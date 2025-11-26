Правительство готовит Ветеранский кодекс и вскоре передаст его на рассмотрение парламента, - Свириденко

Кабинет Министров готовит Ветеранский кодекс - документ, который объединит все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства отметила, что на заседании 26 ноября Кабмин принял ряд решений, направленных на развитие современной и эффективной системы ветеранской политики.

"Важно, чтобы ветеранская политика была комплексной и предусматривала поддержку наших Защитников и Защитниц во всех сферах жизни", - подчеркнула она.

Подготовка Ветеранского кодекса

"Готовим Ветеранский кодекс — новый целостный документ, который объединяет все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок", — рассказала премьер.

Документ упорядочивает категории защитников, в частности:

ветеранов войн ХХ века и членов их семей;

семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

⁠иностранцев и людей без гражданства, которые встали на защиту Украины;

⁠пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни;

⁠работников предприятий и организаций, которые участвовали в мероприятиях по обороне, хотя и не были военнослужащими.

Какие изменения обеспечит кодекс?

Кодекс должен обеспечить:

комплексную поддержку ветеранов и их семей;

достойное возвращение к мирной жизни - через образование, работу, реабилитацию;

почитание памяти погибших Героев.

Также кодекс вносит изменения в более чем два десятка связанных нормативно-правовых актов.

Свириденко добавила, что вскоре он будет передан на рассмотрение парламента.

