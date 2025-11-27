РУС
1 131 18

После войны в Украине будет около 5-6 млн ветеранов и членов их семей, - Свириденко

Сколько ветеранов будет в Украине после войны: правительство спрогнозировало

В Украине после завершения российской войны будет до 6 миллионов ветеранов и членов их семей.

Об этом заявила премьер Юлия Свириденко после совещания с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций, информирует Цензор.НЕТ.

Новая ветеранская политика

"По нашим оценкам, после завершения войны Украина будет иметь около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей. Именно поэтому ветеранская политика должна быть органично интегрирована во все сферы жизни", - отметила она.

Что будет внедрено

По результатам мероприятия Свириденко анонсировала дальнейшие шаги:

  • Министерство ветеранов совместно с ОО проведет обсуждение с Минздравом и Минэкономики предложений в сферах медицины и трудоустройства.
  • Правительство возьмет в работу вопрос доступа к сдаче водительских экзаменов для ветеранов с инвалидностью после обучения в безбарьерных автошколах, к этому привлекут Министерство внутренних дел.

Топ комментарии
+5
Це ціна голосування по пріколу
показать весь комментарий
27.11.2025 23:50 Ответить
+3
Я так розумію в цю цифру входить весь КМУ і їх родини і всі депутати
показать весь комментарий
27.11.2025 23:53 Ответить
+2
Звідки вона знає коли буде після війни?
показать весь комментарий
27.11.2025 23:42 Ответить
ніхто не знає, що буде через 50 років
показать весь комментарий
27.11.2025 23:34 Ответить
Звідки така цифра?
показать весь комментарий
27.11.2025 23:38 Ответить
Звідки вона знає коли буде після війни?
показать весь комментарий
27.11.2025 23:42 Ответить
Тож вона вже не буде у влади!а зараз закладае на мозго травлю де деньга?дилася!ми не крали!я казав бубочькаЗелена!Я ВАМ И НЕ КОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!!!Просто НИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК!которому повезло отмотать вялого путинуХулу трампТрупу!и такдалее!!!ЗЕЛЕНЬ ВСЕ ВОРЬЁ!!!ЭТО ПРАВДА!!!ПОЗОРИЩЕ!!!
показать весь комментарий
28.11.2025 00:50 Ответить
Я не ветеран але вже вимагаю від держави basic income за те що вона допустила війну, здавши ядерну зброю.
показать весь комментарий
27.11.2025 23:43 Ответить
краще вимагати ув'язнення для зрадника України і української нації - кучми
показать весь комментарий
27.11.2025 23:47 Ответить
Я не альтруіст
показать весь комментарий
27.11.2025 23:57 Ответить
А, значить наполеончик святий і не при ділах ,так? "Нічого не знаю нічого не чую , це все папереднікі і парашенка!"
показать весь комментарий
28.11.2025 00:20 Ответить
Де вони коли на фронті перевага ворога в піхоти в 3-5 раз.
показать весь комментарий
27.11.2025 23:48 Ответить
Це ціна голосування по пріколу
показать весь комментарий
27.11.2025 23:50 Ответить
"хужє нє будєт", йб вашу мать...
показать весь комментарий
27.11.2025 23:52 Ответить
Я так розумію в цю цифру входить весь КМУ і їх родини і всі депутати
показать весь комментарий
27.11.2025 23:53 Ответить
**@нутой нечем заняться.
показать весь комментарий
27.11.2025 23:56 Ответить
На всі державні і виборні посади назначати лише ветеранів (їх дітей і внуків).
І так років на 50.
А то знову всякі паразити налізуть.
показать весь комментарий
28.11.2025 00:02 Ответить
Ветеран - хто не менше року на передку воював (за винятком поранених і вбитих).
показать весь комментарий
28.11.2025 00:06 Ответить
А Україна сама буде? Оце питання гарне.
показать весь комментарий
28.11.2025 00:19 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 00:25 Ответить
Та вони, як тільки можливість появиться, звалять з родинами з вашої смердючої помийки, де відношення до людей, як до гівна і скота!
показать весь комментарий
28.11.2025 01:02 Ответить
 
 