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Проблеми ветеранів важливі: Цензор.НЕТ пропонує захисникам і захисницям боротися разом

Проблеми ветеранів важливі

Ще від початку агресії рф проти України в 2014 році, а особливо за роки повномасштабного вторгнення ветерани стали вагомою частиною суспільства і справжнім викликом для державної системи соціального забезпечення.

Час від часу ЗМІ та соцмережі вибухають скандалами, які оголюють чергові гострі проблеми, з якими наші захисники стикаються у щоденному житті. Ось і нещодавня резонансна ситуація з 20-річним ветераном Русланом Книшем, який не зміг оновити банківську картку, показала, що навіть у базових процедурах є бар’єри, яких не повинно бути.

Це один випадок, який став публічним. Але скільки є тих, про які ніхто не дізнався? Скільки людей, які стали на захист країни, щодня натикаються на безкінечні формальності, жорстоку байдужість та безглузді правила?

Якщо ви стикнулися з подібним – напишіть нам. Ваш досвід може стати тим поштовхом, який змінить ситуацію не для одного, а для тисяч.

"Цензор.НЕТ" розпочинає збір та висвітлення фактів систематичного порушення прав військових і ветеранів. Ми робимо це для того, щоб такі ситуації ставали публічними і держава та суспільство докладали всіх зусиль для їх вирішення.

Надсилайте Ваші листи на електронну адресу: [email protected]

З повагою колектив редакції Цензор.НЕТ.

Автор: 

ветерани (1245) допомога (9288) Цензор.НЕТ (147)
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Топ коментарі
+6
Правильна і потрібна ініціатива Цензора.
Але ж яка складна праця в цьому напрямку очікує на Цензор.
Бажаємо успіхів колективу Цензора - і нервової витримки.
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22.12.2025 09:52 Відповісти
+3
Права це не власні вигадки, а домовлені на рівні закону гарантії.
Перелік прав згідно Закону - прошу викласти. Щоб тут вигадками не займались.
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22.12.2025 09:43 Відповісти
+3
Тоді для всіх, а не для УБД. Бо наступною буде вимога їздити на червоне світло, бо УБД. А це вже рівень суспільства clan militias в Сомалі.
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22.12.2025 11:19 Відповісти

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