповісти
Й що , на вашу думку?
23.02.2026 16:58 Відповісти
23.02.2026 16:58 Відповісти
Тобі не потрібно цього знати .
23.02.2026 17:01 Відповісти
23.02.2026 17:01 Відповісти
Зрозуміло "п#рдь у калюжу щоб більше пилюки"..... з "дуже" вумними часто тут таке.
23.02.2026 18:08 Відповісти
23.02.2026 18:08 Відповісти
Ти ще малий просто ,або малим залишився
23.02.2026 18:12 Відповісти
23.02.2026 18:12 Відповісти
в дніпрі не працює коменданстська година?
23.02.2026 16:14 Відповісти
23.02.2026 16:14 Відповісти
Онижедеті'"- погладьте по головці та пожуріть. Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання тапобиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм
23.02.2026 16:18 Відповісти
23.02.2026 16:18 Відповісти
Ти на балконі виріс,тому не знаєш,що було на вілицях раніше.
23.02.2026 16:25 Відповісти
23.02.2026 16:25 Відповісти
Ну от нах*уя воно нам живе, шо одне, шо друге,а?
23.02.2026 16:29 Відповісти
23.02.2026 16:29 Відповісти
Дніпро місто гопоти...А той чим думав? Що це за взагалі за знайомство посеред ночі з малолєтками? Пили разом чи шо? Якого біса посеред ночі вештався по незнайомому місту? Та ще й зимою...
Довелось мені минулого літа в центрі міста ночувати в хостелі...повне місто обдовбаної молоді..нарватись легко..а це й ще і "позайомився" невже алкоголь мозги повимивав
23.02.2026 16:46 Відповісти
23.02.2026 16:46 Відповісти
тихо будь,а то прилетить хрестик
23.02.2026 17:10 Відповісти
23.02.2026 17:10 Відповісти
ТРЕБА ЩЕ ЇХ РОДИЧІВ ДОПРОСИТИ !!!
25.02.2026 04:46 Відповісти
25.02.2026 04:46 Відповісти
 
 