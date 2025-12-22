Ветеранам и ветеранкам помогут построить карьеру в оборонной промышленности, - Минобороны о портале zbroya.gov.ua
Министерство обороны Украины запускает возможность для ветеранов получать профессиональное карьерное консультирование – чтобы люди с боевым опытом могли применить приобретенные во время службы навыки и построить новый этап карьеры в оборонной индустрии.
Опыт ветеранов важен для ОПК
"Ветераны знают фронт и понимают, какие решения сегодня нужны Силам безопасности и обороны. Их навыки и опыт критически важны для развития оборонной промышленности, производства современного вооружения и военной техники. Карьерное консультирование – это инструмент, который помогает привлекать профессиональных людей в сектор, который сегодня определяет оборонный потенциал страны", – отметила заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.
Ветераны могут получить индивидуальную консультацию от специалистов Lobby X, которые помогут:
- определить собственные сильные стороны, сферы интересов и возможные роли в оборонной индустрии;
- провести индивидуальную оценку опыта и навыков;
- подготовить резюме и адаптировать боевой опыт под запрос работодателя;
- подобрать релевантные вакансии среди производителей вооружения, технологических команд, R&D и предприятий, работающих в сфере оборонных технологий;
- определить следующие шаги в профессиональном развитии: обучение, переквалификация или стажировка;
- подготовиться к собеседованию;
- получить сопровождение при поиске работы.
Записаться на консультацию можно на портале zbroya.gov.ua в разделе "Ветераны", нажав кнопку "Подать заявку".
