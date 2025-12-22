Ветеранам и ветеранкам помогут построить карьеру в оборонной промышленности, - Минобороны о портале zbroya.gov.ua

Министерство обороны Украины запускает возможность для ветеранов получать профессиональное карьерное консультирование – чтобы люди с боевым опытом могли применить приобретенные во время службы навыки и построить новый этап карьеры в оборонной индустрии.

Опыт ветеранов важен для ОПК

"Ветераны знают фронт и понимают, какие решения сегодня нужны Силам безопасности и обороны. Их навыки и опыт критически важны для развития оборонной промышленности, производства современного вооружения и военной техники. Карьерное консультирование – это инструмент, который помогает привлекать профессиональных людей в сектор, который сегодня определяет оборонный потенциал страны", – отметила заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.

Ветераны могут получить индивидуальную консультацию от специалистов Lobby X, которые помогут:

определить собственные сильные стороны, сферы интересов и возможные роли в оборонной индустрии;

провести индивидуальную оценку опыта и навыков;

подготовить резюме и адаптировать боевой опыт под запрос работодателя;

подобрать релевантные вакансии среди производителей вооружения, технологических команд, R&D и предприятий, работающих в сфере оборонных технологий;

определить следующие шаги в профессиональном развитии: обучение, переквалификация или стажировка;

подготовиться к собеседованию;

получить сопровождение при поиске работы.

Записаться на консультацию можно на портале zbroya.gov.ua в разделе "Ветераны", нажав кнопку "Подать заявку".

