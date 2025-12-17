94 тыс. военных и ветеранов получили бесплатное лечение и протезирование зубов в 2025 году

Услугой бесплатного лечения и протезирования зубов в 2025 году воспользовались почти 94 тыс. военных и ветеранов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Какие стоматологические услуги предоставляет государство

Получить можно стоматологические услуги от первичного осмотра и лечения кариеса до сложного протезирования.

Услуга доступна независимо от места проживания или регистрации — в медицинских учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ. Ее предоставляют уже около 500 медицинских учреждений по всей стране.

Другие медицинские программы для ветеранов

Юлия Свириденко сообщила, что правительство продолжает развивать и другие направления медицинской поддержки ветеранов, в частности:

программу расширенных услуг первичной медицинской помощи;

психологическую поддержку;

реабилитацию за рубежом;

офтальмологическую помощь.

С нового года также начнут действовать новые инициативы: длительный медицинский уход и услуги по коррекции рубцовых изменений кожи после травм и ожогов.

