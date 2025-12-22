Проблемы ветеранов важны: Цензор.НЕТ предлагает защитникам бороться вместе

Еще с начала агрессии РФ против Украины в 2014 году, а особенно за годы полномасштабного вторжения, ветераны стали весомой частью общества и настоящим вызовом для государственной системы социального обеспечения.

Время от времени СМИ и соцсети взрываются скандалами, которые обнажают очередные острые проблемы, с которыми наши защитники сталкиваются в повседневной жизни. Вот и недавняя резонансная ситуация с 20-летним ветераном Русланом Кнышем, который не смог обновить банковскую карту, показала, что даже в базовых процедурах есть барьеры, которых не должно быть.

Это один случай, который стал публичным. Но сколько есть тех, о которых никто не узнал? Сколько людей, которые встали на защиту страны, ежедневно сталкиваются с бесконечными формальностями, жестоким равнодушием и бессмысленными правилами?

Если вы столкнулись с подобным – напишите нам. Ваш опыт может стать тем толчком, который изменит ситуацию не для одного, а для тысяч.

"Цензор.НЕТ" начинает сбор и освещение фактов систематического нарушения прав военных и ветеранов. Мы делаем это для того, чтобы такие ситуации становились публичными и государство и общество прилагали все усилия для их решения.

Присылайте ваши письма на электронный адрес: [email protected]

С уважением, коллектив редакции Цензор.НЕТ.