После войны в Украине будет около 5-6 млн ветеранов и членов их семей, - Свириденко
В Украине после завершения российской войны будет до 6 миллионов ветеранов и членов их семей.
Об этом заявила премьер Юлия Свириденко после совещания с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций, информирует Цензор.НЕТ.
Новая ветеранская политика
"По нашим оценкам, после завершения войны Украина будет иметь около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей. Именно поэтому ветеранская политика должна быть органично интегрирована во все сферы жизни", - отметила она.
Что будет внедрено
По результатам мероприятия Свириденко анонсировала дальнейшие шаги:
- Министерство ветеранов совместно с ОО проведет обсуждение с Минздравом и Минэкономики предложений в сферах медицины и трудоустройства.
- Правительство возьмет в работу вопрос доступа к сдаче водительских экзаменов для ветеранов с инвалидностью после обучения в безбарьерных автошколах, к этому привлекут Министерство внутренних дел.
І так років на 50.
А то знову всякі паразити налізуть.