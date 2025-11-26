Правительство готовит Ветеранский кодекс и вскоре передаст его на рассмотрение парламента, - Свириденко
Кабинет Министров готовит Ветеранский кодекс - документ, который объединит все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Глава правительства отметила, что на заседании 26 ноября Кабмин принял ряд решений, направленных на развитие современной и эффективной системы ветеранской политики.
"Важно, чтобы ветеранская политика была комплексной и предусматривала поддержку наших Защитников и Защитниц во всех сферах жизни", - подчеркнула она.
Подготовка Ветеранского кодекса
"Готовим Ветеранский кодекс — новый целостный документ, который объединяет все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок", — рассказала премьер.
Документ упорядочивает категории защитников, в частности:
- ветеранов войн ХХ века и членов их семей;
- семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
- иностранцев и людей без гражданства, которые встали на защиту Украины;
- пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни;
- работников предприятий и организаций, которые участвовали в мероприятиях по обороне, хотя и не были военнослужащими.
Какие изменения обеспечит кодекс?
Кодекс должен обеспечить:
- комплексную поддержку ветеранов и их семей;
- достойное возвращение к мирной жизни - через образование, работу, реабилитацию;
- почитание памяти погибших Героев.
Также кодекс вносит изменения в более чем два десятка связанных нормативно-правовых актов.
Свириденко добавила, что вскоре он будет передан на рассмотрение парламента.
для 73% охлосу
Тепер Юля С. шмигалить ще далі! Ну-ну!!!
цей кодекс буде як фламінго (я вже мовчу про КУПУ нормативних актів і законів що потрібні для нього) - він ніби є...але його нема ))
так президент же дебіл.
теж живе у майбутньому....
як і всі зелені потвори!