Новости Ветераны ВСУ
2 706 41

20-летний ветеран без конечностей не смог получить банковскую карту. "ПриватБанк" извинился: обеспечим доставку

В Киеве военному с ампутациями отказали в восстановлении банковской карты

В Киеве 20-летний военный, который в боях на Харьковщине потерял все конечности, не смог восстановить карту для выплат из-за требований банка. В "ПриватБанке", в отделении которого произошел этот случай, принесли извинения и пообещали обеспечить ветерану доставку всех необходимых карт.

Об этом рассказала в Facebook руководитель патронатной службы "Ангелы" Третьего армейского корпуса Елена Толкачева, передает Цензор.НЕТ.

Ветерану отказали в восстановлении карты

  • Она рассказала, что юноша ушел на войну в 18 лет. Все конечности воин потерял в районе села Изюмское в Харьковской области.

Как сообщила Толкачева, медицинский куратор патронатной службы "Ангелы" привезла мужчину в отделение "ПриватБанка", чтобы он восстановил карту — на нее должны поступить государственные выплаты. Свой телефон, к которому были привязаны банковские карты, ветеран потерял в бою.

Его попросили держать новую карту рукой рядом со своим лицом — это стандартная процедура идентификации владельца. Ветеран не смог этого сделать. 

"Менеджер в отделении на проспекте Брестском, 27-А достает готовую карту и говорит: "Возьмите ее в руки и подержите у лица для фото. У человека нет рук. Нет рук – нет карты", – рассказала она.

В то же время другому человеку запрещено участвовать в этой процедуре.

По словам Толкачевой, в качестве единственного альтернативного варианта в банке посоветовали оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора.

"Вдумайтесь: человек, который потерял на войне руки и ноги, не может получить свои деньги, потому что у него нет рук. Стыдно было кому-то? Искали решение? Проявили человечность. Нет. Процедуры важнее человека, который за них воевал", - выразила возмущение руководительница патронатной службы.

Реакция банка

"ПриватБанк" назвал ситуацию, которая произошла, "недопустимой".

"Сейчас банк выясняет все обстоятельства инцидента. "ПриватБанк" лично обеспечит доставку всех необходимых банковских карт клиенту в кратчайшие сроки. Нам очень жаль, что эта ситуация возникла и проведем внутреннюю работу, чтобы сделать невозможным подобное в будущем", - заявили в ПриватБанке.

В Киеве военному с ампутациями отказали в банковской карте

банки (1947) ветераны (1167) Киев (26446) военнослужащие (6453) ПриватБанк (843)
Топ комментарии
+15
менеджер кончена потвора ...
показать весь комментарий
17.12.2025 23:04 Ответить
+15
коли є форс-мажор, то клерк викликає реального менеджера, який має розрулити ситуацію.
що власне й було кінець-кінцем зроблено і таким чином доведено що та клерк - тупа курка, яку треба звільнити з банку щоб виносила сміття не контактуючи з людьми.

.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:14 Ответить
+7
Ну это просто за@б у какой-то конкретной мартышки без мозгов. В Привате нормальные сотрудники часто идут навстречу клиентам. Просто попалась тупая *****. У меня подобное когда-то было с зав отделением Аваля. Пришлось дойти до руководства банка чтобы дуру выгнали к чертям.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:05 Ответить
менеджер кончена потвора ...
показать весь комментарий
17.12.2025 23:04 Ответить
вона не потвора,вона недалека овечка.такими є % 73 мудрого наріду...
показать весь комментарий
17.12.2025 23:08 Ответить
коли є форс-мажор, то клерк викликає реального менеджера, який має розрулити ситуацію.
що власне й було кінець-кінцем зроблено і таким чином доведено що та клерк - тупа курка, яку треба звільнити з банку щоб виносила сміття не контактуючи з людьми.

.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:14 Ответить
Ну это просто за@б у какой-то конкретной мартышки без мозгов. В Привате нормальные сотрудники часто идут навстречу клиентам. Просто попалась тупая *****. У меня подобное когда-то было с зав отделением Аваля. Пришлось дойти до руководства банка чтобы дуру выгнали к чертям.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:05 Ответить
Припускаю, що їх там жорстко їбуть за дотримання процедур, тому на посадах дуже часто залишаються лише такі абсолютно відбиті люди.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:06 Ответить
Ви серьозно думаєте, шо хтось сидить і перевіряє тисячі фоток на предмет своя рука тримає картку чи не своя?
показать весь комментарий
17.12.2025 23:07 Ответить
Ну я так думаю. А шо тут такого?
"Хтось" это искуственный интилект. Он настроен на формат фото. Меняются черты лица фон и детали везде одинаковые. Если (простите) вы не держите карточку возле лица программа не зачтет это фото. Будет считаться что фото не подтянулись. А значит программа не даст дальше активировать карту.
Возможно, в данном случае, обойдут алгоритм и принудительно вставят фото.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:55 Ответить
Яким чином ШІ визначить його рука на фото тримає картку чи не його?
показать весь комментарий
17.12.2025 23:57 Ответить
Он это не определяет. Выверните свою руку так чтоб симитировать руку руку владельца и ШИ это приймет. Но откуда коза в зачуханом отделении это знает.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:06 Ответить
Только в кадр не ппопадите. Лишние пиксели и программа не приймет фотографию
показать весь комментарий
18.12.2025 00:08 Ответить
А спробувати сфоткати Заратустра не дозволив?
показать весь комментарий
18.12.2025 00:09 Ответить
Вы поднимаете самый трудный вопрос. Они все отвечают: "За такую зарплату.... "
В чем то они правы
показать весь комментарий
18.12.2025 00:16 Ответить
Ну просто якось... коли менеджерша з синдромом вахтера нахєр посилає якогось пересічного чувака, то така справа.. звична. Але ж в цьому конкретному випадку якось можна було проявити трохи людяності... за будьяку зарплату...
показать весь комментарий
18.12.2025 00:20 Ответить
Ну в тому смислі шо хтось (та той самий менеджер) потримав би картку біля обличча ветерана під час фотографування і не було б ніяких питань.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:08 Ответить
По большому счету, да. В данном случае пустяк.
Были проблемы когда карту пришлось выдавать в 22 часа. Программа пишет лог и не пропускает фото сделанное в не рабочее время банка.
показать весь комментарий
18.12.2025 00:13 Ответить
Та тупі поліграфологи, потім можуть за це, накатати повну купу лайна за порушення процедур.

Раніше привозили всяких родичів не при розумів, на них оформляли купа кредитів, звідти така жорсткість. Просто вона могла позвонити до старшого і спитати дозволу тим самим зняти з себе відповідальність.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:12 Ответить
Такого днища я ще не бачив... просто сране днище...
показать весь комментарий
17.12.2025 23:06 Ответить
Бідний хлопець....А ухилянтська сволота жива,здорова,вгодована,почуває себе господарями життя,сміливо нападає на ТЦК і поліцію,масово йде на вербовку кацапами,підриває ТЦК та автомобілі ЗСУ,користується повною підтримкою "мудрого але втомленого "наріду... Був би я тцкашником,пускав би їх в росход,мразь....
показать весь комментарий
17.12.2025 23:06 Ответить
Дебіл ти, отаких героїв держава рано чи пізно кидає і урізає їм всякі виплати..а чого про поліціаїв не кажеш чого вони до сих пір не йдуть на фронт?! Всі так всі, чи ти з дивану сереш в усіх темах, добову зелену пайку відробляєш?
показать весь комментарий
17.12.2025 23:45 Ответить
з ухилянтом мені гидко говорить. щезни,шкура!
показать весь комментарий
18.12.2025 00:17 Ответить
А тцк-уни часом не є тою самою 'ухил. сволотою' разом з мусорами та прокурорами, га, юрко?
показать весь комментарий
17.12.2025 23:45 Ответить
Це мабуть зелена ботва яка захищає свого найвеличнішого зеленого поца, без нього воно би валялося в канаві обколотий , кінчене, а так сидить на проперженому дивані і показує як він стріляє ухилянтів , мерзота.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:48 Ответить
Не підхрюкуй мені, сер-ґєй, ти кацап що стрибає по темі, держава хлопця не кине як ти написав. Ти спалився цим - мінус доширак
показать весь комментарий
17.12.2025 23:51 Ответить
Довбеник, я українець а ти звідки дурко? З британки воно легко серити тут, єгеш? Д'кінчене
показать весь комментарий
17.12.2025 23:54 Ответить
А ті що стоять біля та магазинів, торгових центрів? Просять на харчування? Це що , фейки, ші? Їх тисячі і тобі прості люди підтвердять - ця зелена держава може кинути в будь який момент всіх, от подивитеся скільки ветеранів зостануться на злиденній допомозі після війни.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:57 Ответить
"хто ти воїн"? Чого ще сидиш в тилу свою бурхливу єнергію тут виплескуеш? Йди до кацапів покажи їм , а то тобі мабуть легше зі своїм народом воювати , мерзото?
показать весь комментарий
17.12.2025 23:46 Ответить
СРАЧ!!!
показать весь комментарий
17.12.2025 23:59 Ответить
ухилянт з качалки? лагідні води Тиси ждуть тебе,знедолений ухилянте
показать весь комментарий
18.12.2025 00:15 Ответить
Менеджер банківського відділення який обслуговував цього справжнього героя просто недоумок...
показать весь комментарий
17.12.2025 23:07 Ответить
Жахливий випадок по відношенню до ветерана. А що взагалі з ним трапилося що відразу 4 ампутації?
показать весь комментарий
17.12.2025 23:07 Ответить
цій дурі менеджерці самій руки повідбивати, бо вони їй зовсім не потрібні за відсутності мізків.

Герою Слава !
Хлопче, головне що ти - живий і вартуєш сотен дурних менеджерок !
Тримайся !

.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:10 Ответить
Тут є нюанс. А якже воїн буде користуватися карткою особисто у подальшому ??? Хтось буде за нього здійснювати банківські операції, наприклад, з банкоматом або передавати картку на касу, натискати код. Таки на когось треба оформити довіреність.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:10 Ответить
хвалити Богу у багатьох бригад є Патронатні служби і багато із них працюють за совість

.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:17 Ответить
Країною керує чотириразовий ухилянт.
Він не поважає ні Україну ні її захисників.
З нього беруть приклад і всі шавки з верху до низу.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:12 Ответить
Нажаль пізно і цього вже замало..Завтра йдемо всі у приват недобанк і знімаємо всі кошти з рахунків
показать весь комментарий
17.12.2025 23:31 Ответить
Із-за якогось недоумка-клерка, тепер такий розголос. І кацапські інфо-помийки це будуть роздувати з кожного утюга. В банківській сфері таких недолугих формалістів всюди вистачає, справа не конкретно в Приваті.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:40 Ответить
Набігла зелена ботва в тему у вас що робочий день не скінчився? Особливо перші коменти, один юрко зібрався ухилянтів мочити, єдине що ти можеш зробити це помочитися собі в обісрані труси, кінчене, які ж ви убогі.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:59 Ответить
Більшість працівників Приват Банку середньої та нижчої ланки досі вважають себе пупом землі,на кшалт "хрещеного батька" Коломойського....До речи більшість скарг на блокування карток, неприйняття мір до шахраїв, списання з карток та хамство - на ПБ . Можливо тому, що він залишається найпотужнішим банком....Але традиції....
показать весь комментарий
18.12.2025 00:00 Ответить
 
 