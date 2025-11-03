В Украине запустят проект по обеспечению ветеранов долгосрочным медосмотром

Кабинет Министров Украины одобрил совместный проект Минздрава, Минветеранов и НСЗУ по долгосрочному медицинскому уходу за ветеранами российско-украинской войны. Программа направлена на обеспечение непрерывного ухода и реабилитации защитников и защитниц, нуждающихся в постоянной медицинской, психологической или социальной поддержке.

Соответствующий проект одобрил Кабинет Министров, сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ

Что предусматривает проект?

Речь идет о расширении возможностей учреждений здравоохранения при предоставлении услуг по длительному медицинскому уходу защитникам и защитницам Украины, которые из-за ранений, травм или тяжелых заболеваний нуждаются в определенной постоянной поддержке — медицинской, реабилитационной и социальной.

На кого распространится этот проект?

Такие услуги будут предоставляться тем пациентам, функциональное состояние которых — по шкале Бартела (стандартизированный инструмент, используемый в медицине для оценки уровня самостоятельности человека в повседневной жизни) — составляет 30 баллов и менее.

Читайте также: В Украине запустили "Ветеран PRO" — единую онлайн-платформу госуслуг для ветеранов и их семей

Внедрение программы позволит ветеранам получить следующие услуги:

проведение первичной оценки функционального состояния пациента по стандартизированным шкалам (Бартела, Карновского) с определением уровня зависимости от посторонней помощи с последующим мониторингом не менее одного раза в неделю с соответствующим указанием результатов в медицинской документации;

наблюдение и сопровождение пациента (лечение, обследование, диагностика, профилактические осмотры) с учетом состояния здоровья пациента, имеющихся хронических заболеваний, данных медицинской карты пациента, привлечение других необходимых специалистов для консультирования с указанием частоты их визитов;

осуществление ежедневного надзора за состоянием здоровья пациента, контроля приема лекарств, профилактики осложнений и инфекционных заболеваний, эффективного обезболивания, устранения или облегчения других симптомов заболевания, ухода за пролежнями с соответствующим указанием в медицинской документации;

обеспечение поддержания гигиены и сбалансированного питания (в том числе улучшенного энтерального питания в соответствии со специфическими потребностями пациента);

проведение поддерживающей реабилитации и психологической, социальной и духовной поддержки;

обеспечение непрерывности и преемственности медицинского ухода;

поддержание комфорта и физиологических потребностей пациента;

оказание помощи близким родственникам или законным представителям пациентов по организации домашнего ухода, обучению навыкам самообслуживания.

Отметим, что услуги будут предоставляться ветеранам полностью бесплатно — стоимость учреждениям здравоохранения покрывает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

Читайте также: Кабмин увеличил размер грантов на бизнес для ветеранов и членов их семей. Сколько можно получить?

Как будет финансироваться проект

Экспериментальный проект реализуется за счет средств, предусмотренных в общем фонде государственного бюджета по бюджетной программе "Меры по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших".

Тариф за один цикл ухода будет зависеть от уровня функционального состояния пациента, который оценивается по этой шкале в течение не менее 28 календарных дней:

для пациентов с высокой зависимостью (20 баллов или менее) тариф составляет 5 452,52 гривны;

для пациентов с умеренной зависимостью (от 21 до 30 баллов) тариф составляет 3 484,30 гривны.

Читайте также: В Украине сейчас разрабатывают более 26 цифровых проектов в сфере здравоохранения. Что они предусматривают? ПЕРЕЧЕНЬ

Внедрение проекта

В настоящее время Национальная служба здоровья Украины уже работает над внедрением проекта — разрабатывает необходимые документы, условия участия медучреждений и порядок отчетности по предоставлению услуг долгосрочного медицинского ухода ветеранам. После согласования этих документов Минздравом Украины и Министерством по делам ветеранов начнется отбор учреждений здравоохранения, которые в рамках проекта будут предоставлять такие услуги.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале