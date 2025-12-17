РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11226 посетителей онлайн
Новости Помощь ветеранам от бизнеса
473 5

94 тыс. военных и ветеранов получили бесплатное лечение и протезирование зубов в 2025 году

помощь ветеранам

Услугой бесплатного лечения и протезирования зубов в 2025 году воспользовались почти 94 тыс. военных и ветеранов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие стоматологические услуги предоставляет государство

Получить можно стоматологические услуги от первичного осмотра и лечения кариеса до сложного протезирования. 

Услуга доступна независимо от места проживания или регистрации — в медицинских учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ. Ее предоставляют уже около 500 медицинских учреждений по всей стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветераны-переселенцы могут получить 2 миллиона на жилье: В "Дії" запустили новую программу

Другие медицинские программы для ветеранов

Юлия Свириденко сообщила, что правительство продолжает развивать и другие направления медицинской поддержки ветеранов, в частности:

  • программу расширенных услуг первичной медицинской помощи;

  • психологическую поддержку;

  • реабилитацию за рубежом;

  • офтальмологическую помощь.

С нового года также начнут действовать новые инициативы: длительный медицинский уход и услуги по коррекции рубцовых изменений кожи после травм и ожогов.

Читайте также: После войны в Украине будет около 5-6 млн ветеранов и членов их семей, - Свириденко

Автор: 

ветераны (1165) помощь (8259) Свириденко Юлия (323)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ми боронимо свою землю зі зброєю в руках не для того щоб нам повернули обов'язковий техогляд наших легкових автотобілів
показать весь комментарий
17.12.2025 16:53 Ответить
Ветерани - Захисники України і запитують у стефанчуків- зеленського - свириденко, у Генпрокурора та керовніка ДБР, де покарані за лочини «кабміндічі» разом з єрмаком і татаровим??
«Полтавський ФІНМОНІТОРИНГ», теж в корупційному лайні з АРМА ….!!!
показать весь комментарий
17.12.2025 17:02 Ответить
Зубна фея прилетіла!
показать весь комментарий
17.12.2025 17:15 Ответить
Предполагаю: либо посмертно, либо прямо перед тем, как пропасть без вести.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:17 Ответить
Насправді, не все так добре. Тих клінік, що мають договір із НСЗУ - не так вже й багато. В основному, державні.
Відповідна й якість того протезування.
Придумовують тисячу причин, щоб не записувати УБД в чергу. Черга на декілька місяців.
Інші стоматологи кажуть, що по тим договорам НСЗУ компенсує витрати добре як за півроку. І жорсткий контроль, щоб ті протези, імпланти були самі бюджетні, дешеві.
І підганяти їх потім теж ніхто безкоштовно особливо не буде.
Тому, ну їх нахрєн з їх ветеранскими пільгами. Краще вже заплатити та мати відповідну якість.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:24 Ответить
 
 