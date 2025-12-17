20-летний ветеран без конечностей не смог получить банковскую карту. "ПриватБанк" извинился: обеспечим доставку
В Киеве 20-летний военный, который в боях на Харьковщине потерял все конечности, не смог восстановить карту для выплат из-за требований банка. В "ПриватБанке", в отделении которого произошел этот случай, принесли извинения и пообещали обеспечить ветерану доставку всех необходимых карт.
Об этом рассказала в Facebook руководитель патронатной службы "Ангелы" Третьего армейского корпуса Елена Толкачева, передает Цензор.НЕТ.
Ветерану отказали в восстановлении карты
- Она рассказала, что юноша ушел на войну в 18 лет. Все конечности воин потерял в районе села Изюмское в Харьковской области.
Как сообщила Толкачева, медицинский куратор патронатной службы "Ангелы" привезла мужчину в отделение "ПриватБанка", чтобы он восстановил карту — на нее должны поступить государственные выплаты. Свой телефон, к которому были привязаны банковские карты, ветеран потерял в бою.
Его попросили держать новую карту рукой рядом со своим лицом — это стандартная процедура идентификации владельца. Ветеран не смог этого сделать.
"Менеджер в отделении на проспекте Брестском, 27-А достает готовую карту и говорит: "Возьмите ее в руки и подержите у лица для фото. У человека нет рук. Нет рук – нет карты", – рассказала она.
В то же время другому человеку запрещено участвовать в этой процедуре.
По словам Толкачевой, в качестве единственного альтернативного варианта в банке посоветовали оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора.
"Вдумайтесь: человек, который потерял на войне руки и ноги, не может получить свои деньги, потому что у него нет рук. Стыдно было кому-то? Искали решение? Проявили человечность. Нет. Процедуры важнее человека, который за них воевал", - выразила возмущение руководительница патронатной службы.
Реакция банка
"ПриватБанк" назвал ситуацию, которая произошла, "недопустимой".
"Сейчас банк выясняет все обстоятельства инцидента. "ПриватБанк" лично обеспечит доставку всех необходимых банковских карт клиенту в кратчайшие сроки. Нам очень жаль, что эта ситуация возникла и проведем внутреннюю работу, чтобы сделать невозможным подобное в будущем", - заявили в ПриватБанке.
що власне й було кінець-кінцем зроблено і таким чином доведено що та клерк - тупа курка, яку треба звільнити з банку щоб виносила сміття не контактуючи з людьми.
.
"Хтось" это искуственный интилект. Он настроен на формат фото. Меняются черты лица фон и детали везде одинаковые. Если (простите) вы не держите карточку возле лица программа не зачтет это фото. Будет считаться что фото не подтянулись. А значит программа не даст дальше активировать карту.
Возможно, в данном случае, обойдут алгоритм и принудительно вставят фото.
В чем то они правы
Были проблемы когда карту пришлось выдавать в 22 часа. Программа пишет лог и не пропускает фото сделанное в не рабочее время банка.
Раніше привозили всяких родичів не при розумів, на них оформляли купа кредитів, звідти така жорсткість. Просто вона могла позвонити до старшого і спитати дозволу тим самим зняти з себе відповідальність.
Герою Слава !
Хлопче, головне що ти - живий і вартуєш сотен дурних менеджерок !
Тримайся !
.
.
Він не поважає ні Україну ні її захисників.
З нього беруть приклад і всі шавки з верху до низу.