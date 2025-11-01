РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9638 посетителей онлайн
Новости Ветеран PRO
128 1

В Украине запустили "Ветеран PRO" — единую онлайн-платформу госуслуг для ветеранов и их семей

Ветеранская политика должна быть не о льготах, а о достоинстве и возможностях

Правительство запустило онлайн-платформу Ветеран PRO, которая объединяет все ключевые государственные услуги для ветеранов и ветеранских семей. Платформа формирует персональный маршрут поддержки — от документов до обучения, работы, лечения или открытия бизнеса.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ветеранская политика должна быть не о льготах, а о достоинстве, развитии и новых возможностях. Чтобы военный опыт становился преимуществом — в работе, в бизнесе, в жизни", — подчеркнула премьер-министр.

Что такое "Ветеран PRO"?

Именно для этого мы запустили "Ветеран PRO" — это онлайн-платформа, которая объединяет все ключевые государственные услуги для ветеранов и ветеранских семей. Сегодня мы представили "Ветеран PRO" вместе с министром по делам ветеранов Натальей Калмыковой.

Сначала вы выбираете свой статус — и система автоматически формирует персональный маршрут: от получения документов до обучения, работы, лечения или открытия собственного дела. Ветеранам больше не нужно искать информацию о льготах, программах или помощи на десятках сайтов, все собрано в одном месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин увеличил размер грантов на бизнес для ветеранов и членов их семей. Сколько можно получить?

Меня всегда поражает, что ветераны — особое сообщество, которое не ждет и не просит, а действует, ищет возможности, развивает собственное дело и свою громаду", — отметила Свириденко.

Кодекс законов о защитниках и защитницах

За две недели планируем завершить работу над Кодексом законов о защитниках и защитницах Украины и направить его в парламент. Получила от Руслана Стефанчука заверения, что Верховная Рада готова поддерживать инициативы для ветеранов.

Читайте также: Кабмин повысил выплаты для безработных ветеранов, которых привлекают к общественно полезным работам

Автор: 

ветераны (1151) Кабмин (14140)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Платформ настворювали, скільки душа побажає. Кодексів та обіцянок, хоч Зельоною дупою їж. Але нічого не діє. Реальної допомоги від Зельоних нема. Тільки красиве кіно для населення.
показать весь комментарий
01.11.2025 19:04 Ответить
 
 