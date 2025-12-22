РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9214 посетителей онлайн
Новости Помощь ветеранам от бизнеса Ветераны ВСУ
557 5

Проблемы ветеранов важны: Цензор.НЕТ предлагает защитникам бороться вместе

Проблемы ветеранов важны

Еще с начала агрессии РФ против Украины в 2014 году, а особенно за годы полномасштабного вторжения, ветераны стали весомой частью общества и настоящим вызовом для государственной системы социального обеспечения.

Время от времени СМИ и соцсети взрываются скандалами, которые обнажают очередные острые проблемы, с которыми наши защитники сталкиваются в повседневной жизни. Вот и недавняя резонансная ситуация с 20-летним ветераном Русланом Кнышем, который не смог обновить банковскую карту, показала, что даже в базовых процедурах есть барьеры, которых не должно быть.

Это один случай, который стал публичным. Но сколько есть тех, о которых никто не узнал? Сколько людей, которые встали на защиту страны, ежедневно сталкиваются с бесконечными формальностями, жестоким равнодушием и бессмысленными правилами?

Если вы столкнулись с подобным – напишите нам. Ваш опыт может стать тем толчком, который изменит ситуацию не для одного, а для тысяч.

"Цензор.НЕТ" начинает сбор и освещение фактов систематического нарушения прав военных и ветеранов. Мы делаем это для того, чтобы такие ситуации становились публичными и государство и общество прилагали все усилия для их решения.

Присылайте ваши письма на электронный адрес: [email protected]

С уважением, коллектив редакции Цензор.НЕТ.

Автор: 

ветераны (1168) помощь (8273) Цензор.НЕТ (140)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нам хочуть повернули обов'язковий техогляд наших приватних легкових автотобілів - ми не за це воювали і воюємо
показать весь комментарий
22.12.2025 09:33 Ответить
якщо все таки буде повернута дана норма, то нам завчасно потрібно боротись щоб для УБД не було обов'язкового ТО
показать весь комментарий
22.12.2025 09:38 Ответить
Права це не власні вигадки, а домовлені на рівні закону гарантії.
Перелік прав згідно Закону - прошу викласти. Щоб тут вигадками не займались.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:43 Ответить
В корпусі Білецького вже є такі люди, які займаються ветеранами, то краще до них доєднатися, ніж клепати купу організацій без досвіду
показать весь комментарий
22.12.2025 09:48 Ответить
Правильна і потрібна ініціатива Цензора.
Але ж яка складна праця в цьому напрямку очікує на Цензор.
Бажаємо успіхів колективу Цензора - і нервової витримки.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:52 Ответить
 
 