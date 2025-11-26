РУС
758 10

Правительство готовит Ветеранский кодекс и вскоре передаст его на рассмотрение парламента, - Свириденко

Правительство вскоре передаст Ветеранский кодекс на рассмотрение Рады, — Свириденко

Кабинет Министров готовит Ветеранский кодекс - документ, который объединит все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства отметила, что на заседании 26 ноября Кабмин принял ряд решений, направленных на развитие современной и эффективной системы ветеранской политики.

"Важно, чтобы ветеранская политика была комплексной и предусматривала поддержку наших Защитников и Защитниц во всех сферах жизни", - подчеркнула она.

Подготовка Ветеранского кодекса

"Готовим Ветеранский кодекс — новый целостный документ, который объединяет все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок", — рассказала премьер.

Документ упорядочивает категории защитников, в частности:

  • ветеранов войн ХХ века и членов их семей;
  • семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
  • ⁠иностранцев и людей без гражданства, которые встали на защиту Украины;
  • ⁠пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни;
  • ⁠работников предприятий и организаций, которые участвовали в мероприятиях по обороне, хотя и не были военнослужащими.

Какие изменения обеспечит кодекс?

Кодекс должен обеспечить:

  • комплексную поддержку ветеранов и их семей;
  • достойное возвращение к мирной жизни - через образование, работу, реабилитацию;
  • почитание памяти погибших Героев.

Также кодекс вносит изменения в более чем два десятка связанных нормативно-правовых актов.

Свириденко добавила, что вскоре он будет передан на рассмотрение парламента.

Топ комментарии
+6


так президент же дебіл.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:34 Ответить
+5
генерація zельоного гівна в етері

для 73% охлосу

для 73% охлосу
показать весь комментарий
26.11.2025 17:29 Ответить
+3
Яким боком злодії і ухилянти мають відношення до написання якихось Кодексів, та ще й Ветеранського? Хай свій, Зельоний "Кодекс Корупціонера" оприлюднять. Там явно прослідковуються Мафіозні структури, і прикриття своїх членів любими способами.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:45 Ответить
генерація zельоного гівна в етері

для 73% охлосу

для 73% охлосу
показать весь комментарий
26.11.2025 17:29 Ответить
Постанова 1 КМУ розділила ветеранів на до... і після...!
Тепер Юля С. шмигалить ще далі! Ну-ну!!!
показать весь комментарий
26.11.2025 17:31 Ответить
"готує" ..ще навіть на бумажці не накалякали ..

цей кодекс буде як фламінго (я вже мовчу про КУПУ нормативних актів і законів що потрібні для нього) - він ніби є...але його нема ))
показать весь комментарий
26.11.2025 17:33 Ответить


так президент же дебіл.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:34 Ответить
стюардеса по імєні юля:
теж живе у майбутньому....
як і всі зелені потвори!
показать весь комментарий
26.11.2025 17:34 Ответить
Яким боком злодії і ухилянти мають відношення до написання якихось Кодексів, та ще й Ветеранського? Хай свій, Зельоний "Кодекс Корупціонера" оприлюднять. Там явно прослідковуються Мафіозні структури, і прикриття своїх членів любими способами.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:45 Ответить
Ветерани з вами розберуться щодо переходу на груз- (200) ,на вашу жаль не ті що куплені зевладою.
показать весь комментарий
26.11.2025 18:26 Ответить
Кабмін не може готувати кодекси, бо це - компетенція Верховної Ради.
показать весь комментарий
26.11.2025 18:28 Ответить
У нас буде велика проблема з ветеранами, як і за поребриком. Грошима їй не зарадиш, хіба що церква може допомогти
показать весь комментарий
26.11.2025 19:06 Ответить
 
 