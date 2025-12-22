Проблеми ветеранів важливі: Цензор.НЕТ пропонує захисникам і захисницям боротися разом

Ще від початку агресії рф проти України в 2014 році, а особливо за роки повномасштабного вторгнення ветерани стали вагомою частиною суспільства і справжнім викликом для державної системи соціального забезпечення.

Час від часу ЗМІ та соцмережі вибухають скандалами, які оголюють чергові гострі проблеми, з якими наші захисники стикаються у щоденному житті. Ось і нещодавня резонансна ситуація з 20-річним ветераном Русланом Книшем, який не зміг оновити банківську картку, показала, що навіть у базових процедурах є бар’єри, яких не повинно бути.

Це один випадок, який став публічним. Але скільки є тих, про які ніхто не дізнався? Скільки людей, які стали на захист країни, щодня натикаються на безкінечні формальності, жорстоку байдужість та безглузді правила?

Якщо ви стикнулися з подібним – напишіть нам. Ваш досвід може стати тим поштовхом, який змінить ситуацію не для одного, а для тисяч.

"Цензор.НЕТ" розпочинає збір та висвітлення фактів систематичного порушення прав військових і ветеранів. Ми робимо це для того, щоб такі ситуації ставали публічними і держава та суспільство докладали всіх зусиль для їх вирішення.

Надсилайте Ваші листи на електронну адресу: [email protected]

З повагою колектив редакції Цензор.НЕТ.