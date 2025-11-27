После войны в Украине будет около 5-6 млн ветеранов и членов их семей, - Свириденко

В Украине после завершения российской войны будет до 6 миллионов ветеранов и членов их семей.

Об этом заявила премьер Юлия Свириденко после совещания с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций, информирует Цензор.НЕТ.

Новая ветеранская политика

"По нашим оценкам, после завершения войны Украина будет иметь около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей. Именно поэтому ветеранская политика должна быть органично интегрирована во все сферы жизни", - отметила она.

Что будет внедрено

По результатам мероприятия Свириденко анонсировала дальнейшие шаги:

Министерство ветеранов совместно с ОО проведет обсуждение с Минздравом и Минэкономики предложений в сферах медицины и трудоустройства.

Правительство возьмет в работу вопрос доступа к сдаче водительских экзаменов для ветеранов с инвалидностью после обучения в безбарьерных автошколах, к этому привлекут Министерство внутренних дел.

