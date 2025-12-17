20-річний ветеран без кінцівок не зміг отримати банківську картку. "ПриватБанк" вибачився: забезпечимо доставку

У Києві 20-річний ветеран, який у боях на Харківщині втратив усі кінцівки, не зміг відновити картку для виплат через вимоги банку. У "ПриватБанку", у відділенні якого стався цей випадок, вибачились та пообіцяли забезпечити ветерану доставку всіх необхідних карт.

Про це розповіла у фейсбуці керівниця патронатної служби "Янголи" Третього армійського корпусу Олена Толкачова, передає Цензор.НЕТ.

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Ветерану відмовили у відновленні картки

Вона розповіла, що юнак пішов на війну у 18 років. Усі кінцівки воїн втратив у районі села Ізюмське на Харківщині.

Як повідомила Толкачова, медичний куратор патронатної служби "Янголи" привезла чоловіка у відділення "ПриватБанку", щоб він відновив картку — на неї мають надійти державні виплати. Свій телефон, до якого були прив’язані банківські картки, ветеран втратив у бою.

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Його попросили тримати нову карту рукою поруч зі своїм обличчям –– це стандартна процедура ідентифікації власника. Ветеран не зміг цього зробити.

"Менеджер у відділенні на проспекті Берестейському, 27-А дістає готову картку і каже: "Візьміть її в руки й потримайте біля обличчя для фото. У людини немає рук. Немає рук — немає картки", - розповіла вона.

Водночас іншій людині заборонено брати участь у цій процедурі.

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За словами Толкачової, як єдиний альтернативний варіант у банку порадили оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора.

"Вдумайтеся: людина, яка втратила на війні руки й ноги, не може отримати свої гроші, бо не має рук. Соромно було комусь? Шукали рішення? Проявили людяність. Ні. Процедури важливіші за людину, яка за них воювала", - висловила обурення керівниця патронатної служби.

Реакція банку

У "ПриватБанку" назвали ситуацію, яка сталася, "неприпустимою".

"Ситуація із неналежним наданням послуг ветерану у Києві є неприпустимою. Ми вже зʼясовуємо як це могло статися й особисто забезпечимо доставку всіх необхідних карток.

Нам дуже шкода, що ця ситуація виникла і проведемо внутрішню роботу, щоб унеможливити подібне у майбутньому", - заявили у ПриватБанку.

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