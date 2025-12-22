РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9419 посетителей онлайн
Новости Ветераны ВСУ Трудоустройство ветеранов
175 0

Ветеранам и ветеранкам помогут построить карьеру в оборонной промышленности, - Минобороны о портале zbroya.gov.ua

ветераны, обучение, ИТ

Министерство обороны Украины запускает возможность для ветеранов получать профессиональное карьерное консультирование – чтобы люди с боевым опытом могли применить приобретенные во время службы навыки и построить новый этап карьеры в оборонной индустрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Опыт ветеранов важен для ОПК

"Ветераны знают фронт и понимают, какие решения сегодня нужны Силам безопасности и обороны. Их навыки и опыт критически важны для развития оборонной промышленности, производства современного вооружения и военной техники. Карьерное консультирование – это инструмент, который помогает привлекать профессиональных людей в сектор, который сегодня определяет оборонный потенциал страны", – отметила заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.

Читайте также: Проблемы ветеранов важны: Цензор.НЕТ предлагает защитникам и защитницам бороться вместе

Ветераны могут получить индивидуальную консультацию от специалистов Lobby X, которые помогут:

  •  определить собственные сильные стороны, сферы интересов и возможные роли в оборонной индустрии;
  • провести индивидуальную оценку опыта и навыков;
  • подготовить резюме и адаптировать боевой опыт под запрос работодателя;
  • подобрать релевантные вакансии среди производителей вооружения, технологических команд, R&D и предприятий, работающих в сфере оборонных технологий;
  • определить следующие шаги в профессиональном развитии: обучение, переквалификация или стажировка;
  • подготовиться к собеседованию;
  • получить сопровождение при поиске работы.

Записаться на консультацию можно на портале zbroya.gov.ua в разделе "Ветераны", нажав кнопку "Подать заявку".

Читайте также: В "Дії" запустили компенсацию автогражданки для ветеранов и ветеранок

Автор: 

ветераны (1168) Минобороны (9696) работа (612)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 