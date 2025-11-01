В Украине запустили "Ветеран PRO" — единую онлайн-платформу госуслуг для ветеранов и их семей

Правительство запустило онлайн-платформу Ветеран PRO, которая объединяет все ключевые государственные услуги для ветеранов и ветеранских семей. Платформа формирует персональный маршрут поддержки — от документов до обучения, работы, лечения или открытия бизнеса.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ветеранская политика должна быть не о льготах, а о достоинстве, развитии и новых возможностях. Чтобы военный опыт становился преимуществом — в работе, в бизнесе, в жизни", — подчеркнула премьер-министр.

Что такое "Ветеран PRO"?

Именно для этого мы запустили "Ветеран PRO" — это онлайн-платформа, которая объединяет все ключевые государственные услуги для ветеранов и ветеранских семей. Сегодня мы представили "Ветеран PRO" вместе с министром по делам ветеранов Натальей Калмыковой.

Сначала вы выбираете свой статус — и система автоматически формирует персональный маршрут: от получения документов до обучения, работы, лечения или открытия собственного дела. Ветеранам больше не нужно искать информацию о льготах, программах или помощи на десятках сайтов, все собрано в одном месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин увеличил размер грантов на бизнес для ветеранов и членов их семей. Сколько можно получить?

Меня всегда поражает, что ветераны — особое сообщество, которое не ждет и не просит, а действует, ищет возможности, развивает собственное дело и свою громаду", — отметила Свириденко.

Кодекс законов о защитниках и защитницах

За две недели планируем завершить работу над Кодексом законов о защитниках и защитницах Украины и направить его в парламент. Получила от Руслана Стефанчука заверения, что Верховная Рада готова поддерживать инициативы для ветеранов.

Читайте также: Кабмин повысил выплаты для безработных ветеранов, которых привлекают к общественно полезным работам