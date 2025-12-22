Ветеранам і ветеранкам допоможуть побудувати кар’єру в оборонній промисловості, - Міноборони про портал zbroya.gov.ua
Міністерство оборони України запускає можливість для ветеранів отримувати професійне кар’єрне консультування – щоб люди з бойовим досвідом могли застосувати набуті під час служби навички та побудувати новий етап кар’єри в оборонній індустрії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.
Досвід ветеранів важливий для ОПК
"Ветерани знають фронт і розуміють, які рішення сьогодні потрібні Силам безпеки й оборони. Їхні навички та досвід критично важливі для розвитку оборонної промисловості, виробництва сучасного озброєння та військової техніки. Кар’єрне консультування – це інструмент, який допомагає залучати фахових людей у сектор, що сьогодні визначає оборонний потенціал країни", – зазначила заступниця Міністра оборони Ганна Гвоздяр.
Ветерани можуть отримати індивідуальну консультацію від фахівців Lobby X, які допоможуть:
- визначити власні сильні сторони, сфери інтересу та можливі ролі в оборонній індустрії;
- провести індивідуальну оцінку досвіду й навичок;
- підготувати резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця;
- підібрати релевантні вакансії серед виробників озброєння, технологічних командах, R&D та підприємств, що працюють у сфері оборонних технологій;
- визначити наступні кроки у професійному розвитку: навчання, перекваліфікація чи стажування;
- підготуватися до співбесіди;
- отримати супровід під час пошуку роботи.
Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.gov.ua у розділі "Ветерани", натиснувши кнопку "Подати заявку".
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