20-летний ветеран без конечностей не смог получить банковскую карту. "ПриватБанк" извинился: обеспечим доставку

В Киеве 20-летний военный, который в боях на Харьковщине потерял все конечности, не смог восстановить карту для выплат из-за требований банка. В "ПриватБанке", в отделении которого произошел этот случай, принесли извинения и пообещали обеспечить ветерану доставку всех необходимых карт.

Об этом рассказала в Facebook руководитель патронатной службы "Ангелы" Третьего армейского корпуса Елена Толкачева, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ветерану отказали в восстановлении карты

Она рассказала, что юноша ушел на войну в 18 лет. Все конечности воин потерял в районе села Изюмское в Харьковской области.

Как сообщила Толкачева, медицинский куратор патронатной службы "Ангелы" привезла мужчину в отделение "ПриватБанка", чтобы он восстановил карту — на нее должны поступить государственные выплаты. Свой телефон, к которому были привязаны банковские карты, ветеран потерял в бою.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое бойцов Нацгвардии держали позицию под Покровском более 160 дней. ФОТОрепортаж

Его попросили держать новую карту рукой рядом со своим лицом — это стандартная процедура идентификации владельца. Ветеран не смог этого сделать.

"Менеджер в отделении на проспекте Брестском, 27-А достает готовую карту и говорит: "Возьмите ее в руки и подержите у лица для фото. У человека нет рук. Нет рук – нет карты", – рассказала она.

В то же время другому человеку запрещено участвовать в этой процедуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 94 тыс. военных и ветеранов получили бесплатное лечение и протезирование зубов в 2025 году

По словам Толкачевой, в качестве единственного альтернативного варианта в банке посоветовали оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора.

"Вдумайтесь: человек, который потерял на войне руки и ноги, не может получить свои деньги, потому что у него нет рук. Стыдно было кому-то? Искали решение? Проявили человечность. Нет. Процедуры важнее человека, который за них воевал", - выразила возмущение руководительница патронатной службы.

Реакция банка

"ПриватБанк" назвал ситуацию, которая произошла, "недопустимой".

"Сейчас банк выясняет все обстоятельства инцидента. "ПриватБанк" лично обеспечит доставку всех необходимых банковских карт клиенту в кратчайшие сроки. Нам очень жаль, что эта ситуация возникла и проведем внутреннюю работу, чтобы сделать невозможным подобное в будущем", - заявили в ПриватБанке.

Читайте также: Украина имеет ограниченное время, чтобы перейти к стратегической политике реинтеграции ветеранов, - Залужный