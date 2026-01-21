Провів 6 днів у лікарні: ветеран з Чернігова Тютюнник розповів, що його побили патрульні. Поліція каже, що він чинив опір

Ветеран російсько-української війни Дмитро Тютюнник заявив про побиття патрульними поліцейськими у Чернігові.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

Подробиці

Інцидент трапився 10 січня на одній з вулиць міста.

"Той день у мене був дуже важким, пролежав цілий день, не встаючи з ліжка. І ввечері вирішив вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, проїхатися на велосипеді, може легше стане. Це все трапилося за 500 метрів від мого будинку", - розповів ветеран.

За словами Дмитра, на дорозі не було жодної людини та машини. Згодом він побачив авто, яке рухалося на чималій відстані.

"Повернув, бачу, що вони також повернули. Бачу, що машина починає наближатися, щоб не заважати їй я з'їхав з дороги та зупинився та чекав, коли вони проїдуть. Я не знав, що це поліцейські. Авто зупинилося прямо на трасі, я поїхав далі. Як тільки почав рухатися, вони ввімкнули мигалки, я навіть не подумав, що це до мене мигалки були.

Потім вони під'їхали та сказали: "Зупиніться". Я кажу: "Чому? Яка причина?". Вони сказали зупинитись та сказали про облікові документи", - зазначив військовий.

Він погоджується із тим, що у нього не було ліхтаря на велосипеді, що є порушенням.

"Штраф могли б виписати, але сказали б мені про це, вони цього не казали", - додав він.

За його словами, відео, оприлюднене правоохоронцями, є обрізаним.

Читайте також: Уряд готує Ветеранський кодекс і незабаром передасть його на розгляд парламенту, - Свириденко

Побиття

Він каже, що нецензурно висловлювався вже у самому авто після затримання.

"У відео також не показали, де я кажу, що не чинитиму опору, що у мене є всі документи, що я ветеран війни. Реакції було нуль. Удар був сильний. У мене пів черепа замінено на пластмасу, якщо так можна сказати. Після удару я втратив свідомість ненадовго. Зірки полетіли в очах, навіть у тому оці, якого немає.

Старший лейтенант ногою прямо на шию всю масу змістив, спочатку було дуже боляче, а потім відчуваю, що вже тепло пішло і мене починає вирубати. Він мою руку загнув, я казав, що у мене рука вивихнута, у мене звичний вивих, мені робили операцію, рука була пошкоджена, тому я з рукою дуже обережно. І він мені вивихнув руку. В машині побили ще раз, і потім у відділку побили", - розповів ветеран.

Військовий не заперечує, що у нього є ПТСР:

"Я це розумію добре і намагаюсь взагалі з людьми в конфлікти не лізти, та й взагалі, щоб мене ніхто не бачив. Бо обличчя покалічене".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має обмежений час, щоб перейти до стратегічної політики реінтеграції ветеранів, - Залужний

Виклик швидкої

"У мене рука була вивихнута, боліла, біль неймовірний. Три години з вивихнутою рукою, я казав, вони ніяк не реагували. У мене почала зникати свідомість. Писали, що був приступ епілепсії, але ні, приступу не було", - зазначив Дмитро.

У лікарні ветеран пробув 6 днів у лікарні. Лікар сказав, що йому треба доліковуватися та лягати в неврологію, щоб у нього не було нападів, які виникли після поранень на фронті.

Читайте також: Ветеранам і ветеранкам допоможуть побудувати кар’єру в оборонній промисловості, - Міноборони про портал zbroya.gov.ua

Що кажуть у поліції?

У патрульній поліції також прокоментували інцидент.

Там пояснили, що правоохоронці виявили велосипедиста, який у темну пору доби рухався проїзною частиною без увімкненого білого ліхтаря спереду та червоного - ззаду, чим порушував вимоги ПДР.

"Поліцейські подали вимогу про зупинку за допомогою проблискових маячків синього та червоного кольору, а згодом — повторну вимогу голосом через відкрите вікно службового автомобіля. Втім громадянин проігнорував законні вимоги поліцейських, продовжив рух, пришвидшився та почав рухатися в іншому напрямку.

Патрульні зупинили чоловіка в пішому порядку. У ході затримання він чинив супротив та поводився агресивно, у зв’язку з чим патрульні застосували фізичну силу та спеціальні засоби — кайданки, відповідно до ст. 44 та 45 Закону України "Про Національну поліцію", - йдеться в повідомленні.

Також там стверджують, що затриманий під час доставлення до поліції та у самому відділку "неодноразово висловлювався нецензурною лайкою на адресу поліцейських, на зауваження не реагував та продовжував зухвалу поведінку."

У зв’язку зі скаргами затриманого на погіршення самопочуття інспектори викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики оглянули чоловіка та повідомили, що загрози його життю й здоров’ю немає та ушпиталення не потребує, додали у патрульній поліції.

На Дмитра Тютюнника винесли постанову за ч. 2 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху велосипедистами) КУпАП, а також склали протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП та протокол про адміністративне затримання.

Керівництво ініціювало службову перевірку щодо законності дій патрульних.

Також читайте: Чоловік напав у Києві на військовослужбовця заради його кросівок – побитий воїн помер. ФОТО

Позови

За словами ветерана, наразі подано позов та розпочато провадження.

Відомо, що Дмитро Тютюнник добровільно став на захист України влітку 2022 року та виконував бойові завдання на сході та півдні. У квітні 2024 року він дістав важке поранення біля Мирнограда Донецької області.

Дивіться: Група молодиків на квадроциклах побила військового у Кременці на Тернопільщині: підполковник ТЦК намагався залякати воїна. ВIДЕО