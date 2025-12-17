94 тыс. военных и ветеранов получили бесплатное лечение и протезирование зубов в 2025 году
Услугой бесплатного лечения и протезирования зубов в 2025 году воспользовались почти 94 тыс. военных и ветеранов.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Какие стоматологические услуги предоставляет государство
Получить можно стоматологические услуги от первичного осмотра и лечения кариеса до сложного протезирования.
Услуга доступна независимо от места проживания или регистрации — в медицинских учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ. Ее предоставляют уже около 500 медицинских учреждений по всей стране.
Другие медицинские программы для ветеранов
Юлия Свириденко сообщила, что правительство продолжает развивать и другие направления медицинской поддержки ветеранов, в частности:
-
программу расширенных услуг первичной медицинской помощи;
-
психологическую поддержку;
-
реабилитацию за рубежом;
-
офтальмологическую помощь.
С нового года также начнут действовать новые инициативы: длительный медицинский уход и услуги по коррекции рубцовых изменений кожи после травм и ожогов.
«Полтавський ФІНМОНІТОРИНГ», теж в корупційному лайні з АРМА ….!!!
Відповідна й якість того протезування.
Придумовують тисячу причин, щоб не записувати УБД в чергу. Черга на декілька місяців.
Інші стоматологи кажуть, що по тим договорам НСЗУ компенсує витрати добре як за півроку. І жорсткий контроль, щоб ті протези, імпланти були самі бюджетні, дешеві.
І підганяти їх потім теж ніхто безкоштовно особливо не буде.
Тому, ну їх нахрєн з їх ветеранскими пільгами. Краще вже заплатити та мати відповідну якість.